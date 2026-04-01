7 lý do nên bật đèn khi “yêu”

Không thích quan hệ khi bật đèn? Bạn chắc chắn không hề cô đơn. Một khảo sát cho thấy 7/10 người thường chọn tắt đèn khi thân mật với người yêu. Tại sao? Chủ yếu vì họ không cảm thấy thoải mái dưới ánh sáng mạnh và bớt tự ti hơn trong bóng tối.

Dù việc vượt qua điều đó có thể khó khăn, vẫn có nhiều lý do thuyết phục để thử thay đổi. Chuyên gia giáo dục giới tính Alix Fox (tại Anh) cho biết có rất nhiều lý do chính đáng để phá vỡ thói quen này và “bật đèn lên”…

1. Bạn có thể nhìn thấy mình đang làm gì (và làm đúng)

“Rất nhiều người cần những đụng chạm tinh tế, chính xác vào những điểm nhạy cảm cụ thể để tối ưu khoái cảm và khả năng đạt cực khoái,” Alix nói. “Nếu bạn loay hoay vụng về trong bóng tối, khả năng làm đúng sẽ thấp hơn, và điều đó có thể khiến cuộc yêu kém hạnh phúc.”

“Điều này càng quan trọng nếu bạn và người ấy mới gần gũi, gần như chưa hiểu rõ cơ thể đối phương: việc quan sát khi cả hai tự kích thích có thể là một cách học hỏi tuyệt vời, nhưng nếu không nhìn thấy thì hoàn toàn vô ích. “Yêu” trong bóng tối đồng nghĩa bạn vẫn ‘mù mờ’ về sở thích của đối phương.”

2. An toàn hơn

Có rất nhiều sai lầm phổ biến khi sử dụng bao cao su. Alix nói: “Nếu bạn dùng bao cao su để tránh bệnh lây qua đường tình dục hoặc mang thai ngoài ý muốn, bạn cần kiểm tra xem có vết rách hay bọt khí không, vì chúng có thể khiến bao bị vỡ. Với bao cao su nữ, điều quan trọng là phải đảm bảo “cậu nhỏ” đi vào bên trong, chứ không trượt ra ngoài, nếu không tác dụng bảo vệ sẽ mất đi.”

Bật đèn cũng giúp tránh chấn thương khi quan hệ. “Rất nhiều ca chấn thương tình dục tôi nghe được là do không nhìn rõ. Để tránh tai nạn, hãy bật đèn sáng,” cô nói thêm.

Ảnh minh họa

3. Giúp gắn kết hơn

Nghe có vẻ sáo rỗng khi nói “giao tiếp bằng mắt giúp kết nối hơn”, nhưng điều đó là thật. “Việc nhìn vào mắt người yêu có thể làm sâu sắc thêm sự gắn bó,” Alix nói. “Nó khiến trải nghiệm trở nên cá nhân và đầy cảm xúc hơn—thay vì chỉ là hai cơ thể chuyển động trong vô thức.”

“Các chuyên gia trị liệu tình dục thậm chí còn khuyên nên dành 5 phút nhìn vào mắt nhau và cùng hít thở, để giúp bạn bình tĩnh, tập trung và kết nối trước khi bắt đầu.”

Nhà trị liệu tâm lý tình dục Kate Moyle nói: “Nếu bạn khó tập trung và dễ bị phân tâm khi quan hệ, hãy sử dụng 5 giác quan. Hãy tập trung vào những gì bạn nhìn thấy, rồi lần lượt chú ý đến vị giác, mùi, âm thanh và cảm giác chạm. Điều này giúp bạn hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc và loại bỏ những suy nghĩ gây nhiễu.”

4. Bạn có thể nhìn biểu cảm của đối phương để biết mình đang làm tốt hay không

“Nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt mang lại phản hồi quan trọng,” Alix nói. “Người ấy đang cười vì khoái cảm, hay nhăn mặt vì sắp đạt cực khoái? Hay họ đang nhăn nhó, lo lắng, khó chịu?”

“Nếu không nhìn thấy mặt, bạn sẽ khó hiểu họ đang cảm thấy gì. Bạn cũng không biết liệu họ cần đổi tư thế, cần được trấn an hay cần nghỉ ngơi.”

5. Giúp bạn tự tin hơn về cơ thể

Tất nhiên, với nhiều người, việc khỏa thân dưới ánh sáng mạnh là điều đáng sợ. Alix nói: “41% người tham gia khảo sát cho biết họ bớt tự ti hơn trong bóng tối. Nhưng thực tế, đối phương thường sẽ rất thích ngắm nhìn bạn. Họ không tập trung vào những ‘khuyết điểm’ như bạn nghĩ—chúng ta thường khắt khe với bản thân hơn người khác.”

“Việc vượt qua cảm giác dễ tổn thương đó và chấp nhận bản thân có thể giúp tăng sự tự tin và củng cố mối quan hệ.”

Nếu chưa sẵn sàng “lộ diện hoàn toàn”, Alix gợi ý mặc áo choàng mỏng, chỉ hé lộ dần khi bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn cũng có thể sử dụng ánh sáng dịu thay vì quá mạnh.

6. Bạn có thể tận hưởng việc ngắm nhìn cơ thể nhau

“Nam giới thường được cho là bị kích thích mạnh bởi hình ảnh, nhưng phụ nữ cũng vậy,” cô nói. “Trong khảo sát, 1/4 số người thích bật đèn cho biết điều đó khiến mọi thứ thú vị hơn. Bạn có thể tăng thêm độ hấp dẫn bằng đồ lót hoặc các trang phục gợi cảm khác.”

7. Giúp bạn tỉnh táo hơn

Nếu bạn thường “yêu” trước khi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, bật đèn có thể giúp bạn tỉnh táo hơn. Alix nói: “Tắt đèn dễ khiến bạn ngủ quên trước khi thực sự kết nối với nhau—và nếu điều đó lặp lại, có thể dẫn đến sự chán nản hoặc xa cách. Bật đèn giúp bạn có thêm năng lượng. Và sau đó, bạn sẽ ngủ ngon hơn rất nhiều.”



