5 thói quen rửa rau quả càng khiến vi khuẩn sinh sôi nhiều thêm

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), cách an toàn nhất để ăn trái cây và rau quả là nấu chín, rửa sạch là cách tốt nhất tiếp theo. Điều này là do thực phẩm có thể mang theo vi trùng và vi khuẩn có thể gây ra các bệnh như listeria, salmonella và E. coli. Rửa sạch có thể giúp loại bỏ bất kỳ chất có hại nào trên trái cây và rau quả của bạn, nhưng chỉ khi bạn thực hiện đúng cách.

Tránh những sai lầm sau đây khi rửa rau quả để không khiến vi khuẩn sinh sôi càng nhiều thêm.

1. Không loại bỏ lá bên ngoài

Cả rau diếp và bắp cải đều mọc gần mặt đất, vì vậy chúng dễ bị phủ không chỉ bởi đất mà còn bởi vi khuẩn phát triển xung quanh hệ thống tưới tiêu chạy qua mặt đất gần chúng. Hãy rửa sạch các lớp bên trong của lá rau diếp hoặc bắp cải, nhưng tốt nhất là cần loại bỏ hoàn toàn lớp bên ngoài. Lớp này tiếp xúc nhiều nhất với mặt đất và với các tác nhân gây bệnh (và thuốc trừ sâu, và bàn tay của tất cả những người đã chạm vào nó trên đường đến siêu thị), vì vậy, nó là lớp bẩn nhất.

Sau khi loại bỏ hết lá ngoài cùng, hãy rửa sạch phần lá còn lại dưới vòi nước chảy. Tiếp tục rửa cho đến khi bạn không còn thấy bụi bẩn trên lá nữa và khi đó lá cũng sẽ không còn bất kỳ vi khuẩn nào có thể bám trên lá. Sau đó, bạn nên làm khô rau đến khi hết nước thừa để giúp ngăn ngừa vi khuẩn khác phát triển trên lá và ngăn rau bị hỏng.

2. Quên chà rửa

Nếu bạn đã từng nhìn thấy một củ khoai tây sống, bạn sẽ biết rằng chúng là những thứ rất bẩn. Chúng mọc dưới lòng đất, và bạn có thể biết điều đó qua lượng đất có trên vỏ, ngay cả sau khi chúng đã trải qua quá trình sơ chế để bán tại một các cửa hàng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là không chỉ rửa chúng nhẹ nhàng dưới vòi nước chảy, mà thực sự phải bỏ chút công sức vào việc vệ sinh.

Các loại nông sản cứng, chắc như khoai tây, cà rốt, dưa chuột, quả bơ và dưa không chỉ cần rửa sạch mà còn phải chà rửa. Bạn có thể làm điều này bằng tay, nhưng tốt hơn là sử dụng một bàn chải rau sạch. Đừng chà quá mạnh đến mức làm bong lớp vỏ, nhưng hãy chà kỹ. Bụi bẩn trên khoai tây thường có thể nhìn thấy được, nhưng vi khuẩn listeria xâm nhập vào các rãnh trên vỏ của các loại trái cây như dưa lưới chẳng hạn, thì không. Một bàn chải rau có thể giúp loại bỏ cả chất bẩn có thể nhìn thấy và không nhìn thấy được, và là một khoản đầu tư nhỏ nhưng tuyệt vời.

3. Lột vỏ trước khi rửa

Tại sao phải rửa vỏ mà bạn chỉ định lột ra? Bởi vì quá trình lột vỏ có thể lây lan vi khuẩn vào phần bên trong của quả, đó là lý do tại sao. Bạn nên luôn rửa trái cây trước khi lột vỏ, và không có ngoại lệ nào cho quy tắc này. Nếu không, bụi bẩn và/hoặc vi khuẩn trên vỏ sẽ bám vào dao hoặc dụng cụ nhà bếp mà bạn đang sử dụng và được truyền sang chính quả khi bạn lột vỏ. Vì lý do này mà nhiều người rửa cà rốt hoặc khoai tây, lột vỏ, rồi rửa lại lần nữa, chỉ để chắc chắn hơn rằng không có bụi bẩn ở phần bên trong của thực phẩm.

Điều này cũng áp dụng cho các loại trái cây như cam, bạn có thể gọt vỏ mà không cần dao. Bạn không bao giờ biết loại thuốc trừ sâu, bụi bẩn hoặc các chất khác đã tiếp xúc với trái cây hoặc rau quả của bạn trước khi chúng đến tay bạn, vì vậy tốt hơn là nên phòng ngừa còn hơn chữa bệnh.

4. Rửa rau quả quá sớm

Vì chúng ta biết rằng trái cây và rau quả có thể chứa vi khuẩn và các chất không mong muốn khác, nên có vẻ như rửa sạch chúng ngay khi bạn mang về nhà là một ý tưởng hay. Tuy nhiên, điều này không lý tưởng. Rửa sản phẩm của bạn quá sớm sẽ khiến chúng có nguy cơ hư hỏng cao hơn vì một số nước bạn sử dụng để rửa chúng vẫn còn trên trái cây hoặc rau quả và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển khi chúng được đặt trên quầy bếp hoặc trong tủ lạnh của bạn.

Điều tốt nhất bạn nên làm là chỉ rửa sản phẩm khi bạn chuẩn bị ăn. Ví dụ, điều này có nghĩa là chỉ rửa lượng rau diếp mà bạn biết mình sẽ cần cho món salad ăn kèm tối nay và để phần còn lại trong tủ lạnh, không rửa, cho đến khi bạn cần dùng đến. Nếu bạn có bất kỳ rau diếp sạch nào còn thừa, hãy cất riêng với rau diếp chưa rửa và cố gắng ăn hết thật nhanh để không làm rau bị hỏng.

5. Không rửa dưới vòi nước chảy

Đây là một sai lầm rất phổ biến. Nhiều người tin rằng ngâm sản phẩm trong nước sạch, sau đó rửa sạch, rồi ngâm thêm một chút nữa là cách tốt nhất để làm sạch, nhưng thực tế không phải vậy. Cách tốt nhất để rửa sản phẩm là dưới vòi nước chảy, vì điều này cho phép bụi bẩn và vi khuẩn thoát ra ngoài khi bạn rửa thay vì để chúng trong nước.

Phương pháp làm sạch này đặc biệt quan trọng đối với các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau diếp, rau bina và cải thìa. Lá của những loại rau này có nhiều rãnh, gợn sóng và gân lá bên dưới và giữa các rãnh mà bụi bẩn và vi khuẩn có thể ẩn náu. Trên thực tế, bạn thậm chí có thể nhận thấy rằng từng chiếc lá riêng lẻ trên cây xà lách của bạn trông rất bẩn trước khi bạn rửa sạch. Điều này là do chúng mọc gần đất và do đó, có xu hướng giữ lại bụi bẩn giữa các lá - cùng với các mầm bệnh mà bạn không thể nhìn thấy. Việc rửa từng chiếc lá riêng lẻ dưới vòi nước chảy có thể tốn nhiều thời gian và công sức hơn so với việc ngâm một nắm lá, nhưng đây là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn và các chất khác có thể có trên lá.

Nguồn và ảnh: Daily Meal