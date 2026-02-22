5 nhóm người không nên ăn tôm dù mê đến mấy, kẻo “rước bệnh vào người”

Tôm được coi là một lựa chọn hải sản tốt cho sức khỏe. Đây là một trong những loại thực phẩm được ưa chuộng nhờ hương vị thơm ngon và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ăn tôm an toàn. Với một số người, loại thực phẩm này có thể gây ra các tác dụng phụ không mong muốn, từ khó tiêu đến dị ứng, thậm chí làm trầm trọng thêm các bệnh lý hiện có.



Ảnh minh họa

Tôm là nguồn thực phẩm giàu protein, cung cấp khoảng 19g protein mỗi khẩu phần, tương đương gần 75% tổng năng lượng đến từ protein, rất phù hợp với các chế độ ăn cần bổ sung protein nạc.

Không chỉ giúp duy trì khối cơ, protein trong tôm còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, sửa chữa tế bào và mô, điều hòa enzym, hormone và duy trì cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Theo Eat This, Not That, tôm có thịt mềm, dễ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người thể trạng yếu hoặc đang trong giai đoạn hồi phục sau bệnh.

Bên cạnh đó, tôm giàu magiê- khoáng chất giúp điều hòa nhịp tim, hỗ trợ bảo vệ hệ tim mạch, giảm cholesterol máu, hạn chế xơ vữa động mạch và góp phần phòng ngừa tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim.

Tôm cũng chứa ít chất béo nhưng giàu khoáng chất như canxi, phốt pho, sắt, iốt cùng caroten, vitamin và đầy đủ tám axit amin thiết yếu, giúp cơ thể hấp thu đa dạng dưỡng chất và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Ai không nên ăn tôm?

Mặc dù tôm giàu ding dưỡng và ngon miệng nhưng những người mắc một số bệnh hoặc tình trạng sức khỏe nhất định, bao gồm:

Người đang bị ho

Ăn tôm tốt nhưng khi đang bị ho nên hạn chế ăn bởi vùng họng thường đặc biệt nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Nếu ăn tôm trong tình trạng này có thể khiến cho cảm giác ho trở nên nặng hơn, đồng thời kéo dài thời gian phục hồi. Tốt nhất, hãy tránh ăn tôm cho đến khi ho đã hoàn toàn khỏi.

Người bị dị ứng hải sản

Tôm là chất gây dị ứng phổ biến, và một số người có thể bị ngứa, đỏ da, sưng tấy, khó thở sau khi ăn tôm. Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến sốc phản vệ và đe dọa tính mạng. Nếu có tiền sử dị ứng hải sản, bạn nên tuyệt đối tránh tiếp xúc hoặc ăn tôm.

Người bị đau mắt đỏ

Trong thời gian mắc đau mắt đỏ, ăn tôm có thể khiến tình trạng viêm trở nên nặng hơn. Mùi tanh của hải sản được cho là dễ gây kích ứng, làm vùng mắt đang tổn thương lâu hồi phục, vì vậy nên hạn chế sử dụng trong giai đoạn này.

Người mắc bệnh gout hoặc tăng axit uric máu

Tôm chứa hàm lượng purin tương đối cao (khoảng 150-200 mg/100 g). Khi vào cơ thể, purin sẽ chuyển hóa thành axit uric, làm tăng nguy cơ khởi phát các cơn gout cấp. Người bị gout hoặc có axit uric máu cao nên kiểm soát chặt chẽ lượng tôm tiêu thụ, thậm chí tránh ăn.

Người bị suy thận

Dù giàu protein chất lượng cao, tôm không phù hợp với người suy giảm chức năng thận. Việc nạp nhiều protein có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận, khiến bệnh tiến triển nặng hơn nếu không được kiểm soát.