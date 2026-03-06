Những món ăn rất cần cho người hay làm việc ban đêm

Viết trên tạp chí khoa học European Journal of Epidemiology, nhóm tác giả từ Đại học Uppsala (Thụy Điển) chỉ ra rằng việc tiêu thụ đủ 19 g chất xơ mỗi ngày sẽ giúp đẩy lùi rủi ro bệnh mạch vành (bệnh tim mạch vành- là nguyên nhân chính dẫn đến nhồi máu cơ tim - ở những người thường xuyên phải thức đêm.

Một số món ăn có thể giúp người hay phải thức đêm làm việc giữ gìn sức khỏe - Minh họa AI: Thu Anh

Không thể đi ngủ đúng giờ đã trở thành một vấn đề phổ biến trong thời hiện đại, đôi khi không phải do thói quen sinh hoạt mà do điều kiện bắt buộc, ví dụ như phải làm ca đêm.

Nhóm nghiên cứu Thụy Điển đã phân tích dữ liệu của gần 223.000 người được theo dõi trong hơn 12 năm.

Kết quả cho thấy những người thường xuyên làm ca đêm có nguy cơ mắc bệnh mạch vành cao hơn khoảng 10% so với người làm việc giờ hành chính.

Nguyên nhân là do việc thức đêm làm gián đoạn chu kỳ thức - ngủ sinh học, ngăn cản quá trình phục hồi tự nhiên của cơ thể và gây áp lực lên hệ tim mạch.

Vì vậy, người hay phải làm việc khuya thường được bác sĩ khuyến nghị nên duy trì các thói quen có lợi cho tim mạch để "bù đắp" rủi ro này.

Một trong các giải pháp dễ dàng nhất mà nghiên cứu này khuyến nghị chính là bổ sung các món ăn giàu chất xơ.

Người làm ca đêm thường xuyên cần 19 g chất xơ mỗi ngày để giảm nguy cơ bệnh tim mạch vành xuống mức bằng với người làm ca ngày; trong khi người chỉ làm vài ca đêm trong tuần hoặc thỉnh thoảng mới làm cần 15 g chất xơ.

Bên cạnh đó, giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn cũng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Theo Havard Health và Healthline, để tăng cường chất xơ trong chế độ ăn, bạn có thể thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám...), tăng cường các loại đậu và hạt, trái cây, rau củ...