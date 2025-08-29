8 loại trái cây hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả trong 1 tháng

Để đạt được mục tiêu giảm cân, việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh với đầy đủ protein, ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại trái cây đều có tác dụng như nhau đối với việc giảm cân.

Chuyên gia dinh dưỡng Terry Tateossian (Nhà sáng lập THOR: The House of Rose, Chuyên gia dinh dưỡng và Huấn luyện viên cá nhân ISSA, Chuyên gia Hormone IIN, Huấn luyện viên Ăn uống Cảm xúc IIN) cho biết: "Khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và tập luyện thể lực, trái cây có thể giúp cơ thể phục hồi sau khi tập luyện, ổn định lượng đường trong máu, giảm viêm và hỗ trợ cân bằng hormone".

Bà cũng nhấn mạnh rằng những loại trái cây này hiệu quả nhờ chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và chứa nhiều chất dinh dưỡng hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Dưới đây là 8 loại trái cây được chuyên gia Tateossian khuyên dùng để giảm mỡ bụng.

1. Dưa hấu

Dưa hấu là loại trái cây mùa hè tuyệt vời, giúp giải khát và phục hồi cơ thể. Chuyên gia Tateossian cho biết: "Dưa hấu giàu nước và chứa nhiều axit amin citrulline, giúp giảm tích nước và cải thiện lưu lượng máu, làm cho bụng bạn trông phẳng hơn đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất béo". Loại quả này còn có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ bụng.

2. Bưởi

Bưởi có vị chua đắng đặc trưng không phải ai cũng thích. Tuy nhiên, những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại có thể khiến bạn thay đổi suy nghĩ. Theo chuyên gia Tateossian: "Bưởi chứa các hợp chất có thể cải thiện độ nhạy insulin và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Điều này làm giảm sự tích trữ mỡ quanh vùng bụng và kiềm chế sự thèm ăn một cách tự nhiên".

3. Kiwi

Quả kiwi được yêu thích nhờ hương vị ngọt ngào pha chút chua nhẹ, mang đến cảm giác sảng khoái. Loại quả này cũng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu tốt cho sức khỏe tổng thể. Chuyên gia Tateossian giải thích: "Kiwi giàu vitamin C và actinidin (một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa), giúp giảm đầy hơi và hỗ trợ sản xuất collagen, từ đó cải thiện độ đàn hồi của da khi bạn giảm cân".

4. Quả mâm xôi

Mâm xôi nổi tiếng với hương vị ngọt đắng độc đáo. Theo chuyên gia Tateossian: "Mâm xôi ít đường, giàu chất xơ và chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện phản ứng insulin và kiềm chế cơn thèm ăn". Loại quả này có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

5. Táo

Táo không chỉ là một câu nói–một quả táo mỗi ngày có thể hỗ trợ giảm cân, giảm cảm giác thèm ăn đồ ăn vặt và cải thiện sức khỏe tổng thể. Chuyên gia Tateossian giải thích: "Táo giàu chất xơ pectin, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, giữ cho bạn no lâu hơn và hỗ trợ sức khỏe đường ruột, một yếu tố quan trọng trong việc giảm đầy hơi và tích trữ mỡ bụng".

6. Dâu tây

Dâu tây là loại quả mọng ngon miệng và tốt cho mục tiêu giảm cân. Chuyên gia Tateossian chia sẻ: "Dâu tây ít đường nhưng giàu chất xơ (khoảng 3 gram mỗi cốc), giúp bạn no lâu, ổn định lượng đường trong máu và ngăn ngừa việc ăn vặt dẫn đến tăng mỡ bụng. Chúng cũng giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp chống viêm và hỗ trợ sản xuất collagen cho làn da khỏe mạnh hơn khi bạn giảm cân". Mùa hè sẽ không trọn vẹn nếu thiếu những món ăn từ dâu tây.

7. Việt quất

Việt quất là một loại quả mọng ngọt ngào, mọng nước. Chúng rất tốt cho sức khỏe và là món ăn kèm hoàn hảo cho sữa chua. Chuyên gia Tateossian cho biết: "Việt quất giàu anthocyanins và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và cải thiện quá trình trao đổi chất béo. Các nghiên cứu cho thấy chúng có thể giúp giảm mỡ bụng ngay cả khi không thay đổi đáng kể lượng calo nạp vào".

8. Quả bơ

Bơ là một loại chất béo lành mạnh thường xuất hiện trong danh sách các loại thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn uống của bạn. Lý do là vì bơ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chuyên gia Tateossian cho biết: "Bơ về mặt kỹ thuật là một loại trái cây và chúng chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn giúp cơ thể đốt cháy chất béo làm năng lượng đồng thời giảm mỡ nội tạng (loại mỡ nguy hiểm tích trữ sâu trong bụng)".