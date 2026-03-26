Nóng: Loạt doanh nhân đứng sau HanaGold, ONUS bị bắt

Ngày 23/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố, báo CAND đưa tin.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, TP Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại S1.2006 C1,Q7 Saigon Riverside Complex, số 4 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TP Hồ Chí Minh; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiên mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

App ONUS có lượng lớn người dùng tại Việt Nam

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đổi với 1 đối tượng về tội “Rửa tiền” quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. Viện KSND tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Hiện, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đang phối hợp với Viện KSND tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, ONUS ra mắt tại Việt Nam từ tháng 3/2020, trong giai đoạn thị trường tiền số bắt đầu thu hút đông đảo người tham gia. Dù đặt trụ sở tại Singapore, nền tảng này chủ yếu do người Việt vận hành và hướng đến người dùng trong nước, theo Tri Thức News.

Sản phẩm cốt lõi của ONUS là stablecoin VNDC gắn với Đồng Việt Nam, cho phép người dùng nạp, rút và chuyển đổi giữa tài sản số và tiền pháp định. Tuy nhiên, các giao dịch dạng này hiện vẫn nằm trong "vùng xám" pháp lý tại Việt Nam.

ONUS được phát triển từ nền tảng VNDC Wallet, gắn với doanh nhân Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương) - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư HVA, đồng thời là người sáng lập và điều hành hệ sinh thái này.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan ANĐT Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.