Bạn gái cũ Trấn Thành đã đúng

Mới đây, sự xuất hiện của Mai Hồ tại buổi ra mắt phim mới của Trấn Thành nhanh chóng thu hút sự chú ý từ công chúng. Lý do không chỉ đến từ mối liên hệ trong quá khứ giữa hai người, mà còn bởi diện mạo chỉn chu, nổi bật của cựu hot girl trên thảm đỏ sự kiện.

Từ trái qua: Vĩnh Đam, Trấn Thành, Mai Hồ, Pháo

Cận cảnh nhan sắc Mai Hồ trong buổi ra mắt phim của Trấn Thành

Trong ngày đặc biệt của người yêu cũ, Mai Hồ chọn trang phục đen, xách túi Hermes đen. Thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng chính điều này càng tạo nên điểm nhấn cho nhan sắc sắc sảo, đặc biệt là tông son đỏ nổi bật của Mai Hồ.

Gam màu này giúp tổng thể gương mặt trở nên rạng rỡ và sang trọng hơn dưới ánh đèn sự kiện. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng quyết định chọn son đỏ của Mai Hồ là "nước đi" đúng đắn, bởi nó vừa đủ nổi bật tại sự kiện đông người nổi tiếng, vừa cân đẹp với trang phục đen tuyền đã lựa chọn đồng thời mang lại thần thái tự tin.

"Mai Hồ nhìn sang quá! Kiểu người nhẹ nhàng, quý phái, thanh thoát, sức hút của người phụ nữ từng trải, sâu sắc và bình lặng ấy. Phụ nữ nhìn vào ngưỡng mộ, đàn ông nhìn vào muốn chở che!", "Không biết Mai Hồ có phẫu thuật thẩm mỹ không nhưng gu tui là vậy nè! Vừa đẹp, vừa sang", "Bả đẹp, gu bả cũng đẹp. Mê bả từ hồi còn quen Trấn Thành tới giờ vẫn follow á", "Mai Hồ quá đẹp, sang trọng và sắc sảo, cực thu hút luôn ấy", "Bả đẹp mà cuốn kiểu gì á. Lâu lâu xuất hiện nhưng mỗi lần xuất hiện là người ta phải trầm trồ",... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Một số hình ảnh đời thường của Mai Hồ

Việc Mai Hồ xuất hiện tại sự kiện của người cũ cũng được nhìn nhận như một cách ứng xử văn minh trong giới giải trí. Giữa không khí nhộn nhịp của thảm đỏ, Mai Hồ và Trấn Thành giữ thái độ thoải mái, giao tiếp tự nhiên, được cư dân mạng khen ngợi tinh tế và tử tế.

Được biết, trước khi gắn bó với Hari Won, Trấn Thành và Mai Hồ từng có chuyện tình nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Thời điểm còn bên nhau, cả hai không ngại xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí, đồng thời chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Mối quan hệ kéo dài khoảng hai năm trước khi khép lại vào năm 2014.

Sau chia tay, cả Trấn Thành và Mai Hồ đều lựa chọn cách ứng xử ôn hòa. Trong một lần tham gia chương trình truyền hình, Mai Hồ từng chia sẻ rằng ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, nhu cầu và kỳ vọng trong tình cảm sẽ thay đổi. Cô nhìn nhận Trấn Thành là người tốt, song cho rằng việc dừng lại khi đó là phù hợp với cả hai.

Hiện tại, mỗi người theo đuổi một hướng đi riêng. Trấn Thành duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi và có cuộc hôn nhân được công chúng quan tâm bên Hari Won. Trong khi đó, Mai Hồ chọn cuộc sống kín tiếng hơn bên chồng là Việt kiều Đức. Cô tập trung cho gia đình và các ưu tiên cá nhân, thỉnh thoảng mới tham dự các sự kiện giải trí.

Cả Mai Hồ và Trấn Thành đề đã có hạnh phúc riêng

(Ảnh: FBNV)