6 thói quen tiết kiệm độc hại, rước bệnh vào người thậm chí ung thư

Không ít người dù kinh tế không thiếu thốn vẫn giữ lối sống kiểu "khổ hạnh tại gia", coi việc tiết kiệm là đức hạnh, từ đó hình thành những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng thực chất lại đang "tích góp" nguy cơ bệnh tật.

1. Ăn thực phẩm mốc/ quá hạn

Một ví dụ điển hình là việc ăn thực phẩm đã quá hạn hoặc bị mốc. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cắt bỏ phần hỏng là vẫn ăn được, đặc biệt là với hoa quả. Tuy nhiên, các loại mốc hay vi khuẩn trên thực phẩm có thể lan rộng khắp cả quả, sản sinh ra những chất độc mạnh như aflatoxin - một chất được công nhận là gây ung thư.

Những thực phẩm tưởng tiết kiệm như lạc mốc, bánh mì mốc hay gạo ẩm đều có thể tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan nếu vẫn được tiêu thụ. Vì vậy, nên ưu tiên mua hoa quả tươi, theo mùa và hạn chế tối đa các loại thực phẩm giảm giá vì hỏng hoặc đã qua xử lý.

2. Hâm đi hâm lại đồ ăn thừa

Thói quen giữ lại thức ăn thừa cũng cần lưu ý. Nhất là các bậc cha mẹ hoặc ông bà luôn tiếc thức ăn thừa, để qua đêm rồi hâm nóng lại nhiều lần. Thực tế, việc này dễ sinh ra nitrit và các độc tố khác là nguyên nhân làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và tổn thương đường ruột.

Thay vào đó, chỉ nên nấu vừa đủ cho mỗi bữa và các món đã chế biến nên bảo quản trong tủ lạnh tối đa 3 ngày. Đồng thời, ưu tiên dùng thực phẩm tươi sống thay vì đồ chế biến sẵn.

3. Dùng đồ bếp lâu năm

Không chỉ thức ăn, việc sử dụng đồ dùng nhà bếp lâu ngày cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chẳng hạn những đôi đũa gỗ hay tre dùng cả năm trời. Món đồ này có khả năng thấm hút cao, dễ phát triển nấm mốc, thậm chí có thể chứa aflatoxin - một chất độc mạnh gây ung thư. Tiếp tục sử dụng những chiếc đũa này đồng nghĩa với việc độc tố sẽ tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ ung thư gan và ung thư đại tràng. Để an toàn, bạn nên thay đũa gỗ sau mỗi 3 - 6 tháng, đũa tre sau 1 - 2 tháng. Sau khi rửa, hãy phơi đũa ở nơi thoáng khí.

4. Không bật máy hút mùi

Vì muốn tiết kiệm điện vẫn nấu ăn mà không dùng máy hút mùi, nhưng khói bếp chứa các chất gây ung thư như benzo(a)pyrene. Hít phải trong thời gian dài không chỉ làm tổn thương đường hô hấp mà còn tăng nguy cơ ung thư phổi. Thêm vào đó, việc đốt gas không hoàn toàn còn sinh ra carbon monoxide và các khí độc khác, tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe còn nguy hiểm hơn cả việc tiết kiệm điện.

Thế nên nếu nhà bạn có máy hút mùi thì hãy luôn bật máy từ lúc bắt đầu nấu, giữ bật thêm vài phút sau khi nấu xong để hút sạch khói và đảm bảo bếp luôn thông thoáng. Từ đó sẽ giúp không khí lưu thông, bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

5. Dùng dầu ăn lâu ngày

Suy nghĩ dầu ăn "không thể hỏng" và có thể dùng trong nhiều năm là hoàn toàn sai. Lý do là dầu ăn để lâu sẽ bị oxy hóa, ôi thiu và sinh ra các gốc tự do cùng peroxide - những chất không chỉ gây hại cho dạ dày, ruột mà còn tiềm ẩn nguy cơ ung thư. Chưa kể mùi ôi thiu còn khiến mất cảm giác thèm ăn, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa cơm gia đình. Hạn sử dụng trên chai chỉ áp dụng cho khi chưa mở, một khi đã mở thì tốt nhất nên dùng hết trong vòng 3 tháng.

6. Dùng lại dầu ăn cũ

Không chỉ dùng dầu ăn lâu ngày, tái sử dụng dầu chiên rán cũng độc hại không kém. Mỗi lần hâm nóng, các axit béo chuyển hóa và chất gây ung thư trong dầu lại tăng lên gấp đôi. Tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến xơ cứng động mạch, cholesterol cao, bệnh tim và thậm chí tăng nguy cơ ung thư.

Để an toàn, đừng tái sử dụng dầu thừa để xào nấu. Thay vào đó, bạn có thể dùng để trộn salad hoặc làm sạch bề mặt sẽ tốt hơn.

Nguồn: Baidu