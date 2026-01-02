Chuyển nhầm vào tài khoản của người trùng họ tên cháu mình, người đàn ông Hải Phòng được ngân hàng chuyển trả lại sau hơn 1 tháng

Ông Đỗ Văn Sơn viết thư cảm ơn (Ảnh: Công an TP. Hải Phòng)

Theo Công an TP. Hải Phòng, ngày 30/12/2025, Công an xã Tiên Lãng đã nhận được thư cảm ơn của ông Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1971, trú tại thôn La Cầu, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng về việc nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi chuyển nhầm tài khoản.

“Vừa qua, ngày 19/11/2025 tôi có gửi qua tài khoản cho cháu tôi 15 triệu đồng, nhưng không may tôi đã gửi nhầm vào tài khoản của người khác, cũng họ tên với cháu của tôi. Cho đến buổi chiều cũng ngày cháu tôi vẫn không nhận được số tiền trên, lúc bấy giờ mới kiểm tra lại thì phát hiện ra là tôi đã chuyển nhầm cho một người khác”, ông Đỗ Văn Sơn viết trong lá thư cảm ơn.

Ông Sơn cho biết sau đó đã gọi điện lên tổng đài của ngân hàng đề nghị được giúp đỡ. Sau đó, ông Sơn đã làm đơn tường trình xuống Công an xã Tiên Lăng để cùng phối hợp điều tra số tài khoản và số điện thoại tên tuổi người nhận.

Qua một thời gian điều tra xác minh giữa ngân hàng và Công an, ông Sơn đã tìm ra được người nhận và được người nhận hợp tác đồng ý hoàn trả lại số tiền. Đến ngày 30/12/2025, ông Sơn đã được phía ngân hàng chuyển trả đầy đủ 15 triệu đồng.

Tại lá thư, gia đình ông Sơn gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc cùng với cán bộ và chiến sĩ Công an xã Tiên Lãng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và phía ngân hàng TPBank đã giúp tìm được số tiền trên.