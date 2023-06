8 thực phẩm giúp chị em giảm cân, nhất là “đốt cháy” mỡ đùi nhanh hơn

Không khó để bắt gặp những trường hợp chị em vừa tập luyện vất vả, vừa kiêng khem đủ thứ khi ăn uống nhưng kết quả giảm cân vẫn không như ý muốn. Nhất là với những người có thân hình không cân đối giữa các bộ phận, béo không đều. Dẫn tới dù giảm cân tổng thể nhưng vẫn gặp khó khăn với vòng eo, bắp tay hoặc bắp đùi quá khổ.

Tại sao giảm mỡ đùi lại khó?

Không thể phủ nhận rằng đùi là một trong những vùng khó giảm cân nhất trên cơ thể với chị em phụ nữ. Đầu tiên, đó là do những người đùi to, khó giảm thường là do “cơ địa”, phải mất rất nhiều công sức mới có thể thay đổi nó.

Bắp đùi là một trong những “bài toán khó” nhất khi giảm cân của chị em (Ảnh minh họa)

Thứ hai, vùng đùi tập trung rất nhiều mô mỡ dày và cứng do sự hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng lâu năm của cơ thể. Để dễ hiểu hơn, chúng ta có thể chia mỡ ra làm 2 dạng là mỡ thường và mỡ cứng. Mỡ thường thì thường khá mềm, nằm ngay dưới bề mặt da và những mô mỡ cứng nằm ở vị trí sâu hơn. Mỡ cứng có thành tế bào được bao bọc bởi độc tố toxin, có liên kết mạnh và vững chắc. Trong khi vùng đùi nhiều mỡ cứng nên cũng khó giảm hơn.

Thứ ba là do cấu tạo phức tạp của vùng đùi với nhiều cơ bắp, đặc biệt là những bó cơ dày. Không chỉ khó để giảm được kích thước đùi vì các cơ bắp này mà nếu luyện tập sai cách, rất có thể sẽ phản tác dụng và làm đùi của bạn ngày càng to lên.

Thứ tư, phụ nữ khó giảm cân nói chung và khó giảm mỡ đùi hơn nam giới. Do ở nữ giới thì mỡ có xu hướng dự trữ nhiều ở mông và đùi, nhất là đùi trong. Phụ nữ càng có tuổi hoặc trải qua nhiều lần sinh nở thì mỡ đùi càng dễ tích tụ và trở nên khó giảm hơn vì trao đổi chất, mãn kinh, ảnh hưởng cân nặng lúc mang thai…

Cuối cùng, vùng đùi khó giảm kích thước vì không ít chị em gặp tình trạng da chảy xệ, nhão và xấu hơn sau khi nỗ lực giảm cân. Giảm mỡ đùi hiệu quả phải là giảm được kích thước nhưng vẫn giữ được độ thon gon, săn chắc.

8 thực phẩm giúp giảm cân nhanh, giảm mỡ đùi hiệu quả

Đương nhiên, muốn giảm cân nhanh và an toàn thì cần phải kết hợp giữa ăn uống và tập luyện, nghỉ ngơi lành mạnh. Nhưng có 8 thực phẩm hỗ trợ rất tốt cho quá trình này, đặc biệt là tập trung giảm mỡ đùi nhanh bạn có thể tận dụng:

Thịt gà nạc

Dù muốn giảm cân nhanh thì cũng đừng bao giờ dại dột bỏ hoàn toàn thịt trong chế độ ăn của mình. Thay vào đó, hãy lựa chọn các loại thịt ít béo, hỗ trợ “đốt” chất béo. Thịt gà nạc cũng là một trong số đó.

Khi giảm cân cần tăng lượng rau xanh, nhưng cũng đừng bỏ hoàn toàn thịt (Ảnh minh họa)

Các phần thịt gà nạc như ức gà, má đùi gà rất tốt cho việc giảm cân, tăng cơ nói chung và giảm béo đùi nói riêng. Nhưng lưu ý không nên ăn cả phần da gà nhé. Bạn cũng có thể hầm thịt gà với rau củ để hỗ trợ quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Cá hồi

Đây là một trong những lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn có cặp đùi thon gọn. Cá hồi giàu protein chứa axit béo omega-3 giúp thúc đẩy quá trình giảm cân nhanh chóng. Cá hồi có thể được ăn cùng với salad hoặc nấu chín.

Táo

Thực đơn giảm cân, nhất là giảm mỡ vùng đùi không thể bỏ qua táo. Ngoài làm đẹp và chống lão hóa da, táo còn có tác dụng giảm béo, săn chắc cơ và da. Trong táo có acid malic giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, quá trình giảm cân, giảm chất béo tích tụ trong cơ thể.

Ăn táo mỗi ngày sẽ giúp không những giúp giảm mỡ đùi mà còn giúp cơ thể hấp thụ các acid malic, vitamin A, C, E… ngăn ngừa nguy cơ ung thư, giúp xương rắn chắc và lão hóa da.

Đậu nành

Đậu nành sẽ giúp xây dựng khối lượng cơ nạc và có thể được coi là người bạn tốt nhất của bạn trong nỗ lực giảm vòng đùi. Đậu nành ít chất béo và cũng có protein chất lượng cao, giúp giảm béo đùi hiệu quả. Trong khi nó cũng giàu protein thực vật và hỗ trợ tăng canxi nên tốt cho cơ cũng như xương đùi.

Khi muốn giảm cân, giảm mỡ đùi thì hãy chọn sữa đậu nành thay vì sữa động vật nhé! (Ảnh minh họa)

Đu đủ

Ăn đu đủ giảm cân tốt vì lượng calo thấp. Ngoài ra, loại trái cây này còn cung cấp chất xơ dồi dào, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể và giúp no lâu hơn. Kết quả là bạn có thể tiêu thụ ít calo hơn trong ngày.

Đặc biệt, chất xơ trong đu đủ cũng thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Enzyme đu đủ có thể thúc đẩy quá trình phân hủy protein, làm đẹp và chống lão hóa, tốt cho cơ bắp và vận động. Tuy nhiên, muốn giảm mỡ đùi hiệu quả thì đừng nên ăn đu đủ chín quá kỹ vì nhiều đường. Dùng đu đủ xanh để chế biến các món ăn hàng ngày là tốt nhất, chỉ cần nhớ hạn chế dầu mỡ và đừng lạm dụng muối.

Lựu

Trái lựu không chỉ đẹp da, tóc, làm chậm lão hóa mà còn rất hiệu quả trong đốt cháy mỡ thừa. Bạn có thể ăn lựu tươi không uống nước ép lựu đều được, chỉ cần lưu ý là không nên thêm nhiều đường.

Lựu giàu chất chống oxy hóa, polyphenol, vitamin B2, vitamin C, canxi và photpho. Từ đó giúp giảm lượng cholesterol có hại, đào thải và đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, nhất là các vùng khó giảm như bụng dưới, bắp đùi hay bắp tay.

Cải bó xôi

Cải bó xôi vốn nổi tiếng là loại rau tốt cho sức khỏe và làm đẹp. Loại rau lá xanh này chứa hàm lượng cao kali và các vitamin như vitamin A, vitamin C. Chúng đều rất tốt cho việc “đốt cháy” mỡ thừa, tăng cường trao đổi chất và săn chắc làn da.

Y học cổ truyền thì đánh giá cao cải bó xôi vì có thể tiêu trừ phù thũng, tăng cường lưu thông máu, khỏe cơ bắp và xương. Vì vậy, nó trở thành thực phẩm không thể bỏ qua nếu chị em muốn có vòng đùi thon gọn, săn chắc và không có mỡ thừa.

Bưởi

Bưởi cũng nằm trong danh sách thực phẩm giảm cân nhanh, giảm mỡ đùi hiệu quả. Bởi vì nó ít calo, nhiều nước, nhiều chất xơ cũng như các vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, bưởi chứa P-synephrine, là một loại phytochemical - hóa chất thực vật có tác dụng “đốt cháy” mỡ thừa.

Đồng thời, kali và nhiều dưỡng chất khác trong trái bưởi có lợi cho việc làm săn chắc vòng đùi. Cũng giúp da vùng đùi không bị khô, nhăn, xấu xí do giảm cân nhanh.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Woman.tvbs, Health Gym