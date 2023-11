8 dấu hiệu chị em đang già đi rất nhanh, dễ thấy bằng mắt thường

Đương nhiên, chị em nào cũng muốn mình được trẻ đẹp càng lâu càng tốt. Nhưng bên cạnh cơ địa” mỗi người thì tốc độ lão hóa còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Ví dụ như môi trường sống, chế độ ăn uống, bệnh tật, những áp lực về tinh thần… Nếu nhận thấy 8 dấu hiệu này tức là bạn đang già đi rất nhanh, nên chú ý hơn tới chăm sóc bản thân:

1. Làn da xấu đi nhanh

Làn da phản ánh rất rõ tình trạng sức khỏe cũng như tốc độ lão hóa của cơ thể. Nếu da xấu đi nhanh, nhăn nheo, khô và sạm màu, tăng sắc tố… thì có nghĩa là bạn đang già đi rất nhanh.

Những bất thường trên làn da phản ánh sớm nhất tốc độ lão hóa của chị em phụ nữ (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, da xấu đi bất thường hoặc nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa cũng cho thấy chức năng thải độc, điều tiết hormone của cơ thể bạn đang suy giảm, lão hóa nhanh hơn người khác. Vì vậy, ngoài chăm sóc da thì cũng nên đi kiểm tra chức năng gan, thận, buồng trứng nếu thấy da của mình lão hóa nhanh và khó hồi phục sau khi cháy nắng, mọc mụn, tổn thương…

2. Ngực chảy xệ

Nếu loại bỏ yếu tố bệnh tật hay sinh nở thì bộ ngực của phụ nữ sẽ xệ xuống và nhỏ đi theo tuổi tác. Nhưng người già nhanh, lão hóa sớm cũng sẽ gặp phải tình trạng này.

Đó là do dây chằng ngực giữ chân ngực bị giãn và yếu đi. Đặc biệt là sự suy giảm nội tiết tố estrogen và giảm collagen. Từ đó dẫn tới nhiều chị em dù còn trẻ tuổi nhưng ngực đột nhiên chảy xệ nhanh, không chỉ mất độ đàn hồi mà da vùng ngực cũng không còn căng mịn, kích thước ngực giảm đi, tăng sắc tố khiến núm vú thâm đen rõ rệt.

3. Răng ngày càng thưa

Có một sự thật là khi chúng ta già đi, răng lợi sẽ trở nên lỏng lẻo, yếu hơn. Đó cũng là lúc bạn sẽ thấy chân răng lộ ra nhiều. Nhìn thì có vẻ như răng đã to lên nhưng thực chất là khoảng cách giữa những chiếc răng thưa rộng hơn. Đương nhiên, nếu còn trẻ mà đã gặp tình trạng này thì đó là dấu hiệu bạn già đi nhanh hơn tuổi.

Ít người biết rằng khoảng cách giữa các răng ngày càng thưa cũng là dấu hiệu lão hóa (Ảnh minh họa)

Bởi lượng collagen trong cơ thể suy giảm nhanh, dẫn tới nướu bị co lại, chân răng lộ hết ra ngoài. Tuy nhiên, đây cũng có thể là do các bệnh về răng miệng như tụt nướu, viêm quanh nướu… nên tốt nhất là nên đi khám nha khoa trước khi kết luận.

4. Mông to lên nhưng bị bè ra

Sự tác động của tuổi tác cũng như quá trình sinh nở khiến vòng 3 của hầu hết chị em đều bị chảy xệ, chùng nhão. Nhưng nếu bạn còn trẻ hay chưa trải qua sinh nở, đột ngột cảm thấy vùng mông có mình to bè ra, chảy xệ và kém đàn hồi thì tức là cơ thể đang già đi rất nhanh.

Dấu hiệu này xảy ra do cơ mông bắt đầu lỏng lẻo. Giãn cơ khiến cơ mất đi tính đàn hồi, mỡ mông sẽ giãn ra bên ngoài khiến mông trông lỏng lẻo và chảy xệ. Đồng thời, phụ nữ bị lão hóa sớm thường là do suy giảm estrogen. Từ đó dễ dẫn tới khó kiểm soát cân nặng, dễ tích tụ chất béo. Mông của phụ nữ lão hóa sớm sẽ to nhưng lại bằng phẳng hơn, có xu hướng bè ra. Đó là do cơ thể thiếu estrogen làm giảm chức năng sinh lý của vòng ba. Thay vào đó, cơ thể thay đổi theo hướng mông có thể trông lớn hơn để hỗ trợ đỡ lưng và hông tốt hơn.

5. Mũi thấp xuống, lỗ mũi to hơn

Một dấu hiệu già đi nhanh xuất hiện ngay trên khuôn mặt nhưng ít chị em để ý đó là mũi ngày càng thấp xuống. Cụ thể, mũi mà chủ yếu là đầu mũi của chị em sẽ có xu hướng thấp xuống rõ ràng, lỗ mũi to ra.

Lý do là dù phần lớn các bộ phận sẽ ngừng phát triển khi bạn 18 tuổi nhưng mũi thì không. Nguyên nhân là do nó thay đổi các mô mềm, cơ và sụn tạo thành mũi, nhưng cơ và sụn thì liên tục phát triển. Khi lão hóa, quá trình phát triển này tăng tốc cùng với tác động của trọng lực và da bị mất collagen nên mũi sẽ xệ xuống. Điều này khiến cho mũi của bạn sẽ to ra về chiều ngang, nhất là cánh mũi và lỗ mũi. Nhưng chiều cao tổng thể và sống mũi lại thấp đi nhiều. Da mũi cũng có cảm giác mỏng hơn và sờ vào giảm đàn hồi, lỗ chân lông to và rõ hơn.

6. Bàn chân to lên, lòng bàn chân dày

Phần lớn chị em khi thấy chân lớn hơn, lòng bàn chân dày lên thì thường cho rằng mình bị phù nề hoặc tăng cân. Nhưng đây cũng là một dấu hiệu lão hóa sớm mà các chị em dễ bỏ qua.

Bởi vì khi chúng ta già đi, các cơ và dây chằng ở lòng bàn chân sẽ bị thoái hóa, vòm bàn chân sẽ xẹp xuống, độ đàn hồi mất đi. Đồng thời các gân và dây chằng nối các xương nhỏ sẽ mất đi chức năng của chúng, collagen cũng giảm đi. Từ đó khiến cho độ đàn hồi, linh hoạt của cả da, cơ và khớp đều suy giảm. Chúng ta sẽ thấy bàn chân của mình to lên, dài và/hoặc rộng hơn, phần lòng bàn chân dày lên, gót chân cứng hơn.

7. Rụng tóc, đường ngôi tóc ở đỉnh đầu ngày càng lớn

Rụng tóc có thể là do tuổi tác, bệnh lý… nhưng nếu loại bỏ những điều này mà bạn vẫn thấy tóc mình rụng nhiều thì chứng tỏ đang bị lão hóa sớm. Trung bình, một phụ nữ rụng từ 50 - 100 sợi tóc mỗi ngày. Nếu xuất hiện tình trạng rụng tóc không kiểm soát, trên con số này thì hãy cẩn trọng.

Rụng tóc mất kiểm soát thường hay gặp ở phụ nữ bị lão hóa sớm, già nhanh so với tuổi (Ảnh minh họa)

Rụng tóc do lão hóa sớm thường có những bất thường như: tóc mỏng khắp đầu một cách rõ rệt hoặc rụng từng mảng nhỏ trên da đầu, tóc rụng do đứt gãy mà không thấy chân tóc. Đặc biệt, bạn đang già rất nhanh nếu bạn còn trẻ mà đường ngôi tóc ở đỉnh đầu ngày càng rộng ra, không thể phục hồi.

8. Bụng dưới ngày càng to

Vòng bụng to ra là một trong những đặc điểm lão hóa sớm ở cả nam giới và nữ giới. Tuy nhiên, dấu hiệu này ở nữ giới có chút khác biệt so với nam giới. Đó là bên cạnh “eo bánh mì”, phụ nữ càng lão hóa sớm càng dễ bị tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng dưới.

Lý do là khi bạn già đi nhanh, quá trình trao đổi chất sẽ bị yêu đi, dẫn tới dễ tích tụ mỡ thừa, mỡ nội tạng. Đồng thời, sự suy giảm nội tiết tố nữ estrogen, progesterone cũng gây ra tình trạng bụng dưới lộ rõ và rất khó để giảm. Bởi ngoài ảnh hưởng tới độ đàn hồi của da thì nó còn liên quan tới tốc độ chuyển hóa chất béo của cơ thể.

Ngoài ra, các chuyên gia cho rằng phụ nữ khi bước vào thời kỳ lão hóa, cơ thể sẽ tập trung mỡ nhiều hơn ở vùng bụng dưới, quanh hông như một cách bảo vệ xương chậu, hệ thống sinh sản.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Women’s Health, Top Beauty