Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/1/2026

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, từ 23/1 không khí lạnh cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Ngày 23, Bắc Bộ mưa vài nơi, trời rét đậm, rét hại, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12°C, vùng núi 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Ngày 24-25/1, khu vực này xu hướng tăng nhiệt kết thúc đợt rét đậm, rét hại diện rộng. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Ngày 23/1, miền Bắc tiếp tục rét đậm, đề phòng xảy ra băng giá và mưa tuyết. (Ảnh minh hoạ)

Tại Trung Bộ, ngày 23/1, Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa và dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Thanh Hoá rét đậm, nhiệt độ thấp nhất dao động 10-12°C, vùng núi 6-9°C; Nghệ An đến TP Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-16°C. Các nơi khác sáng sớm và đêm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ 23-25/1 phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực Hà Nội mưa vài nơi, ngày 23/1 trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-12°C, cao nhất ban ngày khoảng 12-15°C. Từ 24-25/1, khu vực này tăng nhiệt, trời rét.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/1/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12°C. Nhiệt độ cao nhất 13-15°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, trong đó, Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13°C, có nơi dưới 4°C. Nhiệt độ cao nhất 13-16°C, khu Tây Bắc có nơi trên 20°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 9-12°C, vùng núi 6-9°C, vùng núi cao có nơi dưới 3°C. Nhiệt độ cao nhất 13-16°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, Thanh Hóa rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15°C, phía Nam 15-17°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 16-19°C, phía Nam 20-23°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18- 20°C, phía Nam 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C, phía Nam có nơi trên 27°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, có nơi dưới 13°C. Nhiệt độ cao nhất 23-26°C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, miền Đông có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.