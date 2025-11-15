NASA gọi tên 10 loại cây lọc không khí tốt nhất trong nhà

Ngày nay, khi không khí ô nhiễm và bụi mịn trở thành vấn đề toàn cầu, việc giữ cho môi trường sống trong nhà luôn trong lành không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn phòng ngừa các vấn đề hô hấp và dị ứng. NASA, cơ quan hàng không vũ trụ nổi tiếng thế giới, đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về việc loại bỏ các chất độc hại trong không gian kín của trạm vũ trụ. Kết quả này không chỉ giúp phi hành gia hít thở không khí an toàn, mà còn mở ra những gợi ý hữu ích cho đời sống hàng ngày của chúng ta.

Trong nghiên cứu nổi tiếng vào những năm 1980, NASA đã thử nghiệm hơn 100 loại cây trồng trong môi trường kín, đo lường khả năng loại bỏ các chất độc hại phổ biến như formaldehyde, benzene, trichloroethylene, xylene và ammonia. Từ đó, họ lựa chọn ra 10 loại cây đứng đầu về hiệu quả lọc không khí, có thể áp dụng ngay trong các không gian sống bình thường.

1. Lưỡi hổ (Sansevieria trifasciata)

Lưỡi hổ là một trong những “ngôi sao” của nghiên cứu NASA. Không chỉ dễ chăm sóc, cây còn có khả năng chuyển đổi CO2 thành O2 vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lưỡi hổ còn chịu hạn tốt, không cần quá nhiều ánh sáng, phù hợp với cả những phòng ngủ hoặc căn hộ ít cửa sổ.

2. Lọ lưỡi mèo (Dracaena marginata)

Dracaena marginata là loại cây cao, mảnh mai nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc hấp thụ xylene, toluene và formaldehyde – những chất thường xuất hiện từ sơn, vật liệu nội thất hay mực in. Chỉ cần đặt một vài chậu trong phòng khách hoặc phòng làm việc, không gian sẽ trở nên trong lành và dễ chịu hơn.

3. Dương xỉ Boston (Nephrolepis exaltata)

Dương xỉ Boston có khả năng hấp thụ formaldehyde và xylene rất tốt. NASA đặc biệt ưa chuộng loại cây này trong các module kín vì lá rậm giúp tăng hiệu quả trao đổi không khí. Khi trồng trong nhà, bạn nên đặt cây ở nơi ánh sáng gián tiếp và duy trì độ ẩm vừa phải, lá cây sẽ xanh tươi quanh năm, đồng thời giảm bụi mịn và phấn hoa trong không khí.

4. Cọ cảnh (Chamaedorea seifrizii)

Cọ cảnh là loại cây lọc không khí tự nhiên, thích hợp để trong phòng khách hoặc văn phòng. Nó giúp loại bỏ formaldehyde và benzene, đồng thời cung cấp một không gian xanh mát mắt. NASA đánh giá cao cọ cảnh bởi khả năng phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu, lại ít tốn công chăm sóc.

5. Cây nha đam (Aloe vera)

Không chỉ nổi tiếng với công dụng làm đẹp và chữa bỏng, nha đam còn giúp thanh lọc không khí, loại bỏ formaldehyde và benzen. Một chậu nha đam đặt trong bếp hoặc phòng ngủ sẽ vừa làm đẹp không gian, vừa mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể. Đây là cây mà NASA khuyến nghị cho cả những người mới bắt đầu trồng cây trong nhà.

6. Hương thảo (Rosmarinus officinalis)

Hương thảo không chỉ là loại gia vị quen thuộc mà còn có khả năng lọc không khí, làm dịu tâm trí và giảm căng thẳng. NASA đã thử nghiệm hương thảo trong môi trường kín và ghi nhận hiệu quả đáng kinh ngạc trong việc giảm các chất VOCs – hợp chất hữu cơ dễ bay hơi – góp phần cải thiện chất lượng không khí.

7. Cây thường xuân (Hedera helix)

Cây thường xuân là một lựa chọn lý tưởng để treo trên cao hoặc trồng trong chậu treo. Nó giúp loại bỏ benzene, formaldehyde và xylene – những hợp chất độc hại phát ra từ sơn, keo dán và nhựa. Với NASA, cây thường xuân là “vũ khí” lý tưởng để cải thiện môi trường sống kín, còn ở nhà, nó giúp giảm bụi mịn và tăng cảm giác dễ chịu trong phòng.

8. Cây dứa cảnh (Chlorophytum comosum)

Chlorophytum comosum hay còn gọi là cây dứa cảnh, nổi bật với khả năng hấp thụ carbon monoxide và formaldehyde. Đây là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh và có thể đặt ở phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ. NASA đánh giá cao hiệu quả lọc không khí của cây này nhờ tốc độ sinh trưởng nhanh và khả năng duy trì oxy.

9. Cây lan ý (Spathiphyllum)

Lan ý là lựa chọn không thể thiếu cho những ai muốn cải thiện chất lượng không khí trong nhà. NASA thử nghiệm và thấy rằng lan ý loại bỏ benzene, formaldehyde, trichloroethylene, xylene và ammonia hiệu quả. Ngoài ra, hoa trắng tinh khiết còn giúp trang trí không gian sống, mang lại cảm giác thư thái, tinh thần thoải mái.

10. Cây trầu bà (Epipremnum aureum)

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là cây trầu bà. Loài cây này được NASA đánh giá cao về khả năng lọc formaldehyde, xylene và toluene. Trầu bà đặc biệt thích hợp với những không gian ánh sáng gián tiếp, dễ trồng và dễ chăm sóc. Đặt vài chậu trầu bà trong phòng khách hoặc treo ở góc nhà, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa lọc không khí hiệu quả.