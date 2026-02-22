Người đàn ông 40 tuổi uống nước lúc nửa đêm bất ngờ tử vong, coi chừng 3 thói quen cực kỳ nguy hiểm

Ngày nay cuộc sống bận rộn, nhiều người thường có thói ăn uống không điều độ tiềm ẩn nhiều nguy hại. Thực tế, đã có không ít trường hợp tử vong sau khi ăn uống sai cách. Một sự việc đau lòng xảy ra tại Trung Quốc thời gian gần đây được cư dân mạng chia sẻ đã gây xôn xao.



Người đàn ông nhắc đến ở đây là Ngô 40 tuổi ở Trung Quốc, vào ngày xảy ra sự việc đau lòng ông tỉnh giấc vào khoảng 2h vì khô miệng dữ dội. Vừa tỉnh giấc nên người đàn ông này ngại ra khỏi giường lấy nước, ông thấy trên tủ đầu giường còn nửa cốc nước để từ trước khi ngủ nên uống cạn rồi nằm xuống nghỉ tiếp. Không lâu sau, ông xuất hiện cơn đau ngực dữ dội. Thấy vậy gia đình lập tức đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, nguyên nhân được xác định là nhồi máu cơ tim cấp.

Khai thác tiền sử bệnh người nhà cho biết ông vốn ít bệnh tật, chỉ thỉnh thoảng có cảm giác khó chịu nhẹ ở vùng tim rồi tự hết nên không đi kiểm tra. Các bác sĩ cho rằng ly nước lạnh giữa đêm có thể là yếu tố kích hoạt cơn biến cố tim mạch trong bối cảnh tuổi cao và có dấu hiệu bệnh tim tiềm ẩn, theo Aboluowang.

Người đàn ông 40 tuổi tử vong sau khi uống nước vào giữa đêm. Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia, ban đêm là thời điểm các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ dễ xảy ra. Huyết áp, nhịp tim và tình trạng đông máu có những thay đổi sinh lý khi ngủ. Một số thói quen uống nước không phù hợp có thể làm tăng nguy cơ, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Những loại nước nên tránh khi khát vào ban đêm dù ngon đến mấy

- Nước đá lạnh: Các chuyên gia cho rằng khi cơ thể đang ở trạng thái nghỉ ngơi, việc uống nhiều nước đá có thể khiến mạch máu co thắt đột ngột. Ở người có bệnh mạch vành, sự co thắt này làm tăng gánh nặng cho tim, huyết áp có thể tăng nhanh, từ đó kích hoạt cơn đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, nước quá lạnh còn kích thích đường tiêu hóa gây co thắt dạ dày, đau bụng, tiêu chảy, gián tiếp ảnh hưởng tuần hoàn.

- Nước muối: Thông thường ban đêm tốc độ chuyển hóa và bài tiết của thận giảm xuống. Nếu uống nước muối nồng độ cao, lượng natri trong máu tăng nhanh có thể kéo theo tăng thể tích tuần hoàn và tăng huyết áp. Với người tăng huyết áp hoặc bệnh mạch vành, sự dao động huyết áp ban đêm là yếu tố nguy cơ rõ rệt cho nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

- Loại đồ uống nhiều đường: Nước ngọt, trà sữa hoặc đồ uống pha sẵn chứa hàm lượng đường cao. Uống vào thời điểm cơ thể nghỉ ngơi dễ làm đường huyết tăng vọt, tăng độ nhớt máu và làm chậm lưu thông. Khi dòng máu chậm lại, nguy cơ thiếu máu cơ tim hoặc hình thành cục máu đông có thể tăng lên, nhất là ở người đã có bệnh lý tim mạch. Về lâu dài, thói quen này còn liên quan đến tăng cân, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa, đều là yếu tố nguy cơ của bệnh tim.

Chuyên gia gợi ý cách uống nước tốt nhất

- Nên uống nước ấm: Uống nước đúng cách và đúng nhiệt độ là điều cần thiết cho cơ thể. Nước ấm hoặc nước nóng thực sự có khả năng thẩm thấu sâu hơn vào các mô. Nước ấm làm sạch và giải độc cơ thể tốt hơn nước lạnh hoặc nước thường. Đặc biệt, việc uống một cốc nước ấm vào buổi sáng giúp loại bỏ độc tố tích tụ qua đêm và làm sạch đường tiêu hóa, làm tăng quá trình trao đổi chất, thúc đẩy giảm cân.

- Hãy ngồi khi uống nước: Đứng khi uống nước làm mất cân bằng chất lỏng trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hấp thụ khoáng chất. Do đó, cách tốt nhất để uống nước là ngồi uống.

- Nên uống chậm: Cách uống nước đúng là uống chậm. Uống nước thành từng ngụm nhỏ giúp cơ thể xử lý tốt các chất dinh dưỡng và khoáng chất. Nó cũng giúp thận xử lý tất cả các chất lỏng dễ dàng hơn.

- Tránh uống nước khi đang ăn: Uống quá nhiều nước gần bữa ăn có thể làm loãng acid tiêu hóa và làm hỏng quá trình tiêu hóa thức ăn đúng cách. Nếu cần phải uống thì chỉ nên uống 1 hoặc 2 ngụm trong bữa ăn.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu thực sự khát vào ban đêm, nên uống một lượng nhỏ nước ấm, nhấp từng ngụm thay vì uống ồ ạt. Đặc biệt, đối với người cao tuổi, người có tăng huyết áp, bệnh mạch vành hoặc rối loạn chuyển hóa càng cần thận trọng với thói quen tưởng chừng đơn giản này để tránh những biến cố đáng tiếc.