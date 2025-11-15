6 loại mùi đuổi chuột khỏi nhà cực hiệu quả

Chuột luôn là nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Chúng cắn phá thức ăn, bao bì, dây điện, thậm chí gây nguy hiểm về cháy nổ và mang theo nhiều mầm bệnh. Ngoài các biện pháp cơ học như bẫy, keo dính hay thuốc diệt chuột, một cách đơn giản nhưng hiệu quả là tận dụng mùi hương mà loài gặm nhấm này cực kỳ ghét.

6 mùi hương đuổi chuột khỏi nhà

Theo các chuyên gia, chuột có khứu giác nhạy hơn con người rất nhiều. Những mùi nồng, hắc, mùi tinh dầu mạnh có thể khiến chúng hoảng sợ và tránh xa. Dưới đây là 6 loại mùi đuổi chuột hiệu quả nhất, theo The Spruce.

1.Mùi tinh dầu bạch đàn

Tinh dầu bạch đàn có mùi hăng, khiến chuột cực kỳ khó chịu. Bạn có thể pha tinh dầu này với cồn isopropyl rồi xịt quanh cửa ra vào, gầm tủ, góc tường, gác mái hoặc tầng hầm - nơi chuột thường lẩn trốn.

2. Mùi sả

Chuột rất sợ mùi sả (Ảnh minh họa).

Nước sả đun hoặc tinh dầu sả khi được xịt quanh nhà hoặc khuếch tán bằng máy xông sẽ tỏa ra mùi thơm mạnh, hơi hắc đặc trưng. Đây là mùi mà chuột rất khó chịu và thường lập tức tránh xa. Mùi sả giúp “lấn át” khả năng định hướng bằng khứu giác của chuột, khiến chúng không dám bén mảng tới những khu vực đã được xịt hoặc xông tinh dầu.

3. Mùi húng quế

Mùi thảo mộc mạnh từ tinh dầu húng quế hoặc cây húng quế trồng gần cửa ra vào khiến chuột e dè, không lại gần. Bạn có thể xịt tinh dầu húng quế pha loãng vào các khu vực tối và kín.

4. Mùi bạc hà

Mùi bạc hà có thể gây “nhiễu” khứu giác chuột nhờ mùi thơm rất mạnh. Bạn có thể trồng bạc hà, nhỏ tinh dầu vào bông gòn đặt ở góc nhà hoặc dùng máy xông tinh dầu.

5. Mùi tinh dầu thông

Bạn có thể dùng tinh dầu thông để đuổi chuột (Ảnh minh họa).

Mùi thông mạnh khiến chuột rất sợ và không dám tới gần. Bạn có thể dùng tinh dầu thông để pha nước lau nhà hoặc pha với cồn để xịt vào các khu vực chuột hay lui tới.

6. Mùi long não (naphthalene)

Long não tỏa ra mùi nồng và hắc do chứa các hợp chất như naphthalene hoặc paradichlorobenzene. Đây là những chất khiến chuột rất khó chịu, buộc chúng phải tránh xa khu vực đặt viên long não.

Tuy nhiên, cần dùng cẩn trọng vì nồng độ cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người và làm ô nhiễm đất nếu dùng ngoài trời.