Ông bà xưa dặn: Đặt 3 loại cây này ở cửa chính là “chặn tài, cản phúc”, càng để lâu càng xui

Tuy nhiên, có ba loại cây dù xanh tốt, nhìn sang trọng nhưng lại vô tình chặn luồng khí tốt, khiến gia chủ khó giữ tiền, công việc trì trệ mà không hiểu nguyên nhân.

1. Cây xương rồng – sắc nhọn, trấn trạch nhưng cũng “đâm tài”

Người xưa từng nói: “Nhà có xương rồng, tài khó tụ”. Xương rồng đúng là loài cây mạnh mẽ, có khả năng trấn tà, xua đuổi khí xấu – nhưng chỉ nên đặt ngoài sân hoặc ban công, nơi cần xua khí âm. Nếu đặt ngay cửa chính, những chiếc gai nhọn của nó được xem là “mũi tên phong thủy” đâm ngược vào nhà, khiến tài lộc bị cản trở, gia đạo dễ bất hòa, người trong nhà hay nóng nảy.

Cách hóa giải: Nếu yêu thích xương rồng, hãy chuyển chậu ra ban công hướng Tây hoặc góc sân phía trước, tránh hướng vào trong cửa. Cửa chính nên thay bằng cây ngọc bích, cây kim ngân hoặc cây kim tiền – những loài có lá tròn, biểu trưng cho phú quý.

2. Cây si, cây đa – tượng trưng cho “ám khí” và sự ngưng trệ

Từ xưa, dân gian đã có câu: “Trước nhà trồng si, tài đi chẳng trở lại.” Cây si, cây đa là biểu tượng linh thiêng, thường gắn với đình chùa, miếu mạo, nơi tụ linh khí. Vì vậy, đặt chúng ở cửa nhà được cho là “gọi âm khí về”, tạo cảm giác nặng nề, u ám. Hơn nữa, rễ của chúng phát triển mạnh, hút hết năng lượng dương, khiến khí trong nhà không lưu thông. Gia chủ dễ gặp chuyện buồn phiền, công việc lận đận dù nỗ lực nhiều.

Cách hóa giải: Nếu đã trồng lâu năm, nên chuyển vị trí ra ngoài cổng hoặc khu đất riêng. Trước cửa nhà, hãy chọn những cây tán vừa phải, lá nhỏ, như trúc may mắn, phát tài hoặc lưỡi hổ mini – vừa giữ năng lượng dương, vừa dễ chăm sóc.

3. Cây liễu – mềm mại nhưng “hút âm, tiễn dương”

Cây liễu có dáng mềm mại, rủ xuống duyên dáng nên được nhiều người thích trồng. Nhưng trong phong thủy, liễu thuộc hành Thủy, mang tính âm nặng, biểu trưng cho chia ly, u buồn. Ông bà ta tin rằng: “Nhà có liễu trước cửa, tình duyên lận đận, tài vận khó bền.” Tán lá rủ xuống che lấp cửa nhà còn khiến ánh sáng và dương khí không vào được, lâu dài dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của người trong gia đình.

Cách hóa giải: Nếu muốn tạo vẻ mềm mại, hãy thay bằng cây cau cảnh, tre cảnh hoặc chuối cảnh mini, vẫn có dáng thanh thoát nhưng hướng dương, đón khí lành.

Lời dặn của người xưa vẫn còn nguyên giá trị

Phong thủy thực chất không phải chuyện mê tín, mà là nghệ thuật sắp xếp để sống hài hòa với tự nhiên. Một ngôi nhà đón được ánh sáng vừa đủ, có cây xanh hợp mệnh, dòng khí lưu thông sẽ giúp tinh thần nhẹ nhõm, tài lộc dễ tụ, vận khí hanh thông. Ông bà xưa dặn kỹ không phải để kiêng kỵ vô lý, mà để chúng ta hiểu rằng:

“Cây hợp thì giữ phúc, cây sai thì rút lộc”.

Trước cửa nhà – nơi đón khách, đón tài – chỉ cần chọn đúng cây, đặt đúng hướng, bạn đã tự tạo cho mình một lớp “bùa lành” bảo vệ hạnh phúc và may mắn của cả gia đình.