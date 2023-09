7 thói quen hàng ngày khiến bạn trông già hơn, số 6 nhiều người mắc nhất

Mặc dù lão hóa là một phần tự nhiên của cuộc sống nhưng việc hiểu rõ những thói quen này và tác động tiềm ẩn của chúng có thể giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt cho sức khỏe hơn - cũng như cả vẻ ngoài trẻ trung của mình. Chúng ta không thể ngăn các nếp nhăn xuất hiện, nhưng chúng ta có thể có một số mẹo để khiến chúng "đến muộn" hơn những người khác.



Dưới đây là 7 thói quen hàng ngày khiến bạn trông già hơn mà bạn nên tránh.

1. Chất lượng giấc ngủ kém có thể khiến bạn già đi

Hãy tưởng tượng giấc ngủ như một buổi spa hàng đêm của cơ thể, giúp trẻ hóa và sảng khoái làn da cũng như diện mạo tổng thể của bạn. Khái niệm về giấc ngủ ngon không chỉ là chuyện hoang đường; nó chứa đựng một số sự thật khoa học. Ngủ không đủ giấc thực sự có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Tiến sĩ Guy Meadows, đồng sáng lập Trường học về Giấc ngủ giải thích trên tờ Women's Health: "Một phần ba giấc ngủ đầu tiên của chúng ta (khi chúng ta có giấc ngủ sâu nhất) được cho là hữu ích nhất [để phục hồi da] do hormone tăng trưởng tăng mạnh, loại hormone chịu trách nhiệm tái tạo và phục hồi tế bào da. Nếu bạn muốn hỗ trợ quá trình phục hồi của làn da, điều có ý nghĩa về mặt sinh học là đảm bảo bạn có được giấc ngủ sinh học cần thiết mỗi đêm".

2. Hút thuốc có thể ảnh hưởng đến ngoại hình của bạn

Hậu quả của việc hút thuốc không chỉ dừng lại ở những tác hại bên trong, vì nó cũng có thể để lại dấu vết rõ ràng trên ngoại hình của bạn. Trên thực tế, một trong những tác động rõ ràng nhất của việc hút thuốc là tổn hại đến làn da của bạn.

Tiến sĩ Bahman Guyuron chia sẻ với tờ CNN: "Hút thuốc làm giảm sự hình thành collagen, dẫn đến suy thoái collagen và làm giảm lưu thông máu trên da. Ngoài ra, nicotine làm giảm độ dày của da. Tất cả những điều này làm giảm độ đàn hồi của da và (gây ra) lão hóa sớm". Ngoài ra, theo thời gian, hành động mím môi để hút thuốc lặp đi lặp lại có thể dẫn đến những đường nhăn sâu hơn quanh miệng (theo Cleveland Clinic).

3. Căng thẳng kéo dài có thể dẫn đến sự phân hủy collagen và elastin

Ngoài việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của bạn, căng thẳng có thể có tác động tiêu cực đến làn da. Mối liên hệ giữa căng thẳng và lão hóa là một mối liên hệ phức tạp. Một trong những thủ phạm chính đằng sau mối liên hệ này là cortisol, thường được gọi là hormone gây căng thẳng. Khi cơ thể bạn bị căng thẳng quá thường xuyên, nó sẽ giải phóng lượng cortisol cao hơn. Mặc dù cortisol phục vụ các chức năng thiết yếu trong cơ thể, nhưng việc tăng quá mức và kéo dài loại hormone này có thể dẫn đến những hậu quả xấu cho sức khỏe và vẻ ngoài của làn da bạn.

Theo Viện Da liễu Westlake (Hoa Kỳ), cortisol có thể tác động đến da để tạo ra nhiều bã nhờn hơn, gây đỏ da, phá vỡ đàn hồi và collagen. Chuyên gia về căng thẳng, Tiến sĩ Eric First chia sẻ trên tờ Byrdie: "Nếp nhăn do căng thẳng được cho là xảy ra do căng thẳng mãn tính - điển hình là căng thẳng tâm lý - và các tác nhân gây căng thẳng từ môi trường. Vùng mặt thường là nơi chúng phổ biến hơn".

4. Uống quá nhiều rượu có thể gây ra làn da xỉn màu

Uống quá nhiều rượu không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa, khiến làn da của bạn trông xỉn màu và mệt mỏi. Tác dụng khử nước của rượu kéo dài đến làn da của bạn và nó có thể dẫn đến giãn mạch máu, mẩn đỏ và vỡ mao mạch (theo Medical News Today).

Rượu cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, ngăn cơ thể bạn trải qua quá trình trẻ hóa tự nhiên trong khi ngủ sâu (theo Drinkaware). Một nghiên cứu năm 2012 được công bố trên tạp chí Nutrients cho thấy việc uống nhiều rượu trong thời gian dài thậm chí có thể dẫn đến thiếu hụt vitamin, đặc biệt là vitamin A (retinol), vốn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh .



5. Quá nhiều đường có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa

Lượng đường ăn vào cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa thông qua hiện tượng được gọi là glycation. Glycation là một quá trình "trong đó các phân tử đường tự gắn vào collagen và đàn hồi và hình thành các sản phẩm phụ gây hại, được gọi là sản phẩm cuối glycation nâng cao (AGEs)", bác sĩ thẩm mỹ, Tiến sĩ Wassim Taktouk chia sẻ trên tờ Harper's Bazaar. AGEs làm cho "collagen mới được glycat hóa mất đi khả năng tái tạo quan trọng" và cuối cùng, "quá trình này làm suy yếu tính toàn vẹn của da dẫn đến nếp nhăn, sần sùi, chảy xệ và xỉn màu... Glycation cũng gây ra sự hình thành gốc tự do, stress oxy hóa và viêm nhiễm, tất cả trong số đó đẩy nhanh quá trình lão hóa".

Tiêu thụ nhiều đường cũng có thể dẫn đến nhiều mụn trứng cá, đốm đen hơn và quá trình chữa lành lâu hơn khi bị cắt và các vết thương tương tự - tất cả đều có thể góp phần khiến vẻ ngoài già đi (theo UnityPoint Health).

6. Uống không đủ nước khiến da mất nước

Mất nước có hại cho sức khỏe của bạn ở nhiều cấp độ và chắc chắn nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe làn da của bạn và góp phần gây lão hóa sớm. Khi cơ thể bạn thiếu lượng nước cần thiết, làn da của bạn sẽ mất đi độ căng mọng và độ đàn hồi tự nhiên, dẫn đến hình thành các đường nhăn và nếp nhăn. Mặc dù tình trạng mất nước thường xuyên sẽ không ảnh hưởng lâu dài đến làn da của bạn nhưng tình trạng mất nước mãn tính thì có.

"Mất nước mãn tính theo nghĩa đen sẽ 'hút sự sống' ra khỏi làn da của bạn. Nếu các mô không được duy trì lượng nước lành mạnh, chu kỳ sinh sản của các tế bào da sẽ bị suy giảm. Da của bạn sẽ không hoạt động như làn da khỏe mạnh bình thường và quá trình sinh sản sợi collagen và sợi đàn hồi sẽ là những thứ đầu tiên bị loại bỏ", chuyên gia thẩm mỹ Karen Fernandez giải thích với tờ The Zoe Report.



7. Nheo mắt, cau mày, chăm sóc da chưa đúng cách và cúi đầu dùng điện thoại thường xuyên

Tất cả những thói quen này đều khiến bạn trông già hơn. Khi bạn nheo mắt do thị lực kém hoặc do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, các nếp nhăn sẽ hình thành quanh mắt bạn. Những đường này có thể trở thành nếp nhăn vĩnh viễn theo thời gian. Theo Phòng khám Cleveland , cau mày, dù là do căng thẳng hay biểu hiện theo thói quen, đều góp phần tạo ra các nếp nhăn trên trán và giữa hai lông mày của bạn.

Trong khi đó, việc đầu nghiêng xuống liên tục khi sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay ảnh hưởng tiêu cực đến vùng da mỏng manh ở cổ, khiến cổ bạn trông già hơn.

Chăm sóc da không đúng cách sẽ bao gồm việc bạn để da của mình tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều, sử dụng quá ít kem chống nắng, không tẩy trang trước khi đi ngủ, chăm sóc và làm sạch da quá kỹ càng... đều đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Nguồn và ảnh: Glam, Healthline