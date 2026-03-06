Dùng nước sôi tráng bình sữa có đủ an toàn cho trẻ nhỏ?

Nhiều người có thói quen tráng bình sữa cho em bé bằng nước sôi . Họ nghĩ rằng nhiệt độ cao của nước có thể tiêu diệt các vi khuẩn có hại. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn khác. Không ít đứa trẻ gặp các vấn đề về hệ tiêu hoá do bình sữa được tiệt trùng bằng cách này.

Vì sao tráng bình sữa bằng nước sôi là không đủ?

Nguyên nhân đầu tiên là thời gian quá ngắn. Bình sữa trẻ em có thể chứa vi khuẩn như E. coli, Salmonella và nấm mốc. Chúng không dễ bị tiêu diệt chỉ bằng cách nhúng qua nước sôi.

Chẳng hạn, vi khuẩn Salmonella có thể bị tiêu diệt trong vòng 10-20 phút ở nhiệt độ tối thiểu 60°C. Vi khuẩn E. coli bị tiêu diệt trong vòng 1 phút ở môi trường có nhiệt độ ít nhất 75°C. Còn tụ cầu khuẩn chỉ có thể bị loại bỏ trong môi trường có nhiệt độ tối thiểu là 70°C và trong thời gian 6-10 phút.

Để khử trùng, bình sữa của trẻ em cần được tiệt trùng liên tục ở 100℃ trong 3-5 phút. Để tiệt trùng, cần thời gian lâu hơn, ít nhất 10 phút. Do đó, việc chỉ tráng bình sữa và núm vú bằng nước sôi không mấy hiệu quả.

Việc tráng bình sữa bằng nước sôi không đủ tiêu diệt các vi khuẩn có hại.

Mặt khác, sự thay đổi nhiệt độ nóng và lạnh thúc đẩy vi khuẩn phát triển. Khi chúng ta tráng bình sữa em bé bằng nước sôi, nhiệt độ cao đột ngột có thể gây ra những vết nứt nhỏ trên bình, tạo điều kiện cho vi khuẩn ẩn náu bên trong và khiến việc vệ sinh sau này khó khăn hơn.

Bên trong bình sữa có rất nhiều vị trí khó vệ sinh như rãnh xoắn trong núm ti, ống hút, ren miệng bình, van nhỏ của núm ti…Nếu chỉ tráng bình sữa trong nước sôi, bạn sẽ không loại bỏ được lượng sữa còn thừa bám vào đó. Sữa khá ngọt và dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Nếu các chất có trong sữa công thức không được loại bỏ đúng cách, nó có thể lên men, tạo ra các chất có tính axit, gây kích ứng dạ dày và ruột của bé, dẫn đến những hệ quả không tốt cho đường tiêu hoá.

Hệ tiêu hoá của trẻ nhỏ cần được chăm sóc đặc biệt trong những tháng đầu đời.

Khi chăm sóc con nhỏ, các bà mẹ rất bận rộn, nhiều khi quên rửa bình sữa ngày sau khi sử dụng. Tới lúc con đòi ăn, do vội, một số người thường chỉ tráng qua nước nóng cho tiện. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sữa mẹ hoặc sữa công thức rất dễ bị hư hỏng. Nếu không được vệ sinh đúng cách, vi khuẩn có hại có thể sinh sôi nảy nở và gây hại cho hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Tiệt trùng bình sữa đúng cách

Trước tiên, chúng ta cần nắm vững các bước vệ sinh đúng cách bình sữa cho bé. Sau mỗi lần cho bú, các bà mẹ nên đổ hết phần sữa còn lại để tránh sữa bị lên men, mốc và sinh vi khuẩn trong bình, khiến việc vệ sinh khó khăn hơn.

Tiếp đến, họ nên tháo rời bình sữa (bình, nắp, núm vú) và đặt vào nước, sau đó thêm dung dịch vệ sinh chuyên dụng (chất tẩy rửa không chứa chất bảo quản, chất diệt khuẩn hoặc hương liệu nhân tạo), dùng bàn chải nhỏ để làm sạch thành trong, thành ngoài, phần ren và nắp bình. Cuối cùng, rửa sạch các bộ phận này dưới vòi nước chảy, cả bên trong và bên ngoài.

Các bà mẹ cần nắm vững các bước vệ sinh bình sữa đúng cách.

Sau khi vệ sinh, bước quan trọng nhất là khử trùng. Các bà mẹ không nên tiệt trùng bình sữa cho bé bằng việc nhúng vào nước sôi. Thay vào đó, hãy sử dụng cách đun sôi truyền thống.

Bạn cần chuẩn bị một cái nồi, cho nước đủ vào, đun thật sôi. Tiếp theo, bạn tháo rời bình sữa bằng thủy tinh hoặc bằng nhựa chịu nhiệt rồi cho vào nồi nước và tiếp tục đun sôi thêm 5-10 phút. Sau khi tắt bếp, đợi cho đến khi nguội hẳn, bạn hãy lấy bình sữa ra, lau khô bằng gạc sạch, vô trùng và bảo quản trong hộp kín.

thứ hai là sử dụng máy tiệt trùng chuyên dụng. Các loại máy này rất dễ sử dụng lại có khả năng tiệt trùng 360° mà không có bất kỳ điểm mù nào, giúp việc tiệt trùng bình sữa cho bé được triệt để và an tâm hơn.

Ngoài ra, cha mẹ nên biết rằng bình sữa cho bé cần được thay mới thường xuyên, khoảng ba tháng một lần, vì lý do an toàn.