5 item đẹp bất bại mùa thu, chị em sắm bao nhiêu cũng không thấy phí tiền

Mùa thu luôn là mùa của những gam màu dịu dàng và những bộ cánh thanh lịch. Để mặc đẹp trong tiết trời se se, bạn không cần phải sở hữu một tủ đồ quá khổng lồ hay chạy theo xu hướng ngắn hạn. Chỉ với 5 món trang phục kinh điển như áo len tăm, áo sơ mi, chân váy dài, quần ống suông và váy liền dáng dài - bạn đã có thể thoải mái mix & match để tạo nên hàng loạt outfit vừa tinh giản, vừa thời thượng.

1. Áo len mỏng

Áo len mỏng luôn được xem là item chân ái của mùa thu. Với chất liệu dệt co giãn, ôm vừa vặn vào cơ thể, kiểu áo này vừa giữ ấm vừa tạo cảm giác thoải mái, không hề bí bách. Áo có cả phiên bản tay ngắn lẫn tay dài, giúp bạn linh hoạt biến hóa nhiều outfit khác nhau. Nhờ sự đơn giản nhưng cực kỳ dễ phối, áo len mỏng chắc chắn là món đồ must-have trong tủ đồ thu của mọi cô nàng.

Cách phối gợi ý

- Áo len dài tay mix cùng chân váy dài tạo vẻ nữ tính, thanh lịch.

- Phiên bản ngắn tay hợp diện cùng quần ống suông, khoác thêm blazer chuẩn style công sở.

2. Áo sơ mi

Dù đã quá quen thuộc, áo sơ mi vẫn là item không thể thiếu trong tủ đồ thu. Những ngày nắng hanh, một chiếc sơ mi trắng hoặc gam pastel mang lại vẻ ngoài tinh khôi, tươi mới. Khi tiết trời se lạnh, bạn có thể biến tấu với sơ mi oversize, vừa làm áo khoác ngoài phóng khoáng vừa giúp outfit thêm phần cá tính.

Cách phối gợi ý

- Sơ mi lụa chân váy dài xếp ly tạo nên outfit công sở sang trọng.

- Sơ mi oversize khoác ngoài crop top quần jeans tạo nên phong cách năng động, trẻ trung.

- Sơ mi trắng cơ bản quần ống suông tạo nên combo mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh.

3. Chân váy dài

Mùa thu là thời điểm chân váy dài lên ngôi với vô vàn biến tấu thú vị. Từ váy xếp ly bồng bềnh, váy suông tối giản cho đến chân váy denim dáng dài cá tính, mỗi thiết kế đều mang đến một sức hút riêng. Không chỉ che chắn khéo léo, chân váy dài còn tạo cảm giác thanh thoát, tôn dáng và phù hợp với nhiều vóc người. Item này vừa tăng vẻ nữ tính, vừa dễ dàng biến hóa phong cách - từ nhẹ nhàng, dịu dàng cho đến trẻ trung, năng động, tất cả đều chỉ phụ thuộc vào cách bạn mix&match.

Cách phối gợi ý

- Váy midi suông trơn phối cùng áo len tăm ôm sát tạo nên outfit nhẹ nhàng, chuẩn phong cách Hàn.

- Váy denim dáng dài mix áo sơ mi oversize tạo nên phong cách chất lừ mà vẫn nữ tính.

- Váy xếp ly dài đi cùng blazer tạo nên công thức hack tuổi và hack dáng cực đỉnh.

4. Quần ống suông

Nếu phải chọn một kiểu quần có thể đồng hành suốt bốn mùa, quần ống suông chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Mùa thu lại càng lý tưởng để diện item này, bởi vừa thoáng mát vừa mang đến sự chỉn chu cần thiết. Không chỉ giúp tôn dáng và khéo léo che đi nhược điểm đôi chân, quần ống suông còn tạo hiệu ứng kéo dài vóc dáng rõ rệt. Điểm cộng lớn nhất chính là sự linh hoạt: từ công sở đến giảng đường hay những buổi dạo phố, món đồ này đều "cân" đẹp mọi hoàn cảnh.

Cách phối gợi ý

- Quần ống suông màu be áo sơ mi trắng tạo nên combo công sở an toàn nhưng sang xịn.

- Quần jeans ống suông áo len tăm ngắn tay tạo nên style trẻ trung, hiện đại.

- Quần suông tối màu blazer đồng bộ tạo nên outfit đẹp chuẩn thu.

5. Váy liền dáng dài

Không có gì tiện lợi và nhanh gọn bằng một chiếc váy liền dáng dài khi bạn cần xuất hiện thật xinh trong tích tắc. Mùa thu, những thiết kế váy dài từ cotton, thun hay len mỏng chính là lựa chọn lý tưởng, vừa đủ ấm áp lại giữ được phom dáng thanh thoát. Chỉ cần thêm một chiếc thắt lưng để nhấn eo, khoác ngoài cardigan mềm mại hoặc blazer thanh lịch, bạn đã có ngay diện mạo nữ tính, duyên dáng mà vẫn thời thượng.

Cách phối gợi ý

- Váy liền dáng dài giày boots tạo nên outfit trendy cho những buổi đi chơi cuối tuần.

- Váy dài trơn màu cardigan mỏng tạo nên phong cách nữ tính, dịu dàng.

- Váy len ôm áo khoác da tạo nên sự kết hợp cá tính, phá cách cho mùa thu se lạnh.

