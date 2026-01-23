Cục Thuế công bố thông tin quan trọng tới hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước

Cụ thể, trường hợp các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế theo phương thức khoán trong năm 2025, trở về trước và đã được cơ quan thuế thực hiện ấn định doanh thu và xác định mức thuế khoán, khi chuyển sang hình thức kê khai thuế từ ngày 1/1/2026, cơ quan thuế không thực hiện kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu khai thuế của hộ kinh doanh năm 2026 để xử lý hồi tố.

Việc không kiểm tra, hồi tố xử phạt nêu trên áp dụng cả với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi về quy mô sản xuất, kinh doanh dẫn đến doanh thu khoản thuế thay đổi từ 50% trở lên trong năm 2026, thông tin này được đăng tải trên tờ Người lao động.

Trước đó, đại diện cơ quan thuế từng nhiều lần khẳng định sẽ không thực hiện việc truy thu này. Tại một buổi hội thảo, Phó cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) Mai Sơn cho biết các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn với hộ kinh doanh được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ áp dụng và giảm nhẹ đáng kể so với trước, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động.

"Doanh thu kê khai thực tế của hộ kinh doanh trong năm nay cũng không được sử dụng làm căn cứ để truy thu thuế khoán các năm trước", báo VnExpress thuật lời ông Sơn.

Tuy nhiên, theo thông tin trên tờ VOV, Công văn cũng nêu rõ ngoại lệ: nếu cơ quan có thẩm quyền phát hiện hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu thuế phải nộp, thì vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính về trốn thuế theo quy định hiện hành; trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo pháp luật.

Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương và đơn vị liên quan triển khai thống nhất nội dung hướng dẫn, bảo đảm vừa hỗ trợ người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi, vừa kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm cố ý.

Trước đó vào ngày 10/12, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Theo luật mới, mức doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân, hộ kinh doanh được điều chỉnh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm và cho phép trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu.