Dịp Tết Dương lịch, gửi tiết kiệm ngân hàng nào lãi suất cao nhất?

Ngày 2-1, khoản tiền 200 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại ngân hàng số Cake by VPBank của anh Thành Minh (ngụ TPHCM) đến hạn tất toán. Anh quyết định gửi tiếp sau khi thấy lãi suất đã tăng đáng kể so với lần gửi trước.

"Cách đây nửa năm, lãi suất tôi nhận chỉ hơn 6%/năm. Hiện nay, nếu tiếp tục chọn kỳ hạn 6 tháng, lãi suất được cộng thêm tới 0,6 điểm phần trăm. Tổng lãi suất cho khoản tiền 200 triệu đồng này lên đến 7,7%/năm" – anh Minh cho biết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mức lãi suất tiết kiệm trên 7%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đang áp dụng khá phổ biến tại nhiều ngân hàng.

Thống kê mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cho thấy lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6–12 tháng tại một số ngân hàng đang được niêm yết phổ biến ở mức 7,5–8,1%/năm, tăng khoảng 0,47 - 0,6 điểm % so với trước. Ở một số ngân hàng cổ phần quy mô vừa và nhỏ, lãi suất 1-3 tháng tăng tới 0,8-2,1 điểm %.

Theo VNBA, đợt điều chỉnh tăng lãi suất huy động thời gian gần đây chủ yếu đến từ khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, nhất là các ngân hàng quy mô nhỏ và vừa. Nhóm này tập trung mạnh vào phân khúc khách hàng bán lẻ, với nhiều ngân hàng như Bắc Á Bank, An Bình Bank, KienlongBank, GPBank, PVcomBank, BaoVietBank, Saigonbank, VCBNeo, MBV, PGBank và BVBank.



Lãi suất huy động nhích lên thời gian qua

Làn sóng này đã bắt đầu lan tới các ngân hàng thương mại nhà nước, khi cả Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank đồng loạt tăng lãi suất huy động thêm tối đa khoảng 0,6 điểm % so với trước, nâng lãi suất gửi dài hạn vượt 5%/năm.



Trong biểu lãi suất mới nhất, khách gửi tiết kiệm tại Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV sẽ hưởng mức lãi suất phổ biến từ 5,2 - 5,3%/năm với kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Đây là lần đầu tiên từ năm 2025, các ngân hàng thương mại nhà nước điều chỉnh lãi suất, vượt mốc 5%/năm.



Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích khối khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết những ngày qua, nhu cầu vốn tăng cao vào thời điểm cuối năm để chốt sổ, dự phòng thanh khoản và cân đối các hệ số an toàn đã tạo áp lực, khiến lãi suất liên ngân hàng quay trở lại xu hướng tăng. Cùng với đó, lãi suất huy động trên thị trường dân cư cũng ghi nhận diễn biến tăng tại một số ngân hàng.

Theo ông Minh, trong ngắn hạn, lãi suất liên ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục duy trì ở mức cao do yếu tố thanh khoản mang tính mùa vụ. Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ bơm ròng nhẹ nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống.

"Ngân hàng Nhà nước đã phát đi tín hiệu không mở rộng chính sách tiền tệ trong năm 2026. Thay vào đó, cơ quan điều hành sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ở mức thấp, ưu tiên các mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát" – ông Minh nhận định.

Các chuyên gia VNBA cũng cho rằng với sự linh hoạt trong điều hành các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, áp lực tăng lãi suất huy động trong giai đoạn hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn mang tính hỗ trợ đối với hoạt động kinh tế.



