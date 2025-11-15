Nhà 2 người nhưng nhận hoá đơn điện hơn 148 triệu đồng/tháng, gọi thợ đến kiểm tra công tơ thì được thông báo: “Có dấu hiệu bị can thiệp”

Một ngày năm 2023, ông Lâm Vĩnh ở Hồ Nam, Trung Quốc, bất ngờ nhận thông báo tiền điện không thể khấu trừ do “số dư không đủ”. Điều khiến ông ngạc nhiên là hằng tháng, ông đều chuyển 1.000 NDT lương hưu vào ngân hàng để thanh toán các hóa đơn sinh hoạt. Với mức tiêu thụ tiết kiệm của hai vợ chồng già, số tiền này luôn dư dả.

Nghi ngờ điện thoại hiển thị lỗi, ông Lâm mở ứng dụng ngân hàng và thấy số dư hơn 2.000 NDT (hơn 7,4 triệu đồng). Để chắc chắn, ông đến thẳng ngân hàng để kiểm tra và đối chiếu thông tin với hóa đơn điện do công ty điện lực cung cấp. Lúc này, ông sững người khi phát hiện con số phải thanh toán tháng này lên tới… 40.000 NDT (hơn 148 triệu đồng).

Ảnh minh hoạ: Baijiahao

Quá bức xúc, ông Lâm tìm đến công ty điện lực để khiếu nại. Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy đồng hồ điện nhà người đàn ông này đã ghi nhận mức tiêu thụ điện tương đương 40.000 NDT. Con số phi lý với một hộ gia đình chỉ có 2 người khiến cả nhân viên điện lực lẫn chủ nhà đều nghi vấn có sự cố bất thường.

Ngay trong ngày, một kỹ thuật viên đã được cử đến nhà ông Lâm để tiến hành kiểm tra. Tại đây, nhân viên này phát hiện một sợi dây điện to không thuộc hệ thống điện gia đình được đấu nối vào công tơ điện nhà ông Lâm.

Được sự đồng ý của chủ nhà, kỹ thuật viên quyết định rút dây thử nghiệm. Khi đó, các thiết bị trong nhà ông Lâm vẫn hoạt động bình thường, nhưng số điện trên đồng hồ lập tức giảm mạnh khi kiểm tra từ trung tâm. Điều này chứng tỏ lượng điện “khổng lồ” trước đó hoàn toàn đến từ sợi dây lạ.

Nghi ngờ có kẻ ăn trộm điện nhà mình, vợ ông Lâm lập tức báo cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát bất ngờ cho biết tuyến đường trước khu dân cư vừa xảy ra sự cố: toàn bộ đèn giao thông bất ngờ tắt, khiến giao thông hỗn loạn. Sự trùng hợp khiến họ nghĩ tới khả năng dây điện đó có liên quan.

Ảnh minh hoạ: Baijiahao

Để xác định, kỹ thuật viên đề xuất cắm lại sợi dây vào công tơ. Ông Lâm ban đầu lo ngại sẽ phải gánh thêm chi phí, nhưng sau khi được cảnh sát và nhân viên điện lực trấn an, ông đồng ý thử. Vừa nối dây, đồng hồ điện chạy vọt lên. Cùng lúc đó, cảnh sát nhận tin báo: đèn giao thông đã sáng trở lại.

Để xác minh, lực lượng chức năng điều thêm người đến điều tiết giao thông rồi yêu cầu kỹ thuật viên rút dây một lần nữa. Ngay lập tức, đèn giao thông lại tắt. Vụ việc được làm sáng tỏ: sợi dây dẫn điện cho cả tuyến đèn tín hiệu giao thông đã bị đấu nhầm vào nhà dân.

Lúc đó, ông Lâm mới nhớ khu dân cư nơi ông sinh sống từng được cải tạo vài tháng trước. Thời điểm đó, công nhân sửa đường ống nước và hệ thống điện ngay trước nhà ông. Cảnh sát lập tức liên hệ đơn vị thi công. Sau khi kiểm tra, đơn vị này thừa nhận lỗi đấu nhầm dây và gửi lời xin lỗi tới gia chủ.

Cuối cùng, sau khi đại diện đơn vị cải tạo, công ty điện lực và gia đình ông Lâm cùng ngồi lại thương lượng, các bên thống nhất: ông Lâm không phải trả 40.000 NDT tiền điện. Số tiền điện được tính lại dựa trên mức tiêu thụ thực tế trong những tháng trước cùng chỉ số đồng hồ sau khi sợi dây lạ được tháo bỏ. Sợi dây đấu nhầm cũng nhanh chóng được khắc phục và hệ thống đèn giao thông trở lại hoạt động bình thường.

Sau sự cố hy hữu này, cảnh sát Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong thi công hạ tầng công cộng. Đồng thời, họ cảnh báo các hộ dân nên thường xuyên theo dõi đồng hồ điện, hóa đơn và thông tin từ ngân hàng để kịp thời phát hiện những bất thường. Sự hợp tác nhanh chóng giữa người dân, đơn vị thi công và cơ quan chức năng là chìa khóa giải quyết sự cố một cách minh bạch và công bằng.

Ánh Lê (Theo Baijiahao)