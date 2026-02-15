5 loại hoa trưng Tết là "máy lọc sạch khí", đón tài lộc đầu năm

Dưới đây là năm loài hoa được xem là "ba trong một": trang trí - thanh lọc - chiêu tài, phù hợp để trưng trong nhà dịp đầu năm.

Violet châu Phi : sắc hoa của sự hòa hợp

Violet châu Phi có dáng nhỏ gọn, lá tròn xinh, hoa nở quanh năm với gam màu dịu dàng như tím, hồng, trắng. Nhờ kích thước vừa phải, loài hoa này rất phù hợp đặt trên bàn trà, kệ sách hay bàn tiếp khách trong dịp Tết.

Violet châu Phi.

Theo phong thủy, sắc tím và hồng tượng trưng cho sự gắn kết, hài hòa và tình cảm bền chặt. Hương thơm nhẹ nhàng của violet châu Phi giúp không gian trở nên dễ chịu hơn, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Khi trưng hoa, nên đặt ở nơi thông thoáng, tránh để nước đọng trên lá để cây luôn khỏe, qua đó gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, gia đình thuận hòa.

Hoa cúc : Biểu tượng của trường thọ và phúc khí

Hoa cúc từ lâu đã gắn liền với Tết Việt, không chỉ bởi vẻ đẹp tươi sáng mà còn vì ý nghĩa phong thủy tốt lành. Cúc tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe và phúc lộc dài lâu. Sắc vàng, trắng hay xanh của hoa giúp không gian thêm rạng rỡ, ấm áp.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, hoa cúc còn có khả năng hấp thụ mùi và làm không khí trở nên trong lành hơn. Một số giống cúc dùng làm trà còn gắn với hình ảnh thanh lọc, an nhiên. Dịp Tết, đặt chậu cúc ở phòng khách hoặc gần cửa sổ có ánh sáng tán xạ không chỉ giúp hoa bền màu mà còn mang đến cảm giác an khang, khỏe mạnh cho cả gia đình.

Oải hương : Hương thơm của sự an yên

Oải hương nổi tiếng với mùi hương giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Màu tím đặc trưng của loài hoa này trong phong thủy tượng trưng cho sự tĩnh tại, cân bằng và bình an nội tâm.

Tinh dầu tự nhiên từ oải hương có khả năng kháng khuẩn nhẹ, xua côn trùng và làm dịu không gian kín. Dịp Tết, bạn có thể đặt một chậu oải hương ở phòng ngủ, góc đọc sách hoặc khu vực thư giãn để tạo bầu không khí nhẹ nhàng, giúp khởi đầu năm mới trong trạng thái tinh thần thoải mái, tích cực.

Hoa nhài : Sinh khí và tài lộc lan tỏa

Hoa nhài gây ấn tượng bởi hương thơm nồng nàn, lan xa, rất được ưa chuộng trong những ngày đầu năm. Trong phong thủy, nhài tượng trưng cho sinh khí dồi dào, sự tươi mới và tài lộc.

Hoa nhài.

Không chỉ mang ý nghĩa tốt lành, hoa nhài còn giúp khử mùi, hạn chế vi khuẩn và xua muỗi, góp phần giữ cho ngôi nhà luôn thơm mát. Khi trưng Tết, nên đặt chậu nhài ở ban công, gần cửa ra vào hoặc nơi có nhiều ánh sáng để kích hoạt năng lượng tích cực và giúp hương thơm lan tỏa khắp không gian.

Cẩm chướng thơm lùn : Sức sống bền bỉ đầu năm

Cẩm chướng thơm lùn có mùi hương nhẹ, dễ chịu, giúp xua đuổi muỗi và côn trùng. Loài hoa này còn được biết đến với khả năng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn trong không khí, góp phần giữ môi trường sống sạch sẽ.

Theo phong thủy, cẩm chướng tượng trưng cho sự kiên cường, bền bỉ và sức sống dồi dào. Trưng một chậu cẩm chướng trong dịp Tết được xem như lời chúc cho năm mới khỏe mạnh, công việc ổn định và cuộc sống lâu bền, vững vàng.

Không chỉ giúp thanh lọc không khí, hạn chế mùi và vi khuẩn, những chậu hoa Tết còn gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình an và tài lộc cho cả gia đình suốt một năm dài.