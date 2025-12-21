Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào ưu đãi nhất tháng 12/2025?

Ngân hàng có mức cho vay mua nhà ưu đãi nhất hiện nay có thể kể đến là TPBank với gói vay mua nhà ưu đãi dành cho người trẻ, dưới 35 tuổi, chỉ 3,6% cố định trong 3 tháng đầu. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng chương trình ân hạn gốc tới 60 tháng từ TPBank.

Tiếp đến là ngân hàng Eximbank với gói vay mua nhà "Vững tổ ấm – Chắc tương lai" Y-Rise Eximbank, áp dụng lãi suất ưu đãi từ 3,68%/năm trong tối đa 36 tháng đầu cho khách hàng trong độ tuổi từ 22-35. Thời hạn vay có thể kéo dài đến 40 năm, góp phần giảm áp lực trả nợ hằng kỳ. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chính sách ân hạn trả nợ gốc lên đến 7 năm.

Ngân hàng MSB triển khai gói vay ưu đãi mua nhà dành cho người trẻ với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm – cố định 6 tháng đầu. Thời gian vay lên tới 35 năm với phương thức trả nợ gốc linh hoạt khi lãi suất và gốc có thể được thanh toán theo phương thức phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng. Hạn mức vay cao, lên tới 80% giá trị tài sản đảm bảo hoặc 95% tổng phương án vay. Đặc biệt, khách hàng được ân hạn gốc tới 24 tháng, và ưu đãi miễn phí trả nợ trước hạn gốc lên đến 100 triệu đồng/tháng.

Ngân hàng ABBank cũng triển khai gói vay mua nhà dành cho người trẻ độ tuổi từ 19 đến 40 với nhiều ưu đãi. Gói vay này có mức lãi suất từ 5% một năm, cho vay tới 100% nhu cầu vốn, thời gian vay linh hoạt đến 35 năm.

Lãi suất vay mua nhà của một số ngân hàng điều chỉnh tăng. (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng SeABank đưa ra gói vay “Chắp cánh giấc mơ an cư” của SeABank được thiết kế giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà đầu tiên, ổn định cuộc sống và vững bước tương lai với lãi suất chỉ từ 5,8%/năm, thời gian vay tới 55 năm và ân hạn trả nợ gốc 5 năm.

Ngân hàng VIB đang đẩy mạnh triển khai các gói vay mua căn hộ chung cư với nhiều lựa chọn lãi suất cố định linh hoạt trong giai đoạn đầu, phù hợp với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng.

Cụ thể, VIB đưa ra 4 phương án: 5,9%/năm cố định trong 6 tháng, 6,9%/năm trong 12 tháng, 7,9%/năm trong 24 tháng và 8,9%/năm trong 36 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý mức lãi suất thực tế sau thời gian ưu đãi. Chẳng hạn, với gói 6,9% cố định trong 12 tháng, từ tháng thứ 13, lãi suất sẽ được tính theo công thức lãi suất cho vay bất động sản (hiện khoảng 8,5%) cộng biên độ khoảng 2,8%, tương đương mức lãi thực tế khoảng 11,3%/năm. Đây là yếu tố quan trọng người vay cần tính toán kỹ để đảm bảo khả năng tài chính trong suốt thời gian vay.

Ngân hàng Sacombank ra mắt hai giải pháp tài chính mới mang tên “Z Home” và “Prime Home” hướng tới khách hàng trẻ từ 18 – 40 tuổi có nhu cầu sở hữu căn nhà đầu tiên. Sacombank hỗ trợ hạn mức vay lên đến 10 tỷ đồng (tối đa 85% giá trị đảm bảo) và áp dụng mức lãi suất ưu đãi cố định chỉ 6,5%, 7% và 7,5%/năm, tương ứng lần lượt trong 12, 24 và 36 tháng.

Ngoài ra, Sacombank cũng thiết kế riêng giải pháp vay ưu đãi “Prime Home” dành cho khách hàng vay mua bất động sản để tích lũy với ba mức lãi suất ưu đãi cố định là 8%, 8,5% và 9%/năm, tương ứng với các kỳ hạn từ 1 – 3 năm. Khách hàng cũng được miễn trả gốc lên đến 5 năm và chỉ cần chuẩn bị tối thiểu 15% giá trị bất động sản, Sacombank hỗ trợ vay phần còn lại lên đến 85%, không giới hạn tổng hạn mức vay trên mỗi khách hàng.

Đối với nhóm ngân hàng BIG 4, Agribank vừa điều chỉnh chính sách cho vay mua nhà dành cho khách hàng trẻ (dưới 35 tuổi). Theo đó, ngân hàng sẽ dừng áp dụng các gói vay có lãi suất cố định từ 24 tháng trở lên đối với hợp đồng mới. Thay vào đó, mức lãi suất ưu đãi cố định được ấn định ở 6,3%/năm trong 18 tháng đầu, với điều kiện khoản vay có thời hạn tối thiểu 36 tháng.

Trước đây, khách hàng được hưởng mức lãi suất chỉ 5,5%/năm cố định trong 36 tháng đầu – ưu đãi hơn đáng kể so với quy định hiện tại. Dù vậy, các điều khoản khác không thay đổi: người vay có thể được cấp tối đa 75% nhu cầu vốn nếu thế chấp bằng chính căn nhà mua, và lên tới 100% khi có thêm tài sản bảo đảm khác. Thời hạn vay tối đa vẫn là 40 năm, kèm chính sách ân hạn gốc trong 5 năm đầu.

Ngân hàng BIDV cũng chính thức dừng chương trình cho vay mua nhà ở đối với khách hàng dưới 35 tuổi. Thay vào gói này, BIDV triển khai gói vay mua nhà phổ thông, áp dụng cho mọi đối tượng. Người vay có thể lựa chọn giữa hai gói lãi suất linh hoạt: 6,5%/năm trong 12 tháng (áp dụng cho khoản vay có thời hạn tối thiểu 36 tháng) hoặc 7,0%/năm trong 18 tháng (áp dụng cho khoản vay tối thiểu 60 tháng). Sau giai đoạn ưu đãi, lãi suất được điều chỉnh thả nổi theo công thức: lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ từ 4,0-4,5%, đảm bảo bám sát biến động thị trường nhưng vẫn giữ mức cạnh tranh.

Ngân hàng VietinBank cũng dừng gói vay mua nhà dành cho người trẻ dưới 35 tuổi và tung gói vay mới. Theo đó, với thời gian vay vốn tối thiểu 24 tháng, lãi suất ưu đãi sẽ là 6,5% áp dụng trong 12 tháng. Với thời gian vay vốn tối thiểu 36 tháng, lãi suất ưu đãi sẽ là 7,0% áp dụng trong 18 tháng. Với thời gian vay vốn tối thiểu 48 tháng, lãi suất ưu đãi sẽ là 7,5% áp dụng trong 24 tháng. Với thời gian vay vốn tối thiểu 60 tháng, lãi suất ưu đãi sẽ là 8,5% áp dụng trong 36 tháng.

Kể từ tháng 11/2025, Vietcombank chính thức ngừng triển khai gói vay ưu đãi dành riêng cho khách hàng trẻ. Thay thế cho gói vay này, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương án: Gói cố định 12 tháng với lãi suất 7,0%/năm và gói cố định 18 tháng, trong đó 6 tháng đầu hưởng lãi 6,5%/năm, 12 tháng tiếp theo 7,5%/năm. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất được điều chỉnh theo thị trường, hiện dao động khoảng 9,0%/năm.

Thị trường chưa chịu tác động nhiều

Đánh giá về tác động lãi suất cho vay mua nhà tăng với thị trường bất động sản, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc PropertyGuru Việt Nam nhận định, đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay chủ yếu mang tính “cân chỉnh kỹ thuật”. Nguyên nhân một phần do lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng sụt giảm, buộc các nhà băng phải điều chỉnh lãi suất nhằm hút vốn, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài hạn.

Việc tăng lãi suất chưa tác động nhiều đến thị trường bất động sản. (Ảnh: Minh Đức)

Với mức tăng hiện nay, ông Quốc Anh đánh giá lãi suất chưa đủ lớn để tạo ra cú sốc đối với thị trường bất động sản. Tác động chủ yếu là khiến người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính, đồng thời cân nhắc kỹ thời điểm và sản phẩm đầu tư.

Ở góc độ thị trường, dòng tiền hiện vẫn có xu hướng tìm đến bất động sản và các kênh đầu tư khác trong bối cảnh lãi suất huy động dù tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều giai đoạn trước. Điều này giúp thị trường duy trì trạng thái "neo giá", thay vì bước vào chu kỳ giảm sâu.

Trong ngắn hạn, thị trường bất động sản có thể tiếp tục bước vào giai đoạn thăm dò khi lãi suất nhích lên và chi phí vốn tăng dần. Tuy nhiên, khả năng tái diễn kịch bản căng thẳng như năm 2022 được đánh giá là thấp, trong bối cảnh nền tảng vĩ mô ổn định hơn và cấu trúc thị trường đã có những điều chỉnh đáng kể sau cú sốc trước đó.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng nhận định lãi suất là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Theo ông, lãi suất không thể đơn lẻ quyết định sức khỏe thị trường bất động sản; các yếu tố then chốt khác gồm pháp lý dự án, nguồn cung mới, cải cách thủ tục hành chính và niềm tin thị trường. Lãi suất thấp chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm một hệ sinh thái minh bạch và nguồn cung đáp ứng đúng nhu cầu.

TS Lê Xuân Nghĩa – Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia cũng cho rằng lãi suất tăng là yếu tố cần nhưng chưa đủ để định đoạt diễn biến thị trường bất động sản.

“Sau các cú sốc trước, thị trường hiện vận hành thận trọng hơn, chú trọng pháp lý và nhu cầu ở thực thay vì chạy theo đầu cơ. Lãi suất thấp chỉ phát huy tối đa khi đi cùng hệ sinh thái minh bạch và nguồn cung đáp ứng đúng nhu cầu. Lãi suất không thể một mình quyết định sức khỏe thị trường, mà các yếu tố như pháp lý dự án, cải cách thủ tục và niềm tin thị trường mới là then chốt để tạo nên phục hồi bền vững” - ông phân tích.