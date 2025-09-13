8 mỹ nhân Cbiz từng là hoa khôi trường: Visual cực phẩm, "thần tiên tỷ tỷ" cũng chỉ cỡ này

Thời đi học, ai cũng từng có “crush hoa khôi - hot boy” của riêng mình. Nhưng với dàn sao Cbiz, chuyện ấy không chỉ dừng lại ở ký ức tuổi học trò, mà còn trở thành huyền thoại trên mạng xã hội. Nhiều mỹ nhân vốn đã nổi bật từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, sở hữu nhan sắc khiến cả trường chao đảo, thậm chí được cư dân mạng tung hô là “hoa khôi quốc dân”. Giờ đây khi đã thành danh, nhìn lại quá khứ của họ mới thấy, có người đẹp đến mức “thần tiên tỷ tỷ” cũng phải chào thua.

Trần Đô Linh

Sinh năm 1993 tại Thành Đô (Tứ Xuyên), Trần Đô Linh nổi tiếng qua loạt phim Tai Trái, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, Trường Nguyệt Tẫn Minh... Không chỉ có gương mặt thanh tao, nữ diễn viên còn từng gây sốt khi thi đỗ Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh với 621/750 điểm. Năm 2015, cô được xếp vào Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường, ở mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp.

Bức ảnh thẻ khiến Trần Đô Linh trở nên nổi tiếng

Cô chính xác là hoa khôi hàng thật giá thật.

Từng được cư dân mạng gọi là “hoa khôi học đường quốc dân”, Trần Đô Linh thậm chí còn vượt qua nhiều mỹ nhân trên bảng xếp hạng sắc đẹp đại học. Một lần, chỉ nhờ tấm ảnh CMND không son phấn bị lộ trên mạng, cô đã nhanh chóng trở thành hiện tượng. Đạo diễn Tô Hữu Bằng cũng phải để mắt và mời cô đóng phim nhờ nhan sắc “không góc chết” này.

Trần Đô Linh thậm chí còn vượt qua nhiều mỹ nhân trên bảng xếp hạng sắc đẹp đại học.

Ngô Thiến

Ngô Thiến quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Bên Nhau Trọn Đời, Anh Chỉ Thích Em... Sở hữu vẻ trong trẻo, cô được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”. Vừa bước vào Đại học Vũ Hán, Ngô Thiến đã lọt top “tứ đại mỹ nhân” của trường. Một năm sau, cô tham dự Hoa hậu Hồ Bắc và ẵm giải “Người đẹp ăn ảnh nhất”. Ngay khi còn học năm 2, Ngô Thiến đã ký hợp đồng với Hoa Sách - một trong những công ty phim ảnh lớn nhất Trung Quốc, mở đường cho sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp.

Cô nổi tiếng với danh hiệu “Hoa khôi học đường của trường Đại học Vũ Hán”.

Sở hữu vẻ trong trẻo, cô được mệnh danh là “nữ thần thanh xuân”.

Cảnh Điềm

Cảnh Điềm được mệnh danh là “mỹ nữ Bắc Kinh”. Khi còn học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô từng giành danh hiệu “Hoa khôi số 1 Trung Quốc”, vượt qua cả Trịnh Sảng. Vẻ ngoài trắng sứ, lạnh lùng giúp cô nổi bật giữa đám đông. Sau này, Cảnh Điềm được ưu ái góp mặt trong nhiều bom tấn như Trường Thành, Kong: Đảo Đầu Lâu, Pacific Rim: Uprising.

Cảnh Điềm được mệnh danh là “mỹ nữ Bắc Kinh”.

Vẻ ngoài trắng sứ, lạnh lùng giúp cô nổi bật giữa đám đông.

Lưu Diệc Phi

Ngay từ thời đi học, Lưu Diệc Phi đã nổi danh với vẻ đẹp trong trẻo, khí chất tựa thiên thần. Là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô từng được gọi là “hoa khôi giảng đường” và nhanh chóng thành danh từ sớm. Nhan sắc của Lưu Diệc Phi ở tuổi U40 vẫn khiến khán giả thốt lên rằng: “Chị tiên nữ năm nào không hề thay đổi”.

Ngay từ thời đi học, Lưu Diệc Phi đã nổi danh với vẻ đẹp trong trẻo, khí chất tựa thiên thần.

Nhan sắc của Lưu Diệc Phi ở tuổi U40 vẫn quá xinh đẹp.

Đường Yên

Đường Yên là cựu sinh viên Học viện Hý kịch Trung ương. Ngay từ năm nhất, cô đã được Trương Nghệ Mưu chọn làm đại diện Trung Quốc sang Hy Lạp tham dự Olympic Athen. Vẻ ngoài trong sáng, nụ cười rạng rỡ của Đường Yên khiến cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất trường. Sau này, nữ diễn viên thành danh với hàng loạt tác phẩm đình đám như Người Tình Kim Cương, Hoạt Sắc Sinh Hương, Bên Nhau Trọn Đời.

Đường Yên thuở còn học đại học xinh xắn và đáng yêu với nụ cười rạng rỡ.

Đường Yên thành danh với hàng loạt tác phẩm đình đám.



Đổng Khiết

Trước khi nổi tiếng với vai Lãnh Thanh Thu trong Gia Tộc Kim Phấn, Đổng Khiết từng là hoa khôi ở trường đại học. Gương mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh cùng vẻ đẹp thuần khiết giúp cô được ca ngợi là “ngọc nữ dân quốc”.

Gương mặt ngây thơ của Đổng Khiết khi còn trẻ từng khiến bao người say đắm.

Gương mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh cùng vẻ đẹp thuần khiết giúp cô được ca ngợi là “ngọc nữ dân quốc”.

Lưu Thi Thi

Gia nhập Học viện Vũ đạo Bắc Kinh từ năm 16 tuổi, Lưu Thi Thi nổi bật với ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng nghệ thuật của mình. Ban đầu, cô bị so sánh với Lưu Diệc Phi và được gọi là “tiểu Lưu Diệc Phi”. Chỉ đến khi bứt phá với Bộ Bộ Kinh Tâm, Lưu Thi Thi mới khẳng định được tên tuổi và trở thành ngôi sao hàng đầu.

ưu Thi Thi nổi bật với ngoại hình xinh đẹp cùng tài năng nghệ thuật của mình.

Lưu Thi Thi khẳng định được tên tuổi và trở thành ngôi sao hàng đầu.

Triệu Vy

Nổi lên từ Hoàn Châu Cách Cách với vai Tiểu Yến Tử, Triệu Vy là “mảnh ghép” tuổi thơ của hàng triệu khán giả. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 1999, cô sở hữu đôi mắt to tròn, gương mặt tinh nghịch, không cần son phấn vẫn tỏa sáng. Thời thanh xuân, “én nhỏ” thực sự là hình tượng nhan sắc khó thay thế trong lòng người hâm mộ.

Triệu Vy là “mảnh ghép” tuổi thơ của hàng triệu khán giả.

Thời thanh xuân, “én nhỏ” thực sự là hình tượng nhan sắc khó thay thế trong lòng người hâm mộ.

