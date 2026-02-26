5 món ăn khiến tóc rụng lả tả nếu ăn quá thường xuyên: Toàn món khoái khẩu của nhiều người

Đã đổi đủ loại dầu gội, serum dưỡng tóc nhưng tóc rụng vẫn không thuyên giảm? Nhiều người thường tìm nguyên nhân ở sản phẩm chăm sóc bên ngoài mà quên rằng chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe mái tóc. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm khiến tình trạng tóc rụng trở nên nghiêm trọng hơn nếu sử dụng thường xuyên.

5 nhóm thực phẩm khiến tóc rụng lả tả nếu ăn quá nhiều

Theo Times of India, dưới đây là 5 nhóm thực phẩm cần lưu ý.

Tinh bột tinh chế và đồ ngọt

Ăn nhiều đồ ngọt và tinh bột tinh chế có thể khiến tóc rụng lả tả (Ảnh minh họa).

Bánh mì trắng, bánh quy, bánh ngọt, ngũ cốc có đường… là những thực phẩm chứa nhiều carbohydrate đơn giản. Việc tiêu thụ quá mức nhóm thực phẩm này có thể làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể.

Một số nghiên cứu cho thấy tình trạng viêm kéo dài có thể làm tóc rụng nhiều hơn, đặc biệt ở phụ nữ. Ngoài ra, đường huyết tăng cao còn ảnh hưởng đến hormone và quá trình nuôi dưỡng nang tóc.

Đồ chiên ngập dầu

Khoai tây chiên, gà rán, đồ ăn nhanh… thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa, omega-6 và muối nhưng lại thiếu dưỡng chất cần thiết.

Những thành phần này có thể gây stress oxy hóa và viêm toàn thân, từ đó làm suy yếu nang tóc. Khi nang tóc bị tổn thương, tóc rụng nhiều và sợi tóc cũng mảnh hơn theo thời gian.

Cá biển lớn chứa nhiều thủy ngân

Thịt cá mập (Ảnh minh họa).

Các loại cá biển lớn như cá kiếm, cá mập, cá thu vua có thể chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn do tích tụ trong chuỗi thức ăn.

Một nghiên cứu đăng tải trên The Journal of The Menopause Society vào năm 2019 ghi nhận việc tiêu thụ nhiều các loại cá này có thể dẫn tới tình trạng rụng tóc. Thủy ngân có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Thịt đỏ

Thịt đỏ nếu ăn với tần suất cao không chỉ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa mà còn có thể ảnh hưởng đến da đầu.

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều thịt đỏ và thực phẩm chiên rán có thể kích thích hoạt động quá mức của tuyến bã nhờn. Khi da đầu tiết quá nhiều dầu, môi trường nang tóc bị mất cân bằng, dễ dẫn đến tóc rụng.

Đồ uống nhiều đường

Đồ uống nhiều đường (Ảnh minh họa).

Nước ngọt có gas, trà sữa, nước tăng lực… chứa lượng đường cao có thể gây rối loạn đường huyết. Ngay cả đồ uống “ăn kiêng” chứa chất tạo ngọt nhân tạo cũng có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột.

Việc không kiểm soát đường huyết và khả năng hấp thu dưỡng chất giảm sút khiến cơ thể thiếu vi chất cần thiết cho tóc, từ đó làm tình trạng tóc rụng trở nên rõ rệt hơn.

Nhìn chung, tóc rụng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như căng thẳng, thay đổi nội tiết, thiếu vi chất hoặc bệnh lý. Tuy nhiên, việc rà soát lại chế độ ăn uống là bước đơn giản nhưng quan trọng. Hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều dầu mỡ và ưu tiên thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng có thể giúp cải thiện sức khỏe mái tóc từ bên trong.

Lưu ý, nếu tóc rụng kéo dài hoặc rụng thành từng mảng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể.