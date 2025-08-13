5 trường hợp bị tạm dừng giao dịch, rút tiền, chuyển tiền kể từ năm 2025

Từ ngày 1/1/2025, nhiều ngân hàng trong đó có VietinBank đã chính thức áp dụng các quy định mới theo Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN. Theo đó, một số khách hàng cá nhân và tổ chức có thể bị tạm dừng giao dịch nếu chưa hoàn tất việc cập nhật thông tin cần thiết.

Các giao dịch bị ảnh hưởng bao gồm:

- Giao dịch tại quầy (thanh toán, rút tiền).

- Giao dịch trực tuyến (chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, nạp tiền, thanh toán thẻ online).

- Giao dịch tại ATM/POS (chuyển tiền, rút tiền, thanh toán).

Các trường hợp bị tạm dừng giao dịch

1. Đối với khách hàng cá nhân:

- Chưa cập nhật giấy tờ tùy thân mới: Các loại giấy tờ như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu đã hết hiệu lực hoặc hết hạn sử dụng.

- Chưa cập nhật giấy tờ chứng minh thời hạn cư trú (đối với người nước ngoài): Giấy tờ chứng minh đã hết hiệu lực.

- Chưa cập nhật thông tin sinh trắc học: Áp dụng cho các giao dịch trực tuyến theo quy định.

2. Đối với khách hàng tổ chức:

- Giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật hoặc kế toán trưởng hết hiệu lực: Toàn bộ giao dịch thanh toán, rút tiền trên tài khoản sẽ bị tạm dừng.

- Giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền sử dụng tài khoản hết hiệu lực: Các giao dịch do người này thực hiện sẽ bị tạm dừng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trước đó đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, Napas và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... triển khai một số biện pháp để đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt.

Trước ngày 1/1/2025, các đơn vị phải hoàn thành đối chiếu thông tin sinh trắc học đối với khách hàng cá nhân. Còn khách hàng tổ chức cần hoàn thiện trước ngày 1/7/2025. Hoạt động này nhằm để các cá nhân, tổ chức có thể tiếp tục thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán bằng phương tiện điện tử trên tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng.

Cùng với đó, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hiệu lực giấy tờ tùy thân của khách hàng mở tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Các đơn vị cần đảm bảo thông báo đầy đủ cho khách hàng trước 30 ngày giấy tờ tùy thân hết hiệu lực để kịp cập nhật, bổ sung thông tin.

Như vậy, kể từ đầu năm 2025, nếu chủ tài khoản chưa xác minh sinh trắc học với ngân hàng thì chỉ có thể nạp, rút hoặc chuyển khoản tiền tại quầy của ngân hàng. Thậm chí, người dùng còn không thể sử dụng các cây ATM/CDM của hệ thống liên ngân hàng để nạp/rút tiền. Tuy nhiên, người dân chỉ không được rút tiền tại ATM bằng phương thức điện tử (ví dụ rút bằng mã QR), còn rút tiền bằng thẻ vật lý vẫn được phép.