4 cây khiến rắn hồn xiêu phách lạc

Rắn thường xuất hiện vào mùa mưa hoặc những lúc thời tiết ẩm thấp, đặc biệt ở các khu vực có nhiều bụi cây và côn trùng. Nếu muốn bảo vệ không gian sống nhưng không thích dùng hóa chất, bạn có thể tận dụng sức mạnh từ tự nhiên. Một số loại cây có tinh dầu mạnh hoặc mùi hương đặc trưng khiến rắn phải tránh xa ngay khi vừa đến gần. Dưới đây là bốn gợi ý được nhiều gia đình trồng để vừa làm đẹp nhà vừa xua đuổi bò sát.

1. Cây sả

Nhắc đến cây đuổi rắn, sả luôn đứng đầu danh sách. Tinh dầu trong sả có mùi thơm mạnh, đặc biệt lan tỏa nhanh khi gặp gió hoặc nắng nóng. Đây chính là mùi mà rắn rất sợ, vì nó gây khó chịu cho hệ hô hấp của chúng. Bạn có thể trồng sả thành bụi dọc hàng rào, ở các góc sân hay gần nơi có độ ẩm cao. Ngoài tác dụng xua rắn, sả còn giúp đuổi muỗi và côn trùng, nên gần như gia đình nào trồng cũng hữu ích đủ đường.

2. Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ được nhiều chuyên gia phong thủy và người trồng cây khuyên dùng vì vừa dễ sống vừa mang năng lượng bảo vệ mạnh. Lá lưỡi hổ thẳng đứng, hơi sắc khiến rắn ngại bò lại gần. Bên cạnh đó, cây còn có mùi nhẹ từ tinh chất trong lá khiến rắn cảm thấy bất an. Bạn có thể đặt chậu lưỡi hổ ngay cửa ra vào, ban công hoặc những vị trí tối để tăng thêm lớp chắn tự nhiên. Lợi ích cộng thêm là khả năng lọc không khí cực tốt.

3. Cây hương thảo

Hương thảo không chỉ thơm mà còn tỏa ra lượng tinh dầu rất mạnh. Mùi của hương thảo khiến rắn mất phương hướng và né tránh ngay lập tức. Trồng vài chậu hương thảo ở cửa sổ, trước hiên nhà hoặc ban công sẽ tạo thành lớp màng hương dễ chịu với con người nhưng lại là điều khiến rắn bỏ chạy. Khi cần, bạn còn có thể dùng hương thảo trong nấu ăn, làm thơm phòng hay giảm căng thẳng, đúng kiểu một cây mà lợi đủ đường.

4. Cây ngải cứu

Ngải cứu có mùi hắc đặc trưng, đã vậy tinh dầu lại mạnh nên rắn đặc biệt sợ. Cây này phù hợp trồng ở các khu vực đất vườn, lối đi hoặc quanh những chỗ rậm rạp mà bạn muốn hạn chế rắn xuất hiện. Ngải cứu dễ sống, chịu nắng tốt, chỉ cần tưới nước đều là cây mọc nhanh. Nhiều gia đình còn tận dụng ngải cứu để nấu ăn hoặc làm thuốc dân gian, vừa tiện vừa giúp khu vườn có thêm lớp bảo vệ tự nhiên.

Lưu ý để cây phát huy hiệu quả xua rắn tốt nhất

- Không để cây mọc quá rậm rạp, vì rắn vẫn có thể trú ẩn bên dưới.

- Kết hợp vệ sinh sân vườn định kỳ, loại bỏ lá khô, gạch vỡ, gỗ mục – những nơi rắn thích ẩn nấp.

- Có thể trồng xen kẽ nhiều loại cây để tăng hiệu quả và tạo không gian thông thoáng.