682 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong tuần từ ngày 16 đến 22/3/2026, thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 682 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ.

Danh sách một số phương tiện vi phạm đã được cơ quan chức năng công bố, đồng thời đề nghị chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện chủ động tra cứu, liên hệ để chấp hành xử lý theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cũng khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ khi tham gia giao thông, chú ý quan sát hệ thống biển báo, điều khiển phương tiện an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Mức xử phạt lỗi chạy quá tốc độ theo quy định mới

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ được quy định như sau:

- Quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

- Quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

- Quá tốc độ trên 20 km/h đến 35 km/h: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

- Quá tốc độ trên 35 km/h: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng, bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển xe máy, mức xử phạt được áp dụng như sau:

- Quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h: Phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

- Quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h: Phạt từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, không bị trừ điểm giấy phép lái xe.

- Quá tốc độ trên 20 km/h: Phạt từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.