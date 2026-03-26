Sau giao dịch 5.000 đồng, người phụ nữ SN 1998 đến Công an làm việc

Chị N.T.M.L tại cơ quan Công an (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hải Phòng)

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, Công an xã Yết Kiêu đã kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Theo đó, ngày 25/3, chị N.T.M.L (sinh năm 1998, trú tại thôn Vô Lượng, xã Yết Kiêu, TP. Hải Phòng) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên giao hàng của Vietnam Post, yêu cầu chị chuyển 5.000 đồng vào tài khoản chỉ định để "lấy hàng từ bưu cục".

Ngay sau khi chị L. chuyển tiền, đối tượng tiếp tục gửi một đường link lạ, yêu cầu chị truy cập để "hủy tài khoản shipper nội bộ" nhằm tránh bị trừ 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Trước áp lực đe dọa và tâm lý lo sợ, chị L. đã đến trụ sở Công an xã Yết Kiêu để trình báo. Tại đây, cán bộ Công an xã đã nhanh chóng tiếp nhận, phân tích và khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.

Thư cảm ơn của chị N.T.M.L (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hải Phòng)

Lực lượng Công an sau đó đã hướng dẫn chị L. tuyệt đối không truy cập đường link, không cung cấp thông tin cá nhân hay mã OTP, giúp nạn nhân bảo toàn được tài sản trong tài khoản ngân hàng.

Sau khi nhận thức được âm mưu của các đối tượng, chị L đã viết thư cảm ơn bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã Yết Kiêu.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không thực hiện theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại và không truy cập vào các đường liên kết không rõ nguồn gốc để tránh bị sập bẫy lừa đảo.