6 tờ vé số trúng độc đắc 7,6 tỷ đồng và cái kết xót xa của một tỷ phú

Có người đổi đời chỉ sau một đêm, nhưng cũng có những bi kịch bắt đầu từ chính khoảnh khắc người ta chạm tay vào vận may. Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Hết, ngụ đường Lạc Long Quân (phường 5, Tp.HCM), là một minh chứng cay đắng như thế.

Chiều 28 Tết Canh Dần năm 2010, khi phố phường đã bắt đầu rộn ràng không khí xuân, ông Hết – người đàn ông đã bước qua tuổi xế chiều, sống lầm lũi trong diện xóa đói giảm nghèo – nhận được vài chục nghìn đồng lì xì từ một nhà hảo tâm. Số tiền nhỏ nhoi ấy, với nhiều người chỉ đủ mua gói bánh kẹo, nhưng với ông, đó là cả một niềm vui hiếm hoi trước thềm năm mới. Ông dùng toàn bộ số tiền ấy mua 6 tờ vé số, như thói quen suốt hơn 30 năm qua, dù chưa một lần trúng lớn.

Chiều hôm đó, định mệnh bất ngờ gõ cửa. Trong 6 tờ vé số ông mua, có đến 5 tờ trúng giải đặc biệt, 1 tờ trúng giải an ủi, tổng số tiền lên tới 7,6 tỷ đồng. Một con số khiến bao người cả đời mơ ước cũng không dám nghĩ tới. Từ một người nghèo khó, ông Hết bỗng chốc trở thành “tỷ phú vé số” sau một đêm.

Tin ông Hết trúng số lan nhanh khắp xóm nhỏ. Nhà ông chật kín người ra vào, tiếng chúc mừng rộn rã thay cho sự tĩnh lặng vốn có. Hàng xóm kể lại, hôm ấy ông cười nhiều nhất từ trước đến nay, khuôn mặt nhăn nheo ánh lên niềm hạnh phúc. Ông hào phóng rút tiền chia cho những người đến chúc mừng, người vài trăm nghìn, người vài triệu, coi như “lộc đầu năm”. Chỉ trong vòng một ngày, gần 1 tỷ đồng đã “không cánh mà bay”.

Nhận thấy nguy cơ, chính quyền địa phương đã vào cuộc, hướng dẫn ông gửi số tiền còn lại vào ngân hàng, mỗi tháng rút lãi để ổn định cuộc sống tuổi già. Ai cũng tin rằng, từ đây, ông Hết sẽ có một cái Tết đủ đầy, một quãng đời còn lại bớt nhọc nhằn. Thế nhưng, không ai ngờ bi kịch mới chỉ bắt đầu.

Ông Hết sau khi trúng số độc đắc 7,6 tỷ đồng

Từ sau ngày trúng số, căn nhà nhỏ của ông liên tục đón những vị khách lạ. Họ tự xưng là “cháu”, là “người thân xa”, là “con cháu thất lạc” nhiều năm nay không có điều kiện tìm về. Dù ông Hết cả đời không vợ con, không anh em ruột thịt gần gũi, nhưng bỗng chốc, ông có… rất nhiều “con cháu”.

Hàng xóm nhớ như in cảnh có người vừa gặp ông đã òa khóc nức nở, ôm chầm lấy ông, miệng liên tục gọi “ông ơi”, “bác ơi”, xưng “cháu” nghe ngọt lịm. Có người kể chuyện làm ăn thất bát, người than bệnh tật, kẻ nói con cái thiếu ăn thiếu học. Trước những lời than vãn ấy, ông Hết mềm lòng. Ông cho tiền, ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, với suy nghĩ đơn giản: “Mình có tiền, giúp được ai thì giúp”.

Cứ thế, từng khoản tiền lần lượt rời khỏi sổ tiết kiệm. Đến cận Tết Tân Mão năm 2011, bà con trong xóm mới “té ngửa” khi biết vị “tỷ phú vé số” ngày nào giờ chỉ còn lại vài trăm triệu đồng. Những “con cháu” từng tấp nập ra vào nhà ông bỗng biến mất không dấu vết. Không một cuộc điện thoại hỏi thăm, không một lần ghé lại nhìn người đã từng rộng tay giúp mình.

Tiền cạn dần, sức khỏe ông Hết cũng sa sút. Tuổi già, bệnh tật bủa vây, ông rơi vào cảnh không nhà cửa, không người thân bên cạnh. Từ giấc mơ đổi đời sau trúng số, ông lại trở về vạch xuất phát, thậm chí còn cô độc hơn trước.

May mắn thay, khi mọi thứ tưởng chừng đã khép lại trong tuyệt vọng, một người cháu họ ở quận Gò Vấp hay tin đã tìm đến. Thương cảm cho số phận người bác già, người cháu đưa ông về chăm sóc, cưu mang những ngày cuối đời.

Câu chuyện của ông Hết là một bi kịch buồn về vận may và lòng người. Trúng số có thể đổi đời, nhưng cũng có thể phơi bày những mối quan hệ mong manh, nơi đồng tiền trở thành thước đo tình thân. Với ông Hết, 7,6 tỷ đồng từng là giấc mơ ngọt ngào, nhưng cuối cùng lại để lại một bài học cay đắng: Có những thứ, tiền bạc không thể mua được, và có những mất mát chỉ đến sau khi người ta tưởng mình đã chạm tay vào hạnh phúc.