7 thói quen 'vàng' buổi sáng tốt cho sức khỏe

Nếu bạn có thể thiết lập được 7 thói quen vào buổi sáng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc tăng cường tuổi thọ theo thời gian.

Buổi sáng là thời điểm quan trọng để đánh thức cơ thể và tinh thần một cách tỉnh táo và minh mẫn nhất. Khi bạn thức dậy sớm với tâm trạng vui vẻ, bạn sẽ bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra, nếu bạn có thể thiết lập được 7 thói quen vào buổi sáng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc tăng cường tuổi thọ theo thời gian.

1. Uống một cốc nước sau khi thức dậy

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể thường thiếu một lượng nước nhất định. Uống nước giúp bù dịch, hỗ trợ tuần hoàn và hoạt động bình thường của thận, đường tiêu hóa.

2. Đi vệ sinh khi có nhu cầu, đừng cố nhịn

Duy trì thói quen đại tiện đều đặn giúp đường ruột hoạt động thuận lợi hơn. Không cần ép bản thân phải đi đúng một giờ cố định mỗi ngày.

3. Vận động nhẹ 5–15 phút

Đi bộ, giãn cơ, xoay khớp hoặc tập vài động tác đơn giản có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và duy trì sức khỏe tim mạch.

4. Ra ngoài đón ánh sáng buổi sáng

Ánh sáng tự nhiên vào đầu ngày giúp đồng hồ sinh học hoạt động ổn định hơn, từ đó có thể hỗ trợ chất lượng giấc ngủ vào ban đêm.

5. Ăn sáng vừa đủ, ưu tiên thực phẩm ít chế biến

Có thể kết hợp trứng, sữa chua không đường, khoai, yến mạch, rau, trái cây nguyên quả hoặc các loại hạt. Hạn chế thường xuyên dùng bánh ngọt, nước ngọt hoặc đồ chiên nhiều dầu.

6. Không bắt đầu ngày mới bằng thuốc lá và rượu bia

Thuốc lá và rượu đều làm tăng gánh nặng cho nhiều cơ quan. Giảm được càng nhiều, lợi ích sức khỏe lâu dài càng rõ.

7. Dành vài phút để ổn định tinh thần

Hít thở chậm, đi bộ, nghe nhạc nhẹ hoặc đơn giản là không cầm điện thoại ngay sau khi thức dậy có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn.