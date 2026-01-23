Tin nhắn “tạm biệt” và ly trà sữa chứa thuốc chuột: Cú sốc với gia đình, hàng xóm

Lời kể của người thân và hàng xóm về vụ việc

Gia đình, người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc chị B.T.N. (trú tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa) bị nghi đã cho ba con nhỏ uống trà sữa pha thuốc diệt chuột xảy ra vào ngày hôm qua.

Bà Nguyễn Thị Sơn (mẹ chồng chị B.T.N.) cho biết, sau khi kết hôn, vợ chồng chị N. có ba người con và chung sống cùng bố mẹ chồng. Anh Th. ở nhà làm ruộng, còn chị N. làm công nhân tại một công ty gần nhà. Trong quá trình chung sống, vợ chồng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn hay xô xát.

Theo lời bà Sơn, ngày xảy ra sự việc, gia đình tổ chức ăn cơm do bốc mộ cho người thân. Khoảng 16h45 ngày 19/1, chị N. đón các con đi học về rồi đưa vào phòng và đóng cửa lại. Thời điểm này, anh Th. đang làm ruộng thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ vợ với nội dung “tạm biệt”. Lo có chuyện chẳng lành, anh Th. lập tức chạy về nhà.

Ít phút sau, người con gái lớn từ trong phòng chạy ra ngoài trong tình trạng kêu khóc, đau bụng và nôn ói sau khi được mẹ cho uống trà sữa. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà Sơn cùng người thân liên tục gọi và đập cửa phòng, nhưng chị N. không mở.

Gia đình, hàng xóm bất ngờ khi hay tin chị N. cho con uống trà sữa có pha thuốc chuột.

Ít phút sau, người con gái thứ hai mở được cửa phòng đi ra ngoài trong tình trạng kêu đau bụng và nói rằng “mẹ uống thuốc chuột rồi”. Cả gia đình lập tức tá hỏa, gọi xe đưa chị N. cùng ba con nhỏ đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bà Sơn cùng các thành viên trong gia đình cho biết rất bất ngờ khi hay tin chị N. đã cho ba con uống trà sữa có pha thuốc diệt chuột. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng chị N. chỉ có lời qua tiếng lại về những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt, nên không ai nghĩ người mẹ lại có hành động dại dột với các con.

Khi nghe hung tin, nhiều người dân sống gần gia đình chị N. không khỏi bàng hoàng. Một hàng xóm xin giấu tên cho biết, trong quá trình sinh sống tại địa phương, họ chưa từng nghe thấy điều tiếng gì liên quan đến gia đình bà Sơn hay vợ chồng anh Th. Vụ việc khiến nhiều người xót xa, đặc biệt là với ba đứa trẻ vô tội.

Ông T., một hàng xóm khác của gia đình bà Sơn, cho hay khi phát hiện sự việc, mọi người đã tìm cách đưa các cháu ra khỏi phòng và khẩn trương đưa đi cấp cứu. Kiểm tra trong nhà, ông T. cùng một số người phát hiện nhiều vỏ thuốc diệt chuột, loại vẫn được người dân địa phương sử dụng.

Ba cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, phục hồi tốt

Trước đó, khoảng 22h ngày 19/1, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong một gia đình gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020), cùng ngụ xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Các bệnh nhân được nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ kháng sinh, bù dịch điện giải, giảm hấp thu độc chất, dinh dưỡng, thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.

Ngày 22/1, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đến thời điểm hiện tại các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn ảnh hưởng tới tính mạng. Trong đó, 2 cháu phục hồi tốt, đã ăn uống được, 1 cháu đã kết thúc lọc máu, cai máy thở và đang tiếp tục điều trị.