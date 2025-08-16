6 loại thực phẩm tuyệt đối không nên để qua đêm, thà bỏ còn hơn mang họa vào người!

Trong nhiều gia đình Việt, chuyện cất đồ ăn thừa trong tủ lạnh đã trở thành thói quen. Bữa cơm tối ăn không hết, sáng hôm sau chỉ cần mang ra hâm lại là xong. Người trẻ thì thường e ngại, cho rằng “đồ ăn qua đêm độc hại”, trong khi nhiều bậc cha mẹ, ông bà lại nghĩ “ăn bao năm rồi có sao đâu”. Thực tế, các chuyên gia y tế chỉ ra: đa số món ăn nếu được bảo quản đúng cách, cho vào hộp kín và để trong ngăn mát tủ lạnh, ăn trong vòng 24 giờ thì không hề đáng lo. Ngay cả chuyện uống nước để trong bình từ tối hôm trước cũng hoàn toàn không gây hại.

Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ: không phải loại thực phẩm nào cũng có thể để qua đêm. Một số món tưởng chừng vô hại, nhưng khi để lâu lại trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, thậm chí sinh ra độc tố cực nguy hiểm cho sức khỏe. Và đây chính là 6 loại thực phẩm nhất định không nên để qua đêm, dù tiếc đến đâu cũng cần bỏ ngay.

1. Hải sản nấu chín

Tôm, cua, ghẹ, sò… vốn giàu đạm và nhiều nước, rất dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi để trong tủ lạnh qua đêm, chúng trở thành “ổ” của Vibrio parahaemolyticus, loại vi khuẩn gây ra các ca ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất mùa hè. Ăn lại hải sản để qua đêm có thể dẫn đến đau bụng dữ dội, tiêu chảy cấp, mất nước. Thậm chí, dù đã hâm nóng, nhiều vi khuẩn vẫn không bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế, với hải sản, hãy mua vừa đủ ăn, đừng ham rẻ mua nhiều để rồi ăn không hết.

2. Trứng lòng đào

Nhiều người thích ăn trứng lòng đào vì lòng đỏ sánh mịn, thơm béo. Nhưng ít ai biết, món ăn tưởng chừng “sang chảnh” này lại ẩn chứa nguy hiểm. Do không được nấu chín hoàn toàn, vi khuẩn như Salmonella có thể tồn tại bên trong. Khi để qua đêm, vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng, ăn lại dễ gây tiêu chảy, đau bụng, nôn ói. Đặc biệt, với trẻ em, người cao tuổi hay phụ nữ mang thai, ăn trứng lòng đào để qua đêm có thể dẫn đến ngộ độc nặng.

3. Các món gỏi, nộm (salad, đồ trộn)

Mùa hè nóng bức, nhiều người thích ăn món gỏi, nộm để “giải nhiệt”. Tuy nhiên, đây lại là loại đồ ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất nếu để qua đêm. Lý do là vì chúng không qua nấu chín, vi khuẩn sẵn có trên nguyên liệu chưa được tiêu diệt. Để trong tủ lạnh qua đêm cũng không thể ngăn vi khuẩn phát triển. Hậu quả là ăn lại rất dễ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy bụng. Trên thực tế, không ít trường hợp nhập viện sau khi ăn gỏi mua ở hàng quán cũng vì lý do này.

4. Đồ ăn dặm còn thừa của trẻ nhỏ

Nhiều bậc cha mẹ vì tiết kiệm mà giữ lại đồ ăn dặm cho con, như cháo, súp, hay các loại nghiền (bí đỏ, táo, khoai tây). Tuy nhiên, sau khi trẻ ăn dở, thức ăn đã lẫn nước bọt, tạo môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi. Nếu hâm nóng lại và cho trẻ ăn vào hôm sau, chẳng khác nào cho bé uống “nước vi khuẩn”. Hậu quả là trẻ có thể bị tiêu chảy kéo dài, sốt, suy giảm miễn dịch. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với người lớn.

5. Mộc nhĩ, nấm tuyết ngâm quá lâu

Mộc nhĩ, nấm tuyết (tuyết nhĩ) vốn bổ dưỡng, được nhiều gia đình Việt ưa chuộng. Nhưng ít ai để ý, nếu ngâm trong nước quá 4 giờ, chúng có thể sinh ra mycotoxin, loại độc tố cực kỳ nguy hiểm, nấu sôi cũng không phá hủy được. Đáng lo ngại hơn, theo nghiên cứu, tỷ lệ tử vong khi ngộ độc chất này có thể lên tới 40-100%. Vì vậy, khi ngâm mộc nhĩ, nấm tuyết, hãy ngâm vừa đủ, tuyệt đối không để qua đêm. Nếu thấy có dấu hiệu nhớt, đổi mùi, cần bỏ ngay.

6. Dưa hấu đã cắt sẵn

Không gì sảng khoái hơn việc ăn dưa hấu mát lạnh trong mùa hè. Nhưng dưa hấu lại chính là “mồi ngon” của vi khuẩn. Khi đã cắt ra, dù bọc màng bọc thực phẩm và để trong tủ lạnh, vi khuẩn vẫn dễ dàng xâm nhập, biến miếng dưa ngọt mát thành “ổ bệnh”. Không ít ca ngộ độc nhập viện đã được ghi nhận chỉ vì thói quen ăn dưa hấu để tủ lạnh qua đêm. Lời khuyên là hãy mua dưa vừa đủ, cắt đến đâu ăn hết đến đó.

Không phải món ăn nào để qua đêm cũng gây hại. Nếu bảo quản đúng cách, nhiều món ăn có thể ăn lại mà không lo ngộ độc. Tuy nhiên, với 6 loại thực phẩm kể trên, việc giữ lại chỉ là đang đặt cược sức khỏe của chính mình và người thân. Đôi khi, bỏ đi một chút đồ ăn thừa lại là cách tiết kiệm khôn ngoan nhất, bởi chi phí nằm viện chắc chắn đắt đỏ hơn nhiều so với một bữa cơm.

Nguồn và ảnh: Sohu