8 loại cây không bao giờ nên trồng trong nhà

Không phải loại cây nào cũng thích sống trong nhà bạn. Nhiều loài cây có nguồn gốc nhiệt đới, nên chúng không ưa độ ẩm thấp như ở trong nhà, đặc biệt là vào mùa đông. Những loài khác thì không chịu được các điều kiện khác xa môi trường bản địa của chúng. Một số cây cũng cần ánh sáng nhiều hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể cung cấp, ngay cả trên bậu cửa sổ sáng nhất, theo tạp chí Mỹ Southern Living.

Một vài loài cây còn phát triển khổng lồ, cuối cùng trở nên lỏng lẻo và mất thẩm mỹ khi trưởng thành. Và nhiều cây dễ gặp vấn đề sâu bệnh khi trồng trong nhà. Cuối cùng, có những loài đáng lẽ dễ trồng nhưng lại cứ “vật vờ” và trông thật buồn bã.

“Mỗi nhà mỗi cảnh”, bạn có thể thấy một số cây trong danh sách này phát triển tốt trong nhà bạn. Nếu vậy, xin chúc mừng vì bạn có vẻ như rất “mát tay” trong việc trồng cây! Bạn cũng hoàn toàn có thể thử mang những cây ngoài trời yêu thích vào trong nhà để xem chúng ra sao.

Nhưng hãy thành thật: Không có gì đáng xấu hổ khi biết lúc nào nên dừng lại. Nếu một cây trồng trong nhà trông không đẹp vì bất cứ lý do gì (quá thưa, quá to, quá xấu), hãy cho phép bản thân bỏ nó đi.

Nói chung, dưới đây là những loại cây bạn không nên trồng trong nhà:

1. Hoa nhài tây

Với tán lá xanh bóng và những bông hoa trắng sứ thơm ngát, thật dễ hiểu vì sao bạn có thể muốn trồng loài cây được yêu thích này trong nhà. Nhưng bạn sẽ phải cung cấp điều kiện sinh trưởng tối ưu cho cây thường xanh này, nếu không chúng sẽ nhanh chóng rụng nụ và lá.

Cây hoa nhài tây cần ánh sáng mạnh và độ ẩm cao. Chúng cũng dễ bị nhện đỏ, rệp sáp và rầy phấn trắng tấn công trong môi trường ấm áp của ngôi nhà. Bởi vì khó đáp ứng nhu cầu của nhài tây, hãy dành những cây bụi tuyệt đẹp này cho khu vườn của bạn – nơi chúng có nhiều khả năng phát triển hơn.

2. Hoa cúc

Loài hoa mùa thu phổ biến này là cây lâu năm chịu rét tốt. Nhưng vì chúng chỉ nở một lần mỗi năm, bạn sẽ không thu được lợi ích gì khi mang chúng vào trong nhà. Ngay cả khi bạn ngắt hoa tàn, cúc cũng sẽ không nở thêm trong cùng một mùa.

Chúng cũng không phải cây đẹp sau khi hoa đã tàn, nên hãy để dành không gian trong nhà cho những loài hấp dẫn hơn.

3. Hoa hồng

Hoa hồng cần 6 đến 8 giờ ánh nắng trực tiếp để phát triển, điều mà hầu hết chúng ta không thể cung cấp trong nhà. Hồng tỉ muội — thay vì hồng bụi cỡ lớn — có cơ hội sống ổn hơn đôi chút, nhưng vẫn rất khó vì chúng cần ngày ấm, đêm mát và tránh gió lùa. Chúng cũng dễ bị rệp và nhện đỏ tấn công khi trồng trong nhà.

Nếu bạn có nhiều thời gian, đèn trồng cây, và thật nhiều kiên nhẫn, bạn có thể có được vài bông hoa. Nhưng nhìn chung, trồng hồng trong nhà tốn công nhiều hơn giá trị nó mang lại. Hãy để dành hoa hồng cho vườn hoặc các chậu ngoài trời.

4. Oải Hương

Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải, oải hương cần ít nhất 6 giờ ánh nắng trực tiếp mỗi ngày để phát triển. Nó cũng thích nhiệt độ ban ngày khoảng 15–20°C và thấp hơn vào ban đêm, mức mà hầu hết chúng ta không thấy thoải mái trong nhà.

Oải hương hiếm khi nở trong nhà, nên bạn sẽ không được thưởng thức những bông hoa thơm — lý do chính khiến ta trồng nó. Nhìn chung, vì khó duy trì các điều kiện môi trường phù hợp, trồng oải hương ngoài vườn dễ hơn nhiều.

5. Hương Thảo

Tương tự oải hương, hương thảo cần thật nhiều ánh sáng trực tiếp để phát triển. Để trồng thành công trong nhà, bạn cần một bậu cửa sổ thật sáng và liên tục theo dõi độ ẩm đất. Cây thích đất hơi khô, nhưng hương thảo trồng trong chậu lại khô quá nhanh trong nhà và dễ rụng lá.

Vì vậy, hương thảo thường gặp khó khăn khi làm cây trồng trong nhà.

6. Xương Rồng

Xương rồng được xem là cây ít cần chăm sóc vì chúng trữ nước trong lá và thân nên không cần tưới thường xuyên. Tuy nhiên, hầu hết các loại xương rồng cần ít nhất 6 giờ ánh nắng trực tiếp, và chúng không “tha thứ” nếu không có đủ ánh sáng. Gai nhọn của xương rồng cũng không phù hợp với nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng. Thêm vào đó, chúng phát triển chậm, nên kích thước bạn mua gần như sẽ giữ nguyên trong nhiều năm.

7. Dương Xỉ Boston

Một chậu dương xỉ Boston đầy đặn và tươi tốt sẽ tuyệt đẹp khi treo ở hiên nhà. Nhưng trong nhà? Thường là cơn ác mộng. Dương xỉ Boston cần ánh sáng mạnh và độ ẩm cao, nên chúng thường không hài lòng khi ở trong nhà. Chúng cũng cần đất luôn ẩm, nghĩa là phải chăm sóc liên tục.

Nếu không vui, dương xỉ Boston sẽ nhanh chóng “biểu tình” bằng cách rụng lá. Nếu bạn có điều kiện môi trường phù hợp hoặc không ngại dọn dẹp thường xuyên, chúng vẫn là lựa chọn tốt. Nhưng còn nhiều loại dương xỉ khác ít đòi hỏi hơn để trồng trong nhà, như dương xỉ nút chanh, dương xỉ cá sấu và dương xỉ tổ chim.

8. Cẩm Tú Cầu

Những cây bụi tuyệt đẹp này mang lại màu sắc, kết cấu và hình dáng cho cảnh quan. Nhưng dù đôi khi bạn nhận được cẩm tú cầu như một món quà trồng trong nhà, chúng thường chỉ để thưởng thức trong thời gian ngắn. Lý do là chúng rất khó sống trong nhà do cần nhiệt độ mát và độ ẩm cao.

Bạn có thể thử trồng ra vườn. Cẩm tú cầu ưa ẩm, do đó, bạn cần tưới nước thường xuyên cho cây, đặc biệt là những khi nắng nóng. Tránh để cây bị khô hoặc bị ngập úng, bởi điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bộ rễ.