5 năm làm dâu, năm nào cũng “rửa nhà” đón Tết: Xịt nước khắp nhà từ tủ lạnh đến sàn nhà... dân tình vừa lo vừa nể

Đại hội dọn nhà mỗi dịp giáp Tết vốn đã là hoạt động quen thuộc của nhiều gia đình, nhưng màn tổng vệ sinh của gia đình mẹ hai con Nhã Uyên (kênh TikTok @mechishi) vẫn khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ vì mức độ hoành tráng và kỹ lưỡng.

5 năm làm dâu, năm nào cả gia đình cũng được huy động "rửa nhà"

Theo những đoạn clip được cô chia sẻ, suốt 5 năm làm dâu, năm nào cứ đến ngày cận Tết là cả nhà lại đồng loạt được huy động để "rửa nhà" theo đúng nghĩa đen.

Không chỉ quét dọn, lau chùi thông thường, cả gia đình còn dùng vòi nước xịt rửa toàn bộ không gian sống, từ trần, tường, sàn cho đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trong nhà.

Để đảm bảo an toàn, trước khi bắt đầu, tất cả ổ điện đều được bịt kín cẩn thận, rửa đến tầng nào thì ngắt cầu dao tầng đó.

Sau đó, mọi người dùng vòi nước xịt mạnh để cuốn trôi bụi bẩn bám lâu ngày, kể cả những khu vực khó vệ sinh như tủ bếp gỗ, mặt sau các đồ nội thất, hay thậm chí là cả tủ lạnh.

Nhìn cảnh cả ngôi nhà được "rửa" đúng nghĩa, nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí lo lắng về nguy cơ hỏng hóc đồ đạc.

Bịt hết ổ điện, ngắt cầu dao... kể cả tủ lạnh cũng không "tha"

Không ít người thắc mắc rằng việc xịt nước trực tiếp vào tủ gỗ, tủ lạnh hay khu vực có ổ điện liệu có gây chập cháy, ẩm mốc hoặc làm nhanh hư đồ dùng. Trước những băn khoăn đó, Nhã Uyên đã chia sẻ rất chi tiết. Với ổ điện, cả nhà luôn bịt kín kỹ lưỡng trước khi xịt nước và ngắt hoàn toàn nguồn điện ở khu vực đang vệ sinh, nên đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Kể cả là tủ lạnh, nhà cô cũng rút điện ra mà rửa như thường.

Còn với tủ gỗ, sau khi rửa xong sẽ được lau khô ngay, mở cửa tủ để thoáng khí, chờ khô hẳn rồi mới sắp xếp đồ đạc trở lại, nhờ vậy không bị ẩm mốc hay cong vênh. Tủ lạnh cũng được xử lý tương tự: sau khi xịt rửa bên ngoài và lau chùi bên trong, sẽ để khô ráo hoàn toàn trước khi cắm điện lại và cho thực phẩm vào.

Mẹ 2 con chia sẻ, 5 năm làm dâu, năm nào gia đình cũng duy trì cách tổng vệ sinh này nhưng chưa từng gặp tình trạng hỏng đồ hay phải thay mới các thiết bị trong nhà.

Theo cô, trong năm dù vẫn lau dọn thường xuyên, nhưng đến giáp Tết, việc làm sạch toàn diện từng ngóc ngách không chỉ giúp không gian sống trở nên tinh tươm, mà còn mang ý nghĩa gột rửa những điều cũ kỹ, đón năm mới với sự sạch sẽ, gọn gàng và nhiều năng lượng tích cực.

Chính sự chỉn chu, kỹ lưỡng ấy đã khiến nhiều người vừa nể phục, vừa xem đây như một "đại hội dọn nhà" đúng nghĩa, khó gia đình nào có thể vượt qua.

Kết quả sau một ngày dài tổng vệ sinh là cả căn nhà trở nên sạch bong, sáng bóng đúng nghĩa.

Từ sàn nhà, tường, trần cho đến từng món đồ nội thất đều tinh tươm, khô ráo, không còn dấu vết của bụi bẩn hay vết ố bám lâu ngày.

Không gian sống thoáng đãng, gọn gàng và ngập tràn cảm giác dễ chịu. Nhìn thành quả sau khi hoàn tất, ai nấy dù thấm mệt nhưng đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Chính khoảnh khắc ngắm nhìn căn nhà sạch sẽ, thơm tho, sáng sủa ấy đã khiến mọi vất vả trong quá trình dọn dẹp trở nên xứng đáng, đồng thời mang lại cảm giác háo hức, sẵn sàng đón một cái Tết thật đủ đầy, ấm áp và trọn vẹn bên gia đình.

(Nguồn: @mechishi)