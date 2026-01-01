Đầu tháng 1/2026, gửi tiết kiệm ở Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank hưởng lãi suất cao nhất bao nhiêu?

Lãi suất tiết kiệm tại quầy

Ở kênh gửi tiết kiệm tại quầy, mặt bằng lãi suất của nhóm Big4 nhìn chung khá đồng đều, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài. Tuy nhiên, Agribank vẫn duy trì lợi thế nhất định ở nhóm kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng, Agribank niêm yết mức 2,4%/năm, cao hơn mức 2,1%/năm đang được Vietcombank, BIDV và VietinBank áp dụng. Ở kỳ hạn 3 tháng, Agribank tiếp tục dẫn đầu với mức 2,7%/năm, trong khi ba ngân hàng còn lại cùng ở mức 2,4%/năm.

Với các khoản tiền gửi từ 6 đến 9 tháng, lãi suất tại Agribank hiện niêm yết ở mức 3,8%/năm, cao hơn mức 3,5%/năm của Vietcombank, BIDV và VietinBank. Ở các kỳ hạn dài, từ 12 tháng trở lên, sự khác biệt gần như không còn khi cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5,3%/năm cho các kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm online

Ở kênh gửi tiết kiệm online, Agribank đang tạo ra mức chênh lệch đáng kể so với chính biểu lãi suất tại quầy và so với các ngân hàng quốc doanh còn lại.

Theo biểu lãi suất online hiện hành của Agribank, tại kỳ hạn 1 và 2 tháng, lãi suất được nâng lên 3%/năm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng 2,1%/năm tại các ngân hàng Big4 khác. Ở kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng, Agribank áp dụng mức 3,5%/năm, trong khi Vietcombank, BIDV và VietinBank vẫn duy trì quanh mức 2,4%/năm.

Đáng chú ý, tại nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tiết kiệm online của Agribank được đẩy lên 5%/năm, cao hơn khoảng 1,2–1,5 điểm phần trăm so với mức 3,5%/năm đang được các ngân hàng quốc doanh còn lại áp dụng.

Ở các kỳ hạn dài, từ 12 tháng trở lên, Agribank tiếp tục áp dụng mức 5,3%/năm cho các kỳ hạn 12, 13, 18 và 24 tháng. Trong khi đó, Vietcombank, BIDV và VietinBank duy trì mức 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5,3%/năm cho kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.