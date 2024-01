5 loại thực phẩm nên ưu tiên ăn trong những ngày rét đậm

Hiện tại, không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ các tỉnh phía Bắc giảm sâu, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và đời sống của mọi người. Theo BS Dương Ngọc Vân, làm việc tại 1 Bệnh viện ở Hà Nội, vào mùa đông, những thực phẩm giàu dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch sẽ giúp bạn ấm áp suốt cả mùa giá lạnh.

1. Thịt gà

Người ta thường nói: "Mùa đại hàn uống canh gà để cơ thể cường tráng trong năm mới". Bởi thịt gà là thực phẩm ít béo, giàu protein. Ăn thịt gà có tính ấm, bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu sẽ không gây gánh nặng quá mức cho đường tiêu hóa. Vào mùa đông, thời tiết se lạnh, nấu nồi canh gà, uống một bát sẽ làm ấm bụng và cơ thể.

Gà ác hầm thuốc bắc với hạt sen và ngải cứu "đại bổ" cho sức khỏe. (Ảnh minh họa)

Hơn nữa, gà cũng có thể được chế biến thành nhiều món ăn như canh củ sen ngô gà, gà hầm ngải cứu, cháo gà, gà hầm cùng các loại hạt, bí đỏ... Bên cạnh đó, có một món vừa hấp dẫn, dễ làm, có thể ăn khá thường xuyên, đó là xôi nếp thịt gà. Cả hai đều có tính ấm.



Thịt gà cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng, giúp bồi bổ cho cơ thể để tăng sức chống đỡ với bệnh tật do thời tiết. Còn gạo nếp giúp làm mạnh phổi, khỏe tỳ, cải thiện các chứng hư hàn như đại tiện lỏng, tiểu tiện khó, ra mồ hôi trộm... Những người đang có nhiều mụn nhọt, vết thương chưa lành được các lương y khuyên không nên ăn đồ nếp.

Ngoài ra vào mùa đông, bạn nên sử dụng các loại thịt đỏ như thịt bò, cừu, lợn thăn để bổ sung hàm lượng sắt cần thiết cho cơ thể. Khi cơ thể có đủ hàm lượng sắt trong máu, tình trạng tê, lạnh bàn tay và chân cũng sẽ được cải thiện rõ rệt.

2. Khoai lang

Khoai lang có giá trị dinh dưỡng cao, là sản phẩm bồi bổ tốt trong mùa đông.

Không nên chọn khoai non vì không có độ dẻo và lượng tinh bột trong khoai cũng ít, cũng không nên chọn khoai quá già vì sẽ bị sượng và cứng. (Ảnh minh họa)

Với hàm lượng cao chất xơ, ít béo và nhiều vitamin, sử dụng khoai lang vào mùa đông giúp cải thiện hệ miễn dịch cho cơ thể, chống lại các tác nhân gây hại từ bên ngoài.



Bên cạnh đó, khoai lang còn có tác dụng trị táo bón rất tốt. Nếu bạn thường bị táo bón hãy ăn nhiều khoai lang. Tuy nhiên, bạn không nên sử dụng khoai vào buổi tối bởi có thể gây khó tiêu, đầy bụng.

3. Các loại hạt

Các loại hạt chứa nhiều chất béo tốt với hàm lượng vi chất dinh dưỡng cao là lựa chọn hoàn hảo cho mùa đông. Các loại hạt này còn chứa nhiều axit béo có lợi không chỉ tốt cho cơ thể, đặc biệt là làn da. Do đó, tăng cường ăn các loại hạt vào mùa đông không chỉ giúp giữ ấm cơ thể mà còn giúp tránh khỏi tình trạng khô ráp da, nứt nẻ môi…

Đậu phộng, hạnh nhân và quả óc chó… là những loại hạt tuyệt vời cho cơ thể. Trong thành phần của chúng có chứa các axit béo, protein và vitamin E cần thiết, có tác dụng làm cơ thể bạn ấm dần lên, tăng cường khả năng chịu lạnh.

Chè chà là hạt sen tốt để giữ ấm cơ thể. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, chà là đỏ rất giàu vitamin và được mệnh danh là "viên vitamin tự nhiên". Ăn nhiều chà là đỏ trong thời mùa đông giúp bổ máu và làm ấm cơ thể. Chà là đỏ cũng rất giàu chất xơ và có thể dùng để nấu cháo, làm bánh ngọt.



4. Gừng, quế

Trong củ gừng có chứa chất gingerol và chogaol có khả năng sinh nhiệt làm cho cơ thể trở nên ấm áp lúc trời trở lạnh. Vì vậy, vào những ngày mùa đông se lạnh như thế này bạn nên tập thói quen uốngtrà gừng nóng mỗi ngày. Ngoài ra, gừng còn giúp chữa bệnh cảm lạnh, viêm họng, đau đầu, buồn nôn.

Các nhà khoa học đã kiểm chứng về độ an toàn của quế, kết quả đã chỉ ra rằng quế có tác dụng giảm các hợp chất độc hại tiềm ẩn trong cơ thể, vì thế rất an toàn cho sức khỏe. Quế là gia vị nóng, do đó rất phù hợp với những người hay bị lạnh bụng, uống trà cho thêm chút quế và gừng sẽ rất dễ chịu.

5. Hải sản giàu i-ốt

Một số loại hải sản giữ ấm trong mùa đông. (Ảnh minh họa)

I-ốt có tác dụng kích thích bài tiết nhiều hormone tuyến giáp. Hormone này có tác dụng sinh nhiệt, thúc đẩy quá trình oxy-hóa của các tế bào trong cơ thể, làm tăng quá trình trao đổi chất, tăng cường tuần hoàn máu dưới da có tác dụng chống lạnh. Các hải sản giàu i-ốt có thể kể đến như tôm, cua, sò, hến…



Vậy là mùa đông này chúng ta không còn phải lo lắng vì cơ thể không được ấm nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải mặc đủ ấm cho cơ thể!