Xin bố vợ cho vợ ăn Tết nhà ngoại: Clip hot MXH, câu chuyện đằng sau mới choáng váng, nhà chồng này "xé truyện" bước ra sao?

Xuất hiện trong một clip viral trên mạng xã hội những ngày cận Tết, hình ảnh một người chồng rụt rè, lễ phép xin phép bố vợ cho vợ được ăn Tết nhà ngoại khiến nhiều người xem không kìm được xúc động. Không phải lời tỏ tình hoa mỹ, cũng không phải hành động lớn lao, chỉ là một câu xin phép giản dị, nhưng đủ khiến hàng nghìn bình luận gọi đó là "một trong những khoảnh khắc hôn nhân tử tế nhất mùa Tết năm nay".

Nhân vật trong clip – người vợ được cư dân mạng gọi vui là "cô gái có phúc" là Thu Hiền, còn "nam chính" trong clip là Ngọc Quân. Điều khiến nhiều người bất ngờ là họ không phải cặp vợ chồng son như lời đồn, mà đã kết hôn được 4 năm. Và đây cũng không phải lần đầu tiên Quân xin phép bố vợ cho vợ được ở lại nhà ngoại đón Tết.

Một clip ngắn nhưng phía sau là câu chuyện dài của tình thân

Trong cuộc trò chuyện sau đó, Hiền kể rằng suốt nhiều năm, lịch trình ăn Tết của cô gần như cố định: "Mỗi năm vợ chồng mình thường về nhà chồng từ 27 – 28 Tết, rồi ở lại đến mùng 2, mùng 3 mới về ngoại".

Với nhiều gia đình, đó là điều quen thuộc. Nhưng biến cố xảy ra khi năm ngoái, bố Hiền phát hiện mắc bệnh ung thư. Anh trai mong muốn em gái về ăn Tết cùng gia đình để bố mẹ có đủ con cháu sum vầy. Hiền khi ấy nghĩ rằng người khó thuyết phục nhất có lẽ là chồng hoặc mẹ chồng. Nhưng không, người phản đối lại chính là bố ruột.

Ông giữ quan điểm rất truyền thống:

"Bố không đồng ý. Con gái lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng, phải lo toan cho nhà chồng. Ai cũng muốn vui, muốn đủ con cháu, nhưng thôi, con đã lấy chồng thì Tết phải về bên đó".

Hiền kể, năm ngoái Quân từng xin phép một lần để vợ được đón giao thừa cùng gia đình ngoại nhưng bố cô vẫn lắc đầu. Hai vợ chồng đành im lặng.

Điều khiến Hiền nghẹn lòng là sau này, qua những câu chuyện bố kể với hàng xóm, cô biết ông thật ra rất muốn con gái ở lại, chỉ là ông sợ mang tiếng với thông gia, sợ mình trở thành người "giữ con gái lại", trái với nếp nghĩ ông đã giữ cả đời.

Người chồng âm thầm đứng giữa hai chữ "hiếu" và "thương"

Năm nay, gần Tết, Hiền hỏi chồng rất vu vơ: "Năm nay em ăn Tết ở đâu?".

Cô chỉ nghĩ đó là câu hỏi cho có nhưng Quân trả lời ngay: "Em ăn Tết ở Long Phú (quê vợ)".

Hiền tưởng chồng nói đùa. Cho đến ngày 27 Tết, khi hai vợ chồng về thăm bố, Quân đã ngồi chờ sẵn, đợi bố vợ về để chính thức xin phép.

Anh nói rõ mong muốn: muốn vợ có thêm thời gian ở bên bố mẹ, nhất là khi sức khỏe của bố không còn như trước.

Nhưng câu chuyện vẫn không dễ dàng. Bố Hiền tiếp tục phản đối. Một phần vì nếp nghĩ truyền thống, phần khác vì phía nhà chồng Hiền cũng có những nỗi lo riêng. Bố Quân đã mất từ 9 năm trước, ở quê chỉ còn mẹ chồng và chị gái sống gần đó. Ông sợ con gái về ngoại thì bên nội sẽ neo người.

Cuối cùng, chính mẹ Hiền là người đứng ra thuyết phục. Sau nhiều lần bàn bạc, hai bên thống nhất một cách dung hòa: Hiền sẽ về nhà chồng sắm sửa Tết, thăm họ hàng, rồi chiều 29 sẽ xin phép mẹ chồng xuống nhà ngoại đón giao thừa.

Một thỏa thuận không hoàn hảo, nhưng đủ để giữ trọn chữ hiếu cho cả hai bên.

Một câu chuyện nhỏ, nhưng khiến nhiều người suy nghĩ về chữ "gia đình"

Điều khiến câu chuyện khiến nhiều người rưng rưng không chỉ là việc Quân đứng ra xin phép bố vợ. Mà là cách anh âm thầm sắp xếp mọi thứ từ trước. Hiền kể:

"Chồng mình đã nói trước với mẹ chồng vài tuần trước Tết. Mẹ chồng thấu hiểu được nỗi nhớ nhà mỗi dịp Tết đến của con dâu và câu chuyện của gia đình mình nên hoàn toàn đồng ý".

Những ngày ở nhà chồng, Hiền cũng nhận ra một điều khiến cô bất ngờ. Tết ở quê chồng không ồn ào buôn bán như khu phố nhà cô. Ở đó, Tết là dịp cả nhà dồn sức cho những việc giản dị: tảo mộ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm sum họp.

Và đặc biệt, mẹ chồng gần như không đặt ra bất kỳ áp lực nào.

"Chồng mình thường làm hầu hết mọi việc cùng mẹ, mình chỉ làm mấy việc lặt vặt thôi".

Tổ ấm nhỏ của 2 vợ chồng

Hình ảnh trong clip rất đời thường: người chồng ngồi đối diện bố vợ, kiên nhẫn lắng nghe, không tranh luận, không phản bác, đôi lúc cười rụt rè như lần đầu về ra mắt. Hoá ra, có những người đàn ông cao lớn đôi khi lại nhỏ bé đến lạ, chỉ là muốn bảo vệ cảm xúc của vợ, nhưng vẫn giữ trọn sự tôn trọng dành cho gia đình hai bên.

Có lẽ điều khiến câu chuyện chạm đến trái tim nhiều người không nằm ở việc Hiền ăn Tết ở đâu mà là cách những người trong cuộc đã cố gắng nhường nhau một bước để giữ trọn hai chữ gia đình.

Bởi hôn nhân không phải là chọn bên nội hay bên ngoại. Hôn nhân là tìm cách để không ai phải đứng bên lề.

Người thương mình thật sự không phải người kéo mình về phía họ, mà là người sẵn sàng đứng giữa để mình không phải rời xa ai cả.

Và đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao. Chỉ là có một người sẵn sàng nói thay mình những điều mình không dám nói. Có một gia đình sẵn sàng lùi lại một chút… để giữ nhau gần hơn.

Tết này, mình tạm gác lại gia đình nhỏ để mỗi đứa con được trở về với gia đình lớn, để những yêu thương được trọn vẹn sự tử tế và bao dung.