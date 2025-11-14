Ông bà dặn không sai: 3 cây đuổi tà ma trừ âm khí, nhà nào cũng nên trồng

Trong thế giới cây cảnh, không phải loài nào cũng chỉ để trang trí. Có những cây với hình dáng gai góc, cứng cáp, thậm chí hơi dữ dằn, khiến người mới nhìn có thể cảm thấy e dè. Thế nhưng, chính vẻ ngoài ấy lại ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, có khả năng hóa giải âm khí, trừ tà và mang đến cảm giác an yên cho gia đình. Trong số đó, ba loại xương rồng đặc biệt nổi bật nhờ công dụng trấn trạch: xương rồng vạn lý trường thành, xương rồng thường và xương rồng lê gai. Không chỉ là cây cảnh, chúng còn được xem như “lá chắn” tự nhiên, vừa tạo điểm nhấn độc đáo cho không gian, vừa mang năng lượng tích cực, giúp bảo vệ tổ ấm và người thân.

1. Xương rồng vạn lý trường thành

Xương rồng vạn lý trường thành ấn tượng nhờ thân dài thẳng tắp, nhánh mọc san sát nhau như một bức tường gai tự nhiên. Những gai nhỏ đều tăm tắp phủ khắp thân, tạo cảm giác vững chãi và kiên cố, đồng thời tượng trưng cho khả năng chống lại năng lượng xấu từ bên ngoài. Màu xanh đậm của thân kết hợp với gai nhọn khiến cây vừa mạnh mẽ vừa mang nét độc đáo riêng, là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn trang trí nhưng vẫn ưu tiên sức mạnh bảo vệ.

Chăm sóc xương rồng vạn lý trường thành khá đơn giản nhưng cần kiên nhẫn. Cây phát triển chậm, cần ánh sáng trực tiếp và đất thoát nước tốt. Tưới nước vừa đủ, để cây không bị úng và cắt tỉa những nhánh già giúp duy trì hình dáng thẳng đẹp. Thỉnh thoảng, lau sạch bụi bám trên gai sẽ giúp cây trông tươi tắn và khỏe mạnh hơn.

2. Xương rồng thường

Khác với vẻ “vệ sĩ” dữ dằn của vạn lý trường thành, xương rồng thường mang hình dáng giản dị nhưng khỏe khoắn. Thân cây thẳng, lá dày và xanh mướt, ánh sáng chiếu vào tạo cảm giác tươi mới, tràn đầy sức sống. Loại cây này phát triển chậm hơn so với các loại xương rồng ngoại nhập nhưng lại dễ chăm, thích hợp cả trong sân vườn lẫn những không gian nhỏ, vừa để trang trí vừa tăng sinh khí cho gia đình.

Xương rồng thường không kén đất, chịu hạn tốt và ít sâu bệnh. Việc cắt tỉa định kỳ nhánh già hoặc lá hư giúp cây giữ dáng gọn gàng và khỏe mạnh. Gai nhọn tuy nhỏ nhưng mang năng lượng mạnh mẽ, biểu trưng cho sự bảo vệ, giúp gia chủ cảm thấy an tâm khi chăm sóc cây.

3. Xương rồng lê gai

Xương rồng lê gai gây ấn tượng bởi các nhánh mọc lan tỏa, gai dài cong như lưỡi liềm, vừa độc đáo vừa dữ dằn. Màu xanh tươi kết hợp với gai nhọn khiến cây trở thành “lá chắn” tự nhiên, vừa tạo điểm nhấn cho không gian vừa tăng khả năng chống lại năng lượng xấu. So với hai loại trên, xương rồng lê gai phát triển nhanh hơn một chút nhưng vẫn cần chăm sóc đúng cách để duy trì hình dáng khỏe khoắn.

Chăm sóc loại cây này bao gồm tưới nước vừa phải, giữ đất thoát nước tốt và định kỳ cắt tỉa nhánh mọc quá rậm. Việc làm sạch bụi bẩn trên gai cũng quan trọng, giúp cây luôn tươi xanh, phát triển khỏe mạnh và giữ được năng lượng tích cực.

Vị trí đặt và lưu ý phong thủy

Mặc dù ba loại xương rồng đều mang năng lượng mạnh mẽ, theo phong thủy không nên đặt trực tiếp trong phòng ngủ, phòng khách trung tâm hoặc gần nơi sinh hoạt chính. Thay vào đó, nên đặt ở ban công, cửa sổ hướng ngoài, hiên nhà hoặc sân vườn, nơi có ánh sáng đầy đủ và thông thoáng.

Xương rồng vạn lý trường thành và lê gai thích hợp đặt gần lối ra vào hoặc hành lang ngoài nhà, vừa bảo vệ vừa trang trí. Xương rồng thường có thể đặt ở góc hiên, gần cửa sổ hoặc sân vườn nhỏ để cân bằng năng lượng, thu hút sinh khí. Chậu cây cần thoát nước tốt, đất sạch và định kỳ cắt tỉa để duy trì hình dáng đẹp, tránh bụi bẩn bám nhiều.