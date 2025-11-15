Giá sữa "Ap Úc" tăng nhanh hơn giá vàng - Từ 1,7 triệu lên gần 4 triệu/hộp: Liệu các mẹ có nên "cố"?

Vài ngày gần đây, cộng đồng các mẹ bỉm xôn xao trước tin sữa Aptamil Essensis tăng giá mạnh.

Trên các nhóm nuôi con bằng sữa công thức và hội mẹ bỉm sữa trên Facebook, TikTok, số lượng bài đăng hỏi mua Aptamil Essensis tăng đột biến trong hai tuần qua. Nhiều bài viết nhận hàng trăm bình luận chỉ sau vài giờ, chủ yếu là phụ huynh chia sẻ tình trạng “săn không ra hàng” hoặc bị báo giá cao bất thường.

Từ 1,7 triệu lên 2,6 triệu/hộp.

Một số bà mẹ cho biết chỉ trong vòng một tuần, giá sữa được rao bán trong các nhóm tăng đến chóng mặt. Giá của Aptamil Essensis số 3 thường dao động từ 1,6 triệu đến 2 triệu/hộp. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại giá đã lên 2,4 triệu đến 2,6 triệu/hộp.

Rồi từ 2,6 triệu lên 3,7 triệu/hộp.

Chưa dừng lại ở đó, hiện tại giá sữq Ap Úc đã tăng phi mã lên hơn 3 triệu/hộp. Ở 1 số sàn thương mại điện tử đã lên đến hơn 3,2 triệu/hộp. Thậm chí trong các hội nhóm, các mẹ phát hoảng khi giá sữa chạm mốc 3,7 triệu/hộp.

Sự tăng giá nhanh đến mức nhiều mẹ còn đùa:

“Quay đi quay lại thấy giá sữa tăng còn nhanh hơn giá vàng tăng”.

Vì sao giá Aptamil Essensis lại tăng đột biến?



Có 3 nguyên nhân chính:

1. Nguồn hàng khan hiếm, dễ đứt gãy

Úc siết chặt hàng xách tay, kiểm soát số lượng và đường vận chuyển. Đợt này nhiều shop phản ánh không gom được hàng, khiến giá bị đội lên.

2. Nhu cầu tăng mạnh

Aptamil Essensis là dòng sữa bột hữu cơ cao cấp từ Úc, nổi bật với đạm A2 dễ tiêu hóa, bổ sung hỗn hợp Synbiotic và lợi khuẩn giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Dòng sữa này phù hợp cho các bé từ sơ sinh đến trên 3 tuổi, đặc biệt là những bé có cơ địa nhạy cảm, tiêu hóa kém hoặc dễ dị ứng.

Với những ưu điểm của dòng sữa từ đạm quý A2, nhiều mẹ ưu ái lựa chọn sản phẩm này cho con.

3. Tâm lý gom hàng trước khi khan hiếm

Nhiều mẹ nghe tin hàng sắp đứt, cháy hàng, không có mà mua hay thậm chí là không mua sớm thì càng về sau giá càng cao... lập tức mua dự phòng 3–6 lon, có nhiều mẹ sẵn sàng găm nhiều hàng hơn nữa, khiến thị trường càng căng hơn và giá càng leo thang.

Liệu các mẹ có đang bị FOMO?

Các mẹ có thể có tâm lý sợ con uống sữa khác sẽ không tốt bằng, dù thực tế, mỗi bé hợp một loại khác nhau. Ngoài ra, thị trường biến động khiến các mẹ sợ giá còn tăng nữa, nên mua thật nhanh kẻo không kịp. Tâm lý này vô tình giúp các shop đẩy giá cao hơn.

Với các mẹ có con đã dùng Ap Úc từ lâu thì sợ hết hàng, nên mua nhiều để trữ nhưng trữ quá lâu lại rủi ro: quá hạn, vón cục, mất mùi chưa kể con đổi gu uống là mẹ lỗ ngay.

Tất cả những điều này vô tình đẩy các mẹ vào tâm lý FOMO mà chưa chắc đã nhận ra, khiến các mẹ chi tiền theo cảm xúc, không theo nhu cầu thật của bé.

Giải pháp cho các mẹ

1. Chỉ dự trữ số lượng ít để đảm bảo chất lượng.

2. Không nên "cố" quá và không mua hàng từ các nguồn không đủ uy tín.

3. Xem xét tìm hiểu các dòng sữa đạm A2 từ các thương hiệu uy tín.

4. Giữ tâm lý vững, không lao hiệu ứng đám đông.