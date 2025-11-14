Hàng triệu người dùng khăn tắm nhưng không biết "bí mật" của đường viền nhỏ xíu này

Khăn tắm là vật dụng quen thuộc, hầu như nhà nào cũng có. Thế nhưng, ít ai để ý rằng món đồ tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa một chi tiết khiến dân mạng không ít lần tranh cãi - đường viền thêu chạy dọc trên thân khăn. Không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là chi tiết trang trí cho đẹp mắt, trong khi số khác lại tin rằng nó ẩn chứa nhiều công dụng đặc biệt hơn.

Theo các chuyên gia trong ngành dệt may, đường viền trên khăn tắm được gọi là Dobby Border. Đây là phần viền được dệt bằng kỹ thuật Dobby weaving - một phương pháp dệt đặc biệt giúp tạo ra hoa văn hoặc cấu trúc khác biệt so với phần thân khăn.

Mục đích rõ ràng nhất của chi tiết này chính là yếu tố trang trí. Dải viền Dobby tạo nên sự tương phản về kết cấu so với phần còn lại của khăn - vốn là lớp vải bông mềm mại. Nhờ đó, chiếc khăn trông tinh tế, sang trọng hơn và phá vỡ sự đơn điệu thường thấy ở các mẫu khăn trơn. Đây cũng là lý do vì sao phần viền Dobby xuất hiện phổ biến trong các loại khăn dùng ở khách sạn, spa hay những dòng khăn cao cấp - nơi yếu tố thẩm mỹ luôn được đặt lên hàng đầu.

Không chỉ dừng lại ở công dụng làm đẹp, dải viền Dobby còn có vai trò quan trọng trong việc giữ dáng và tăng độ bền cho khăn. Phần viền này thường được dệt chặt và chắc hơn thân khăn, giúp hạn chế co rút, xô lệch hoặc bai giãn mép sau nhiều lần giặt. Nhờ cấu trúc dệt đặc biệt này, khăn giữ được phom dáng phẳng phiu, bền màu và nhìn luôn như mới, ngay cả khi được sử dụng thường xuyên.

Có khăn tắm nào không có dải viền Dobby không?

Câu trả lời là có. Không phải tất cả khăn tắm đều được trang bị dải viền Dobby. Trên thực tế, nhiều loại khăn phổ thông hoặc khăn giá rẻ thường chỉ tập trung vào chất liệu bông và khả năng thấm hút, bỏ qua yếu tố viền trang trí. Những chiếc khăn này vẫn giữ nguyên chức năng cơ bản là lau khô cơ thể, nhưng sẽ dễ bị co rút, mép xô lệch hoặc mất phẳng sau một thời gian sử dụng, đặc biệt khi giặt nhiều lần.

So với khăn có Dobby Border, khăn không có viền thường trông đơn giản, ít tinh tế hơn. Tuy nhiên, với người dùng ưu tiên công năng và chi phí, những chiếc khăn này vẫn là lựa chọn hợp lý. Quan trọng là bạn nên chú ý đến chất lượng sợi bông, mật độ dệt và độ dày của khăn để đảm bảo độ bền, tránh tình trạng nhanh bai xù hay rách mép.