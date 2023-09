Ngộ độc khí CO trong hỏa hoạn nguy hiểm thế nào?

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc phòng, khí CO (hay carbon monoxide) được sinh ra khi các vật dụng cháy trong điều kiện thiếu oxy. Ở các vụ hoả hoạn, sưởi lò than trong phòng kín, nằm ngủ trong lò gạch, nạn nhân thường tử vong mà nguyên nhân chính do ngạt khí CO.

Hồng cầu vận chuyển oxy nhờ chất hemoglobin (huyết sắc tố). Mỗi phân tử hemoglobin như chiếc xe tải chở oxy đi khắp cơ thể. Điều kiện bình thường, oxy được vận chuyển trong máu động mạch ở hai dạng, kết hợp với hemoglobin (96-97%) và hoà tan trong máu (3-4%).

Khi CO xâm nhập đường thở, chúng lập tức chặn hemoglobin và oxy vận chuyển đi khắp cơ thể, dẫn đến cạn kiệt oxy, khiến con người rơi vào trạng thái chết ngạt trên cạn.

Ngoài ra, khí CO không màu, không mùi, không vị nên nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê rất âm thầm, không có dấu hiệu nào cảnh báo.

Khí CO sinh ra từ những vụ hỏa hoạn có thể khiến nạn nhân ngất, dần hôn mê, ngưng thở

Chuyên gia khuyến cáo, người gặp nạn khi đang ở trong đám cháy cần sử dụng khăn thấm nước che kín miệng và mũi lọc không khí khi hít thở. Người dân có thể sử dụng mặt nạ chống khói nếu được trang bị trước.

Để muốn thoát ra khỏi đám cháy, bên cạnh việc che mũi, miệng, nạn nhân phải dùng chăn, mền nhúng nước trùm lên toàn bộ cơ thể và chạy nhanh qua đám lửa ra ngoài, tránh bị cháy quần áo gây bỏng da. Khi lượng khói phát sinh nhiều, phải cúi khom người, quỳ, bò hoặc trườn ra ngoài.

Người dân cố gắng giữ bình tĩnh nhanh chóng gọi điện thoại báo ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy để được cứu nạn kịp thời.