Người có 3 cảm giác này khi uống nước chỉ sợ gan đầy bệnh, sắp bị ung thư "nuốt trọn"

Nước chiếm hơn 70% cơ thể và tham gia vào hầu hết mọi hoạt động sống, từ tiêu hóa, tuần hoàn đến đào thải độc tố. Một cơ thể khỏe mạnh thường cảm thấy dễ chịu, sảng khoái sau khi uống nước. Tuy nhiên, nếu chỉ một ngụm nước cũng khiến bạn thấy “khác lạ” thì đó có thể là lời cảnh báo âm thầm từ gan.

Bên cạnh những dấu hiệu thường gặp như vàng da, mệt mỏi hay đau tức vùng hạ sườn phải, các bất thường khi uống nước lại là dấu hiệu tinh tế hơn, thường bị bỏ qua. Dưới đây là 3 biểu hiện “kỳ lạ” khi uống nước mà bạn nên đặc biệt chú ý, vì chúng có thể liên quan đến tổn thương gan, thậm chí là ung thư gan giai đoạn sớm:

1. Cảm thấy đầy hơi sau khi uống nước

Gan giúp chuyển hóa, lọc độc và hỗ trợ tiêu hóa. Khi gan suy yếu, khả năng này giảm sút, khiến nước uống vào dễ “ứ lại” trong dạ dày, tạo cảm giác nặng bụng và đầy hơi. Một nghiên cứu trên Tạp chí Tiêu hóa Thế giới cho thấy khoảng 60% người có tổn thương gan gặp triệu chứng đầy bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa, đặc biệt ở người bị gan nhiễm mỡ và xơ gan.

Ảnh minh họa

Tuy vậy, cảm giác đầy bụng sau khi uống nước không chỉ xuất phát từ gan. Nó cũng có thể do ăn quá nhanh, nuốt nhiều không khí, trào ngược dạ dày thực quản hoặc hội chứng ruột kích thích. Nhưng nếu triệu chứng kéo dài, đặc biệt đi kèm vàng da hoặc sạm da, người bệnh nên kiểm tra chức năng gan để loại trừ nguy cơ tiềm ẩn.

2. Buồn nôn hoặc nôn mửa sau khi uống nước

Cảm giác buồn nôn khi uống nước tưởng chừng vô hại lại là biểu hiện đáng lo. Khi gan tổn thương, độc tố không được đào thải kịp thời sẽ tích tụ trong máu và tác động đến dạ dày, khiến cơ quan này trở nên nhạy cảm bất thường. Chỉ cần uống nước lọc cũng có thể gây phản ứng buồn nôn hoặc nôn. Theo Tạp chí Bệnh lý Gan mật Lâm sàng, khoảng 40% bệnh nhân gan có biểu hiện này ở giai đoạn sớm.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, buồn nôn sau khi uống nước cũng có thể do những nguyên nhân khác như viêm dạ dày, loét tá tràng, trào ngược axit, hoặc đơn giản là uống nước khi dạ dày đang quá no. Điểm khác biệt là nếu hiện tượng này đi kèm chán ăn, mệt mỏi, vàng mắt hoặc nước tiểu sẫm màu, thì gan rất có thể là “thủ phạm chính”.

3. Uống nước rồi vẫn khát không dứt

Một người khỏe mạnh sau khi uống đủ nước sẽ cảm thấy dễ chịu. Nhưng nếu bạn vẫn thấy khát khô cổ dù đã uống nhiều, đó là dấu hiệu của sự rối loạn cân bằng nước trong cơ thể. Gan đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa lượng dịch, sản xuất protein và duy trì áp suất thẩm thấu. Khi gan viêm hoặc xơ, cơ thể không thể giữ nước hiệu quả, khiến bạn luôn trong trạng thái khát. Theo Tạp chí Liver Research and Clinic, khoảng 25% bệnh nhân gan mạn tính gặp tình trạng khát nước kéo dài.

Ảnh minh họa

Ngoài bệnh gan, cảm giác khát bất thường cũng có thể liên quan đến tiểu đường, mất nước do vận động quá mức, rối loạn nội tiết hoặc dùng thuốc lợi tiểu. Tuy nhiên, nếu cơn khát đi kèm mệt mỏi, sụt cân nhanh và giảm khả năng ăn uống, đó là dấu hiệu cần kiểm tra gan ngay.

Những bất thường khi uống nước này không phải triệu chứng đặc hiệu của bệnh gan, gồm cả ung thư gan. Nhưng vẫn là những thay đổi quan trọng, có thể góp phần giúp bạn phát hiện sớm bệnh. Ngay cả khi không phải do gan, những bất thường này vẫn cần được chú ý vì có thể do nhiều vấn đề sức khỏe khác. Nếu bạn thường xuyên gặp những cảm giác bất thường trên khi uống nước dù không ăn uống gì lạ, hãy chủ động kiểm tra chức năng gan. Đặc biệt khi đi kèm các biểu hiện như sụt cân, vàng da, nước tiểu sẫm màu hoặc đau tức vùng bụng phải, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư gan đang âm thầm phát triển.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, MSN