5 người giàu nhất Việt Nam đứng đâu trên bản đồ tỉ phú thế giới?

5 tỉ phú giàu nhất thế giới đầu năm 2026

Theo cập nhật của Forbes đến ngày 1-1-2026, ông Elon Musk – CEO Tesla và SpaceX – tiếp tục giữ vững vị trí người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng ước tính khoảng 726 tỉ USD. So với đầu năm 2025, tài sản của tỉ phú này đã tăng thêm khoảng 384 tỉ USD, mức tăng chưa từng có trong lịch sử xếp hạng của Forbes.

Đà tăng mạnh tài sản của Elon Musk chủ yếu đến từ việc tòa án Mỹ khôi phục các quyền chọn cổ phiếu Tesla trị giá khoảng 139 tỉ USD, vốn từng bị hủy bỏ trong năm trước. Quyết định này không chỉ giúp ông củng cố vị trí số 1 mà còn tạo ra khoảng cách rất lớn so với các tỉ phú xếp sau.

Biến động tài sản của những người giàu nhất thế giới và Việt Nam trong năm 2025 Đồ họa: Lê Tỉnh

Đứng thứ hai trong danh sách là ông Larry Page, đồng sáng lập Google (Alphabet), với khối tài sản gần 256 tỉ USD, tăng khoảng 112 tỉ USD so với đầu năm 2025. Trong năm qua, tài sản của Larry Page biến động mạnh, có thời điểm dao động từ khoảng 240 tỉ USD lên gần 400 tỉ USD. Thậm chí, ông từng vươn lên vị trí người giàu nhất thế giới trong một số thời điểm ngắn.

Xếp thứ ba là ông Larry Ellison, đồng sáng lập Tập đoàn Oracle, với tài sản ròng khoảng 245 tỉ USD, tăng hơn 50 tỉ USD so với đầu năm 2025. Sự tăng trưởng này gắn liền với kết quả kinh doanh tích cực của Oracle trong lĩnh vực điện toán đám mây và phần mềm doanh nghiệp.

Ở vị trí thứ tư là ông Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, với khối tài sản khoảng 242,4 tỉ USD, tăng hơn 27 tỉ USD so với đầu năm 2025. Tài sản của Jeff Bezos tiếp tục được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng của thương mại điện tử, điện toán đám mây và các khoản đầu tư chiến lược khác.

Theo sát Jeff Bezos là ông Sergey Brin, đồng sáng lập Google cùng với Larry Page, với tài sản khoảng 237,1 tỉ USD, tăng hơn 99 tỉ USD so với đầu năm 2025.

5 tỉ phú USD người Việt

Cũng theo Forbes, Việt Nam hiện có 5 tỉ phú USD với tổng tài sản hơn 38 tỉ USD.

Dẫn đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, với khối tài sản 29,9 tỉ USD. So với đầu năm 2025, tài sản của ông Vượng đã tăng hơn 23 tỉ USD, từ mức 6,5 tỉ USD, đưa ông lên vị trí thứ 72 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air, với tài sản 4,9 tỉ USD, tăng khoảng 2,1 tỉ USD so với đầu năm 2025, xếp thứ 826 thế giới.

Tiếp theo là ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, sở hữu 2,6 tỉ USD, tăng khoảng 0,7 tỉ USD, xếp thứ 1.511.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Techcombank, có tài sản 2,3 tỉ USD, tăng khoảng 0,6 tỉ USD, xếp thứ 1.693.

Xếp cuối trong nhóm là ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group, với tài sản 1,1 tỉ USD, tăng nhẹ khoảng 0,1 tỉ USD, đứng thứ 2.990 trong danh sách tỉ phú thế giới.

Một năm ấn tượng của các tỉ phú Việt

Năm 2025 không chỉ là năm ghi nhận những con số tài sản ấn tượng của các tỉ phú Việt mà còn cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý về vai trò của các tập đoàn lớn, nơi những tỉ phú này giữ vai trò chủ chốt.

Thay vì dừng lại ở hoạt động kinh doanh thuần túy, nhiều doanh nghiệp tư nhân đang bước sâu hơn vào không gian kiến tạo hạ tầng, tham gia trực tiếp những bài toán dài hạn của nền kinh tế.

Vingroup là trường hợp tiêu biểu. Trong năm qua, tập đoàn liên tiếp đề xuất và xúc tiến các dự án có quy mô đặc biệt lớn. Nổi bật là ý tưởng phát triển Khu đô thị thể thao Olympic ở phía nam Hà Nội, với tổng mức đầu tư ước tính lên tới khoảng 925.000 tỉ đồng, một con số chưa từng có đối với một dự án đô thị.

Cùng với đó là đề xuất tuyến tàu điện cao tốc Bến Thành – Cần Giờ dài khoảng 54 km, có vận tốc thiết kế lên tới 350 km/giờ.

Song hành với hạ tầng đô thị và giao thông, Vingroup cũng mở rộng dấu ấn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Các dự án điện gió quy mô lớn tại Hà Tĩnh và một số địa phương khác cho thấy chiến lược gắn hoạt động kinh doanh với mục tiêu chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải, phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam.

Ở một hướng khác, Hòa Phát tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong lĩnh vực công nghiệp nặng và vật liệu xây dựng. Không chỉ cung cấp thép cho nhiều công trình trọng điểm quốc gia, tập đoàn này còn đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất thép chuyên dụng cho đường sắt cao tốc. Động thái này nhằm từng bước làm chủ chuỗi cung ứng trong nước, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và nâng cao năng lực công nghiệp nền tảng.

Trong khi đó, Vietjet cũng cho thấy sự mở rộng vai trò vượt ra ngoài khuôn khổ của một hãng hàng không. Dự án trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay (MRO) với tổng vốn gần 100 triệu USD tại sân bay Long Thành được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hàng không, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không khu vực.