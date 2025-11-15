6 góc trong nhà rắn thích chui vào nhất

Rắn là loài bò sát cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh, chúng luôn tìm đến những nơi an toàn, kín đáo, và đặc biệt là nơi có thức ăn hoặc ẩm thấp. Chính vì vậy, trong ngôi nhà của bạn, không phải góc nào cũng an toàn. Biết được "vùng đắc địa" của rắn sẽ giúp bạn chủ động phòng tránh, hạn chế nguy hiểm cho gia đình.

1. Gầm giường và gầm tủ

Những nơi kín, tối và ít người động đến luôn là thiên đường của rắn. Gầm giường và gầm tủ trở thành nơi trú ẩn lý tưởng, nhất là vào mùa lạnh khi rắn cần nơi ấm áp. Nhiều người tưởng gầm giường chỉ là nơi cất đồ, nhưng thực ra nếu để quần áo, giày dép hay đồ lộn xộn ở đó, bạn đang tạo cơ hội cho rắn tìm đến.

Cách phòng tránh:

- Dọn dẹp gầm giường và gầm tủ định kỳ, không để đồ dùng lộn xộn.

- Dùng chân giường/tủ kín hoặc hộc có nắp để hạn chế rắn chui vào.

- Có thể đặt tinh dầu sả hoặc bạch đàn, đây là những mùi khiến rắn tránh xa.

2. Góc bếp và khu vực để rác

Rắn bị thu hút bởi mùi thức ăn, côn trùng và chuột. Góc bếp, nơi để rác, thùng rác là những nơi có đủ cả ba yếu tố này, khiến rắn dễ dàng tìm đến. Nhất là vào mùa mưa, khi chuột di chuyển nhiều hơn, rắn cũng theo.

Cách phòng tránh:

- Luôn đậy nắp thùng rác, dọn rác hàng ngày.

- Không để thức ăn thừa bừa bộn trên bàn bếp.

- Dùng bẫy chuột nếu cần để không thu hút rắn.

3. Góc sân vườn, hiên nhà hoặc đống gạch đá bỏ hoang

Những góc sân vườn với cỏ dại, bụi cây rậm rạp, đống gạch đá không dùng đến là nơi rắn cảm thấy an toàn. Chúng thích những nơi ít người qua lại, dễ nấp và săn mồi. Nếu gia đình bạn trồng cây thấp, có bụi rậm, rắn sẽ coi đó là “ngôi nhà thứ hai”.

Cách phòng tránh:

- Cắt tỉa cây, dọn sạch cỏ dại và lá rụng.

- Loại bỏ đống gạch đá bỏ hoang, không để rắn có nơi trú ẩn.

- Lát sỏi hoặc gạch cho những khu vực trống, vừa đẹp vừa hạn chế rắn xuất hiện.

4. Góc nhà vệ sinh hoặc khu vực ẩm ướt

Rắn thích những nơi mát, ẩm. Góc nhà vệ sinh, gầm lavabo, hố ga, thậm chí bồn rửa là những điểm rắn dễ tìm đến. Không chỉ vì mát mà còn vì đây là nơi thường có côn trùng nhỏ, thậm chí chuột len lỏi, khiến rắn có thể săn mồi.

Cách phòng tránh:

- Kiểm tra thoát nước, tránh đọng nước lâu ngày.

- Đậy kín các hố ga, đường ống để rắn không chui vào.

- Dùng tinh dầu sả, bạch đàn hoặc thuốc xua côn trùng quanh khu vực ẩm.

5. Góc tủ sách, kho chứa đồ hoặc phòng ít sử dụng

Nhiều người hay bỏ quên các góc tủ sách, phòng kho chứa đồ ít dùng. Đây là những nơi rắn cực kỳ thích vì yên tĩnh, kín đáo và thường có chuột hoặc côn trùng. Chỉ cần một lỗ hở nhỏ, rắn có thể chui vào và trú ẩn cả tuần mà bạn không hay biết.

Cách phòng tránh:

- Dọn gọn đồ đạc, hạn chế vật dụng chồng chất.

- Kiểm tra định kỳ, đặc biệt vào mùa mưa và mùa lạnh.

- Dùng bẫy chuột, tinh dầu xua rắn để tăng cường hiệu quả.

6. Góc cạnh cửa ra vào và cửa sổ thấp

Rắn thường chui vào nhà qua những khe hở, đặc biệt ở cửa ra vào thấp hoặc cửa sổ không kín. Chúng tìm đến không gian yên tĩnh và an toàn, tránh ánh sáng và sự chú ý của con người. Góc cửa mà bạn tưởng vô hại lại có thể là lối vào chính của rắn.

Cách phòng tránh:

- Dán lưới chống côn trùng hoặc bịt kín khe hở cửa sổ, cửa ra vào.

- Vệ sinh khu vực cửa, không để cỏ dại hoặc đồ bỏ hoang gần đó.

- Có thể đặt sỏi hoặc lát gạch cứng để hạn chế rắn leo vào.



