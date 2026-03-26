Từ 15/5/2026, chính thức bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông, người dân nên biết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, trong đó siết chặt các chế tài đối với hoạt động kinh doanh đường sắt.

Đáng chú ý, tại nghị định này đã bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân), được áp dụng từ ngày 15/5.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Tại Nghị định 168 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Đến ngày 22/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định 336/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Tại đây, Chính phủ tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số quy định xử phạt về giao thông đường bộ và bãi một số nội dung xử phạt giao thông đường sắt.

Nghị định 100 được chính phủ ban hành năm 2019, quy định xử phạt vi phạm giao thông quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể đối với từng chức danh về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì áp dụng quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.