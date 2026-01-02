Năm 2026 nên đầu tư vào vàng, chứng khoán hay tiết kiệm?

Các chuyên gia cho rằng, mỗi kênh đầu tư đều có lợi thế, ưu điểm riêng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khác nhau. Việc lựa chọn nên tuỳ "khẩu vị" của nhà đầu tư cũng như việc phân bổ nguồn vốn hợp lý. Đặc biệt, không nên “tất tay” cho một kênh đầu tư duy nhất.

Đầu tư vào vàng sẽ thế nào?

Trong năm 2025, giá vàng tăng khoảng 72%, mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ 1979 nhờ hàng loạt yếu tố hỗ trợ như chính sách tiền tệ nới lỏng hơn của Mỹ, đồng USD suy yếu, căng thẳng địa chính trị kéo dài và lực mua mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

Bước sang năm 2026, triển vọng thị trường vàng được dự đoán là tiếp tục tăng trong bối cảnh vừa có lực đỡ quốc tế, vừa chịu tác động mạnh từ độ trễ chính sách trong nước.

Đầu tư vàng có cơ hội sinh lời cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, ngày 2/1, giá vàng thế giới là 4.300 USD/ounce, còn vàng miếng trong nước giao dịch ở mức 150,8 - 152,8 triệu đồng/lượng (mua-bán), vàng nhẫn niêm yết ở mức 150-152 triệu đồng/lượng (mua -bán).

Từ góc nhìn thị trường, Chủ tịch Hiệp hội Vàng Việt Nam Đinh Nho Bảng cho rằng, vàng phù hợp với những nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn giá trị tài sản và phòng ngừa rủi ro lạm phát.

“Dự báo trong năm 2026, giá vàng thế giới sẽ vượt đỉnh 4.500 USD/ounce, kéo theo giá vàng trong nước tăng theo. Tuy nhiên, việc mua vàng khi giá đã ở vùng cao đòi hỏi tầm nhìn trung – dài hạn và sự chấp nhận biến động trong ngắn hạn. Đây cũng là kênh không tạo ra dòng tiền định kỳ, do đó khó phù hợp với mục tiêu sinh lời đều đặn. Vì vậy, nhà đầu tư nên thận trọng lựa chọn thời điểm phù hợp, đồng thời không nên “tất tay” để mua vàng”, ông Đinh Nho Bảng nói.

Có nên đầu tư chứng khoán?

Với kênh chứng khoán , ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AZfin Việt Nam nhận định, 2026 có thể là năm bản lề của thị trường, khi các cải cách về hạ tầng, chính sách và dòng vốn cùng lúc phát huy tác động.

Theo ông Phục, chứng khoán vẫn được đánh giá là kênh có tiềm năng tăng trưởng cao nhất nếu nền kinh tế duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, đây cũng là kênh đòi hỏi nhà đầu tư chấp nhận rủi ro biến động, có kiến thức và chiến lược rõ ràng. Giai đoạn cuối năm thường chứng kiến sự phân hóa mạnh, khi cơ hội không nằm ở việc “đánh theo chỉ số” mà ở khả năng lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, dòng tiền ổn định và triển vọng kinh doanh rõ ràng.

Chứng khoán là kênh có tiềm năng tăng trưởn trong năm 2026. (Ảnh minh hoạ)

“Một trong những yếu tố được giới đầu tư quan tâm nhất là lộ trình nâng hạng thị trường. Việt Nam đã được thông báo có thể được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm dự kiến từ tháng 9/2026, nếu vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Việc nâng hạng gắn liền với các tiêu chí then chốt như khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, chất lượng hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán - bù trừ và mức độ minh bạch thông tin. Những cải tiến này không chỉ giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn, mà còn đưa chứng khoán việt nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó cải thiện đáng kể sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu”, ông Phục nói.

Ở góc độ dòng tiền và chiến lược đầu tư, ông Phục cho rằng, các lĩnh vực đầu tư công, ngân hàng, xây dựng, vật liệu, bán lẻ đang ở vùng định giá thấp có thể trở thành nhóm dẫn dắt thị trường năm 2026.

“Ngành ngân hàng sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế khi tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt trên 15%, phản ánh nhu cầu vốn gia tăng từ đầu tư công, bất động sản và hoạt động sản xuất - kinh doanh. Với bất động sản, năm 2026 có thể đánh dấu giai đoạn phục hồi rõ nét hơn khi nguồn cung trung hạn được cải thiện nhờ tháo gỡ pháp lý và các cơ chế thí điểm mới.

Ngành xây dựng và hạ tầng tiếp tục hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ đầu tư công, với khối lượng backlog lớn tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong các năm tới. Ở nhóm vật liệu, ngành thép cho thấy tín hiệu cải thiện nhờ nhu cầu nội địa phục hồi từ đầu tư công và bất động sản, cùng với các biện pháp chống bán phá giá hỗ trợ doanh nghiệp trong nước.

Cuối cùng, ngành bán lẻ được hưởng lợi trực tiếp từ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa khi thu nhập khả dụng cải thiện và tâm lý người tiêu dùng tích cực hơn”, ông Phục nhận định.

Lãi suất tăng, có nên gửi tiết kiệm?

Đối với kênh tiết kiệm, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, mặt bằng lãi suất những ngày cuối năm ghi nhận xu hướng nhích lên.

Nhiều ngân hàng đang niêm yết lãi suất quanh hoặc trên 6%/năm cho các kỳ hạn dài, giúp kênh gửi tiền lấy lại sức hút so với giai đoạn trước. Đáng chú ý, một số ngân hàng như PGBank, PVcomBank, Bac A Bank hay VIB đang áp dụng mức lãi suất từ 6–7%/năm cho các kỳ hạn trung và dài hạn.

Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư an toàn và thanh khoản cao. (Ảnh minh hoạ).

Trong bối cảnh nhà đầu tư đề cao sự an toàn và ổn định, tiết kiệm tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho phần vốn cần bảo toàn. Tuy vậy, xét trong dài hạn, lợi suất tiết kiệm thường khó vượt lạm phát và khó tạo ra mức tăng trưởng tài sản đáng kể, khiến kênh này phù hợp hơn với vai trò giữ tiền và tạo nền tảng an toàn cho danh mục.

“Dù đầu tư vào kênh nào, các nhà đầu tư cần có chiến lược hợp lý và phân bổ dòng tiền phù hợp, không nên 'bỏ trứng vào một giỏ'. Nhà đầu tư cần duy trì một phần tiết kiệm để đảm bảo thanh khoản và an toàn, phân bổ một tỷ trọng nhất định vào vàng nhằm phòng ngừa rủi ro và dành phần vốn phù hợp cho chứng khoán để tìm kiếm tăng trưởng dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư cân bằng giữa an toàn và cơ hội, đồng thời tạo dư địa linh hoạt cho năm tài chính tiếp theo”, TS Nguyễn Trí Hiếu nói.