5 thực phẩm màu trắng ăn vào như “bơm” collagen, xóa nếp nhăn lại tốt cho xương khớp

Phụ nữ ai cũng sợ già và sợ xấu, nhưng với những người bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, nỗi lo ấy lại càng rõ rệt hơn. Lúc này, nội tiết tố bắt đầu suy giảm, lượng collagen trong cơ thể cũng giảm nhanh hơn, khiến da kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, tóc rụng nhiều và xương khớp yếu đi. Việc bổ sung collagen vì thế không chỉ để làm đẹp mà còn để bảo vệ sức khỏe toàn thân, giảm đau nhức khớp và hỗ trợ hormone ổn định hơn.

Ngoài thực phẩm chức năng, nhiều loại thực phẩm màu trắng quen thuộc cũng giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên, cải thiện làn da và xương khớp một cách an toàn, bền vững như:

1. Nước hầm xương

Nước hầm xương là nguồn collagen tự nhiên dồi dào nhất, chứa nhiều glycine và proline giúp cơ thể tái tạo mô liên kết. Phụ nữ tiền mãn kinh thường gặp tình trạng khớp khô, đau nhức do thiếu collagen nên việc uống một bát nhỏ nước hầm xương vài lần mỗi tuần rất có lợi. Món ăn này không chỉ giúp da căng mịn hơn mà còn cải thiện sức khỏe khớp, giảm nguy cơ loãng xương thường thấy trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa

2. Cá biển

Collagen trong cá, đặc biệt là cá hồi và cá thu, chủ yếu thuộc loại 1 - loại chiếm phần lớn cấu trúc da. Loại collagen này dễ hấp thu, giúp phục hồi độ đàn hồi da và hạn chế nếp nhăn. Ngoài ra, cá còn giàu omega 3, có tác dụng giảm viêm và tăng lưu thông máu, rất hữu ích với phụ nữ tiền mãn kinh đang chịu ảnh hưởng của rối loạn nội tiết. Ăn cá 2 - 3 bữa mỗi tuần giúp da sáng khỏe, xương khớp linh hoạt và tâm trạng ổn định hơn.

3. Lòng trắng trứng

Lòng trắng trứng chứa nhiều proline, là axit amin quan trọng để cơ thể tự sản sinh collagen. Dù không chứa collagen sẵn, nhưng đây là nguồn cung cấp nguyên liệu tự nhiên cho quá trình tái tạo da và tóc. Phụ nữ tiền mãn kinh dễ rụng tóc và da khô do giảm estrogen, vì vậy ăn lòng trắng trứng luộc hoặc hấp cùng rau xanh giàu vitamin C sẽ giúp tăng khả năng tổng hợp collagen tự nhiên, cải thiện độ ẩm da và hạn chế tóc gãy rụng.

Ảnh minh họa

4. Thịt gà, sụn và chân gà

Phần sụn và da gà chứa nhiều mô liên kết có collagen. Khi nấu chín kỹ, collagen trong đó chuyển thành gelatin, giúp nuôi dưỡng da và củng cố khớp xương. Giai đoạn tiền mãn kinh, phụ nữ thường bị giảm mật độ xương, vì vậy việc bổ sung collagen từ nguồn thực phẩm như chân gà hoặc canh gà ninh là cách tự nhiên giúp giảm đau khớp và cải thiện độ dẻo dai của cơ thể. Ngoài ra, thịt gà cũng cung cấp protein giúp duy trì khối cơ, ngăn ngừa chảy xệ da.

5. Hàu

Hàu giàu kẽm và đồng, là 2 khoáng chất cần thiết để tạo liên kết bền vững cho sợi collagen. Theo chuyên gia dinh dưỡng Marisa Moore, đồng giúp kích hoạt enzyme lysyl oxidase, hỗ trợ hình thành collagen mới và duy trì sức khỏe da, tóc, xương. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, ăn hàu một đến hai lần mỗi tuần không chỉ giúp làn da sáng khỏe mà còn tăng cường sinh lực, giảm cảm giác mệt mỏi và khô hạn do nội tiết tố suy giảm.

Ảnh minh họa

Lưu ý để tăng hấp thụ collagen từ thực phẩm Để collagen được tổng hợp hiệu quả, cơ thể còn cần vitamin C, kẽm và đồng. Vì vậy kết hợp các nguồn collagen trắng cùng trái cây và rau củ giàu vitamin C như ớt chuông, kiwi, cam sẽ khuếch đại tác dụng. Đồng thời tránh hút thuốc, ngủ thiếu và lạm dụng đường vì những yếu tố này làm hủy collagen nhanh hơn. Với phụ nữ tiền mãn kinh, việc duy trì dinh dưỡng cân bằng, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng sẽ giúp collagen được giữ vững, giảm nếp nhăn và bảo vệ khớp xương lâu dài.

Nguồn và ảnh: Medical News Today, QQ