5 mẫu áo khoác sang chảnh bậc nhất mùa đông, sắm 1 lần mặc đẹp tới vài năm nữa

Mỗi mùa đông đến, chị em lại tìm kiếm những chiếc áo khoác vừa ấm áp, vừa đủ tinh tế để mặc đi làm, đi cà phê hay dạo phố. Không cần chạy theo xu hướng quá nhiều, chỉ cần vài kiểu áo cơ bản nhưng chất lượng là đủ để bạn mặc đẹp suốt nhiều năm liền. Dưới đây là 5 mẫu áo khoác sang trọng, dễ phối đồ và luôn giữ được sức hút riêng.

Áo blazer

Blazer luôn nằm trong danh sách những món đồ tiện dụng nhất vì nó hợp với gần như mọi hoàn cảnh: đi làm, gặp bạn bè hay thậm chí hẹn hò nhẹ nhàng cuối tuần. Phom áo thường đứng dáng, không quá dày nhưng vẫn đủ ấm khi kết hợp cùng áo len mỏng hoặc cardigan.

Điều khiến blazer "ăn điểm" là khả năng nâng cấp tổng thể trang phục mà chẳng cần cố gắng. Bạn có thể mặc nó với quần jeans và áo phông, trông vẫn chỉn chu mà không bị cứng nhắc. Nếu thích phong cách nhẹ nhàng hơn, blazer màu be, nâu hoặc xám luôn là lựa chọn an toàn. Còn khi muốn tạo điểm nhấn, blazer caro hoặc chất liệu dạ nhẹ lại mang đến vẻ ấm áp và cuốn hút hơn. Nói chung, ai cũng nên có ít nhất một chiếc blazer "xịn sò" trong tủ vì tính ứng dụng của nó thì khỏi phải bàn.

Áo khoác dạ dáng dài

Nếu blazer mang lại sự thanh lịch nhẹ nhàng thì áo khoác dạ dáng dài chính là "chân ái" trong những ngày rét đậm. Chất liệu dạ thường dày, nặng và giữ form tốt, tạo cảm giác sang trọng mà không cần phụ kiện cầu kỳ. Một chiếc áo dạ dài giúp cả outfit trông chỉn chu hơn chỉ trong vài giây, đây chính là lý do nó luôn được ưa chuộng.

Bạn có thể chọn phom suông dài đến gối hoặc dài hơn chút để cơ thể trông cân đối và cao ráo. Những màu sắc dễ mặc nhất vẫn là đen, xám đậm, be hoặc nâu. Khi trời lạnh sâu, chỉ cần khoác thêm khăn len là đủ để bạn vừa ấm vừa đẹp. Thậm chí, ngay cả khi bên trong mặc đồ đơn giản như áo len cổ lọ và quần skinny, chiếc áo dạ dáng dài vẫn giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn rất nhiều.

Áo khoác da

Áo khoác da luôn tạo cảm giác cá tính, nhưng điều thú vị là nó hoàn toàn có thể trở nên sang trọng nếu bạn biết cân bằng cách phối đồ. Một chiếc áo da màu đen cổ điển, phom vừa phải, không quá nhiều chi tiết sẽ giúp bạn trông hiện đại và thời thượng mà không bị "hầm hố".

Điểm cộng lớn của áo da là độ bền: mặc càng lâu càng mềm, càng đẹp và có nét riêng. Những ngày se lạnh, chỉ cần kết hợp áo da cùng váy len, áo cổ lọ hoặc quần ống rộng là đã đủ chỉn chu. Và vì chất liệu này không bị lỗi mốt, bạn có thể giữ nó trong tủ nhiều năm mà vẫn thấy hợp thời.

Áo trench coat

Không quá dày như áo dạ nhưng vẫn đủ giữ ấm, trench coat là lựa chọn tuyệt vời cho những ngày trời lạnh vừa phải. Phom áo dáng dài, thắt đai nhẹ ở eo tạo hiệu ứng cơ thể gọn gàng và nữ tính. Trench coat cũng là kiểu áo "cứ khoác lên là đẹp", đặc biệt hợp với những ai thích sự đơn giản nhưng vẫn muốn trông nổi bật.

Các gam màu be, kem hoặc xanh rêu thường được chọn nhiều nhất vì dễ phối đồ. Trench coat hợp với cả giày bốt, giày thể thao hoặc giày loafer, nên bạn không phải đau đầu nghĩ cách kết hợp. Và dù bạn mặc đi làm hay đi chơi, chiếc áo này luôn đủ lịch sự mà không bị nghiêm túc quá.

Áo vải tweed

Tweed không chỉ đẹp mà còn ấm, nên rất phù hợp cho mùa lạnh. Áo khoác tweed thường có phom hơi cổ điển, đôi khi thêm các chi tiết như đính cúc hoặc đường viền nổi bật. Vì chất liệu vốn đã thu hút nên chỉ cần phối với đồ đơn giản là bạn đã có bộ trang phục đầy tinh tế.

Áo tweed cũng đặc biệt hợp với mùa lễ hội cuối năm. Bạn có thể mặc cùng quần jeans, chân váy dạ hoặc váy liền màu tối là đủ để tạo cảm giác sang trọng mà vẫn dễ chịu, không bị "làm quá". Đây là kiểu áo giúp diện mạo của bạn trở nên tinh tế theo cách nhẹ nhàng, phù hợp với cả những ngày cần ăn mặc chỉn chu lẫn những buổi đi chơi thoải mái.

